A 41 éves klasszis kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést írt alá, és karrierje során immár a negyedik klubjához igazol.
A Fradi-Real borítja fel a magyar bajnokságot: halasztják az ETO elleni meccset
A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.
Egyelőre ismeretlen, későbbi időpontra halasztották a labdarúgó NB I harmadik fordulójának rangadóját, amelyen a bajnoki címvédő ETO a Ferencvárost fogadta volna.
A halasztás hátterében a zöld-fehérek augusztus 8-i, Real Madrid elleni mérkőzése áll: mint mi is beszámoltunk róla, augusztus nyolcadikán a 15-szörös BL-győztes spanyol sztárcsapat egy felkészülési meccset játszik az Üllői úton.
A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága pénteken hozta nyilvánosságra a harmadik forduló menetrendjét, amelyből kiderült, hogy a győri találkozót elnapolták. Bár a halasztást a nemzetközi kupaszereplés is indokolhatná, hiszen az ETO a Konferencia-liga, a Ferencváros pedig az Európa-liga selejtezőjében érdekelt, a módosítás hátterében kizárólag a fővárosiak gálamérkőzése áll.
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A bajnoki forduló így augusztus 7-én, pénteken 20 órakor az MTK Budapest és a Puskás Akadémia FC mérkőzésével veszi kezdetét. Másnap, augusztus 8-án, szombaton 17.30-tól a Kisvárda Master Good az Újpest FC-t fogadja, majd 20 órától a Vasas FC és a ZTE FC lép pályára.
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A hétvégi program augusztus 9-én, vasárnap zárul, amikor 17 órakor a Paksi FC a Kispest-Honvéd FC-vel játszik, 19.30-as kezdettel pedig a Debreceni VSC a Nyíregyháza Spartacus FC együttesét látja vendégül. Az ETO FC és a Ferencvárosi TC rangadóját egy későbbi időpontban pótolják majd.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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