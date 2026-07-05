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Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
A csalódást keltő szezont és Arne Slot távozását követően a 35. életévéhez közeledő holland védő iránt az AC Milan, több török élvonalbeli klub, valamint szaúdi és észak-amerikai egyesületek is érdeklődnek - írta a TeamTalk.
A Liverpool vezetősége már nem tekinti eladhatatlannak a csapatkapitány Virgil van Dijkot, így készen áll meghallgatni érte a komolyabb ajánlatokat. A bajnoki cím megvédésének kudarca és az elmúlt idény gyenge szereplése - valamint a heti 350 ezer fontos fizetése - okán a klubvezetés a hírek szerint elengedné a holland klublegendát.
A csapat új vezetőedzője, Andoni Iraola jelenleg is a keret felmérésén dolgozik, a vezetőség pedig egyértelművé tette, hogy a tapasztalt labdarúgók sorsáról a spanyol szakember hozza meg a végső döntést. Bár Iraola nem szorgalmazza a csapatkapitány eladását, és a Liverpool sem akar mindenáron megválni tőle, a védő korábbi érinthetetlen státusza megszűnt. Megfelelő ajánlat esetén a klub és a játékos is nyitott a tárgyalásokra.
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A kérők listája a hírek szerint folyamatosan bővül. A Manchester United korábbi menedzsere, Ruben Amorim által irányított AC Milan közvetítőkön keresztül már puhatolózott az üzlet feltételeiről, az olasz sajtó szerint ugyanis a portugál szakvezető első számú célpontként tekint van Dijkra. Emellett a török Galatasaray és a Fenerbahce, valamint a szaúdi bajnokság és az észak-amerikai profiliga, az MLS csapatai is élénken érdeklődnek iránta.
Egy esetleges klubváltás komoly átalakítást tenne szükségessé a vörösök védelmében, amely már így is meggyengült Ibrahima Konaté távozásával. Ráadásul a szerződése utolsó évébe lépő, a válogatott kerettag Joe Gomez jövője is kérdéses az élénk érdeklődés miatt. Bár a Liverpoolnak 2027-től visszavásárlási opciója lesz Jarell Quansah játékjogára, ha van Dijk most elhagyja a csapatot, a klubnak jelentős erősítéseket kell végrehajtania az átigazolási időszak lezárulta előtt. Egyelőre a holland hátvéd marad, de bár senki sem akarja kiszorítani a keretből, a távozása már reális forgatókönyvvé vált.
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