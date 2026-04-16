Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után

A közelmúltbeli politikai fordulat példátlan bizonytalanságot hozott a magyar labdarúgásba. Mivel a következő szezonra vonatkozó televíziós közvetítési és szponzori szerződések megkötése a kormányváltás miatt csúszik, a klubok jelentős bevételkieséstől tartanak. A csapatok drasztikus költségcsökkentésre, fizetési sapkák bevezetésére és létszámleépítésre készülnek. A sportág jövőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) áthidaló megoldásai, valamint Csányi Sándor elnök és az új miniszterelnök egyeztetései határozhatják meg - közölte a Csakfoci.

A bizonytalanság legfőbb oka, hogy az MLSZ-nek nincs élő megállapodása a 2026/27-es idényre sem a televíziós közvetítési jogokról, sem a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szponzorációról. Korábban ezek a szerződések biztosították a klubokhoz áramló központi bevételek oroszlánrészét. Mivel az új kormányzati és állami apparátus felállása akár nyár elejéig is eltarthat, a csapatok még a bajnokság rajtjához közeledve sem fogják pontosan tudni, mekkora költségvetésből gazdálkodhatnak. A helyzet áthidalására az MLSZ egy független televíziós tender kiírását, végső esetben pedig a klubok saját tartalékaiból történő előfinanszírozását is fontolgatja.

A kialakult helyzetben szinte minden klubvezető szigorú költségcsökkentésre kényszerül. Kérdésessé vált az is, hogy a korábbi tulajdonosok a jövőben is finanszírozni kívánják-e a csapataikat. Közülük ugyanis eddig sokakat nem csupán a futball szeretete, hanem egyéb gazdasági érdekek is motiváltak. A másodosztályban várhatóan drasztikus lépések következnek. Több helyen bruttó kétmillió forintos fizetési sapkát vezethetnek be, emellett az élvonalbeli klubok – például a Ferencváros vagy a Puskás Akadémia – fiókcsapatainak fenntartása is veszélybe kerülhet. Bár a háttérben folyamatosan terjednek a pletykák bizonyos klubok, így a Kisvárda vagy a Mezőkövesd összeomlásáról, az érintettek ezeket egyelőre határozottan cáfolták.

Az élvonalban véget érhet a hazai átigazolási piacot jellemző túlköltekezés. A nagy volumenű belföldi transzfereket játékoscserék válthatják fel. Emellett jelentősen felértékelődik az MTK és a Paks által is alkalmazott üzleti modell, amely a racionális gazdálkodásra, valamint a hazai játékosok kinevelésére és értékesítésére épül. Bár a legnagyobb költségvetésű, stabil hátterű klubok, mint a Ferencváros, az Újpest vagy a Puskás Akadémia vélhetően nem inognak meg, valószínűleg nekik is spórolniuk kell. Kifejezetten nehéz helyzetbe kerülhetnek azonban a kiemelt akadémiák. Ezek az intézmények egyenként mintegy 600 millió forintos, egyelőre csak ígéret szintjén létező állami támogatásra várnak. Ha ez az összeg nem érkezik meg, az akadémiákon tömeges, akár 50-70 fős leépítések is várhatók.

A mindent átható bizonytalanság ellenére sokan bizakodóak. A futballtársadalom abban reménykedik, hogy a sportágat kedvelő, meccsre járó új miniszterelnök, Magyar Péter a sportfinanszírozáson belül továbbra is kiemelten kezeli majd a labdarúgást. A legfőbb garanciát azonban az MLSZ elnöke, Csányi Sándor jelentheti. Gazdasági súlyánál fogva várhatóan gyorsan és érdemben tud majd tárgyalni az új politikai vezetéssel. Az iparági pletykák szerint az első érdemi kapcsolatfelvételek a háttérben már meg is történtek.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA