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Nagyon rossz hatással lehet a magyarokra a folyamatos vb-nézés: sokan nem is gondolnak erre
Sport

Nagyon rossz hatással lehet a magyarokra a folyamatos vb-nézés: sokan nem is gondolnak erre

Pénzcentrum
2026. július 8. 19:44

Az idei, 48 csapatosra bővített labdarúgó-világbajnokság 104 mérkőzése rendkívül hosszú, akár 165 órányi képernyőidőt is jelenthet azoknak a szurkolóknak, akiknek feltett szándéka minden meccset megnézni elejétől a végéig. 

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A maratoni tévézés komoly terhelést jelent a nézők látására, ezért a modern televíziók fejlesztésekor a képminőség mellett a szemkímélő technológiák és a felhasználói kényelem is kiemelt szerepet kap. - írja közleményében az LG.

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A hosszú órákon át tartó sportközvetítések folyamatos fókuszváltást és tartós koncentrációt igényelnek. A gyors mozgások és a hirtelen kameraváltások követése szemfáradtsághoz, szemszárazsághoz vagy akár fejfájáshoz is vezethet, különösen akkor, ha valaki több mérkőzést néz meg egymás után. A tévégyártók fejlesztései éppen ezért az elmúlt években a puszta felbontásnövelés helyett a hosszú távú nézői kényelem irányába mozdultak el.

Szili Krisztián, az LG marketingcsoport-vezetője szerint a futball-láz heteiben a nézők hajlamosak órákra megfeledkezni a külvilágról, ami akkora terhelést jelent a szemnek, mintha egy vizuális maratont futnának le. A prémium kategóriás készülékeknek ma már egyszerre kell kiváló élményt nyújtaniuk és óvniuk a nézők egészségét. Ezek a panelek villódzás- és tükröződésmentesek, emellett a hagyományos LCD-kijelzőkhöz képest alacsonyabb a kékfény-kibocsátásuk. A készülékeken elérhető szemkímélő üzemmód ráadásul melegebb színhőmérsékletet biztosít, ami tovább csökkenti a látószervek terhelését.

Mivel egy elkötelezett szurkoló számára a világbajnokság 165 órát, de még a visszafogottabb, csak a kieséses szakaszra fókuszáló tévézés is több mint 50 órát jelent a képernyő előtt, a televíziók esetében ma már elengedhetetlen a vizuális kényelem, a képminőség és az energiahatékonyság optimális összehangolása.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
25 perce
Tinédzserkoromban, kb 45 évvel ezelőtt láttam utoljára focit meg általában sportközvetítést, de már akkor se értettem hogy mit esznek az emberek a szteroidokon hízlalt droidok izzadságszagú erőlködésén. Ezek szerint jó volt az ösztönöm, megkímélt a több évtizedes káros hatásoktól :)
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