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Sport

Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?

Pénzcentrum
2026. július 5. 11:29

A csalódást keltő szezont és Arne Slot távozását követően a 35. életévéhez közeledő holland védő iránt az AC Milan, több török élvonalbeli klub, valamint szaúdi és észak-amerikai egyesületek is érdeklődnek - írta a TeamTalk.

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A Liverpool vezetősége már nem tekinti eladhatatlannak a csapatkapitány Virgil van Dijkot, így készen áll meghallgatni érte a komolyabb ajánlatokat. A bajnoki cím megvédésének kudarca és az elmúlt idény gyenge szereplése - valamint a heti 350 ezer fontos fizetése - okán a klubvezetés a hírek szerint elengedné a holland klublegendát.

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A csapat új vezetőedzője, Andoni Iraola jelenleg is a keret felmérésén dolgozik, a vezetőség pedig egyértelművé tette, hogy a tapasztalt labdarúgók sorsáról a spanyol szakember hozza meg a végső döntést. Bár Iraola nem szorgalmazza a csapatkapitány eladását, és a Liverpool sem akar mindenáron megválni tőle, a védő korábbi érinthetetlen státusza megszűnt. Megfelelő ajánlat esetén a klub és a játékos is nyitott a tárgyalásokra.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 969M
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #14
English Premier League helyezése
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CSAPAT
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RG
KG
GK
P
13.
Leeds United
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0
0
0
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14.
Liverpool
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0
0
0
0
0
0
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15.
Manchester City
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A kérők listája a hírek szerint folyamatosan bővül. A Manchester United korábbi menedzsere, Ruben Amorim által irányított AC Milan közvetítőkön keresztül már puhatolózott az üzlet feltételeiről, az olasz sajtó szerint ugyanis a portugál szakvezető első számú célpontként tekint van Dijkra. Emellett a török Galatasaray és a Fenerbahce, valamint a szaúdi bajnokság és az észak-amerikai profiliga, az MLS csapatai is élénken érdeklődnek iránta.

Egy esetleges klubváltás komoly átalakítást tenne szükségessé a vörösök védelmében, amely már így is meggyengült Ibrahima Konaté távozásával. Ráadásul a szerződése utolsó évébe lépő, a válogatott kerettag Joe Gomez jövője is kérdéses az élénk érdeklődés miatt. Bár a Liverpoolnak 2027-től visszavásárlási opciója lesz Jarell Quansah játékjogára, ha van Dijk most elhagyja a csapatot, a klubnak jelentős erősítéseket kell végrehajtania az átigazolási időszak lezárulta előtt. Egyelőre a holland hátvéd marad, de bár senki sem akarja kiszorítani a keretből, a távozása már reális forgatókönyvvé vált.
Címlapkép: Getty Images
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