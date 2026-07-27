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Budapest, 2026. július 26.Kovácsréti Márk, a Vasas (b) és Schön Szabolcs, az ETO játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Vasas FC - ETO FC mérkõzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2026. július 26-án.MTI/Purger
Sport

Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán

Pénzcentrum
2026. július 27. 08:15

A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott: a címvédő Ferencváros Pakson, a Debreceni VSC pedig a Puskás Akadémia ellen szenvedett vereséget, a Nyíregyháza fordítással nyert az Újpest ellen, miközben két találkozó döntetlennel zárult.

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Az OTP Bank Liga rajtja megmutatta, hogy ebben az idényben sem lesz könnyű dolguk a favoritoknak.

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Az első forduló után a tabella élén a Paksi FC, a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza áll, mindhárom együttes maximális pontszámmal várhatja a következő kört.

Pakson botlott a címvédő Ferencváros

A hétvége legnagyobb meglepetését a Paksi FC szolgáltatta, amely 4-2-re legyőzte a Ferencvárost hazai pályán.

A mérkőzés különösen fordulatosan alakult: a szünetben még 2-2-t mutatott az eredményjelző. A második félidőben azonban a hazaiak elléptek, és végül magabiztos győzelmet arattak. A Ferencváros számára különösen fájó lehet, hogy már a bajnoki rajton, az első fordulóban pont nélkül maradt.

Kellemetlen hazai vereség Debrecenben

A Puskás Akadémia stabilan kezdte a szezont, Debrecenben 2-0-ra nyert.

A felcsúti csapat már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A DVSC számára ez kifejezetten kellemetlen nyitány, hiszen hazai pályán szenvedett vereséget.

Fordítás Nyíregyházán az Újpest ellen

A Nyíregyháza 2-1-re győzött az Újpest ellen fordítás után.

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A vendég újpestiek a szünetben még vezettek. A Szabolcs megyei csapat azonban a második játékrészben megfordította a mérkőzést, és megszerezte első győzelmét.

Pontosztozkodások a fordulóban

A forduló további mérkőzései döntetlennel zárultak. A Kisvárda és a Budapest Honvéd FC 1-1-es döntetlent játszott. A Vasas FC és a Győri ETO FC találkozója 2-2-es eredménnyel ért véget.

Mindkét összecsapáson gól nélküli első félidő után a második játékrészben törte meg a jég. Ez a négy csapat egy-egy ponttal kezdte a bajnokságot.

A Zalaegerszegi TE és az MTK Budapest első fordulós mérkőzésehétfőn 19:30-kor lesz.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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