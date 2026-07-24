A Fradi-Real borítja fel a magyar bajnokságot: halasztják az ETO elleni meccset

A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.

Egyelőre ismeretlen, későbbi időpontra halasztották a labdarúgó NB I harmadik fordulójának rangadóját, amelyen a bajnoki címvédő ETO a Ferencvárost fogadta volna.

A halasztás hátterében a zöld-fehérek augusztus 8-i, Real Madrid elleni mérkőzése áll: mint mi is beszámoltunk róla, augusztus nyolcadikán a 15-szörös BL-győztes spanyol sztárcsapat egy felkészülési meccset játszik az Üllői úton.

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága pénteken hozta nyilvánosságra a harmadik forduló menetrendjét, amelyből kiderült, hogy a győri találkozót elnapolták. Bár a halasztást a nemzetközi kupaszereplés is indokolhatná, hiszen az ETO a Konferencia-liga, a Ferencváros pedig az Európa-liga selejtezőjében érdekelt, a módosítás hátterében kizárólag a fővárosiak gálamérkőzése áll.

Magyarország Ferencváros Piaci érték: 40,43M Edző: Balázs Borbély Bajnokság: Hungary Fizz Liga Jelenlegi helyezés: #2 Hungary Fizz Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Győri ETO FC 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ferencváros 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Paksi FC 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

A bajnoki forduló így augusztus 7-én, pénteken 20 órakor az MTK Budapest és a Puskás Akadémia FC mérkőzésével veszi kezdetét. Másnap, augusztus 8-án, szombaton 17.30-tól a Kisvárda Master Good az Újpest FC-t fogadja, majd 20 órától a Vasas FC és a ZTE FC lép pályára.

A hétvégi program augusztus 9-én, vasárnap zárul, amikor 17 órakor a Paksi FC a Kispest-Honvéd FC-vel játszik, 19.30-as kezdettel pedig a Debreceni VSC a Nyíregyháza Spartacus FC együttesét látja vendégül. Az ETO FC és a Ferencvárosi TC rangadóját egy későbbi időpontban pótolják majd.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA