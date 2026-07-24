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Győr, 2026. április 19.Lenny Joseph, a Ferencvárosi TC (b) és Miljan Krpic, az ETO FC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. április 19-én.MTI/Vasvá
Sport

A Fradi-Real borítja fel a magyar bajnokságot: halasztják az ETO elleni meccset

Pénzcentrum
2026. július 24. 19:11

A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.

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Egyelőre ismeretlen, későbbi időpontra halasztották a labdarúgó NB I harmadik fordulójának rangadóját, amelyen a bajnoki címvédő ETO a Ferencvárost fogadta volna.

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A halasztás hátterében a zöld-fehérek augusztus 8-i, Real Madrid elleni mérkőzése áll: mint mi is beszámoltunk róla, augusztus nyolcadikán a 15-szörös BL-győztes spanyol sztárcsapat egy felkészülési meccset játszik az Üllői úton. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága pénteken hozta nyilvánosságra a harmadik forduló menetrendjét, amelyből kiderült, hogy a győri találkozót elnapolták. Bár a halasztást a nemzetközi kupaszereplés is indokolhatná, hiszen az ETO a Konferencia-liga, a Ferencváros pedig az Európa-liga selejtezőjében érdekelt, a módosítás hátterében kizárólag a fővárosiak gálamérkőzése áll.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 40,43M
Edző: Balázs Borbély
Bajnokság: Hungary Fizz Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Hungary Fizz Liga helyezése
#
CSAPAT
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D
V
RG
KG
GK
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1.
Győri ETO FC
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2.
Ferencváros
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3.
Paksi FC
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A bajnoki forduló így augusztus 7-én, pénteken 20 órakor az MTK Budapest és a Puskás Akadémia FC mérkőzésével veszi kezdetét. Másnap, augusztus 8-án, szombaton 17.30-tól a Kisvárda Master Good az Újpest FC-t fogadja, majd 20 órától a Vasas FC és a ZTE FC lép pályára.

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A hétvégi program augusztus 9-én, vasárnap zárul, amikor 17 órakor a Paksi FC a Kispest-Honvéd FC-vel játszik, 19.30-as kezdettel pedig a Debreceni VSC a Nyíregyháza Spartacus FC együttesét látja vendégül. Az ETO FC és a Ferencvárosi TC rangadóját egy későbbi időpontban pótolják majd.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
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