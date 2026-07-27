A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán
A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott: a címvédő Ferencváros Pakson, a Debreceni VSC pedig a Puskás Akadémia ellen szenvedett vereséget, a Nyíregyháza fordítással nyert az Újpest ellen, miközben két találkozó döntetlennel zárult.
Az OTP Bank Liga rajtja megmutatta, hogy ebben az idényben sem lesz könnyű dolguk a favoritoknak.
Az első forduló után a tabella élén a Paksi FC, a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza áll, mindhárom együttes maximális pontszámmal várhatja a következő kört.
Pakson botlott a címvédő Ferencváros
A hétvége legnagyobb meglepetését a Paksi FC szolgáltatta, amely 4-2-re legyőzte a Ferencvárost hazai pályán.
A mérkőzés különösen fordulatosan alakult: a szünetben még 2-2-t mutatott az eredményjelző. A második félidőben azonban a hazaiak elléptek, és végül magabiztos győzelmet arattak. A Ferencváros számára különösen fájó lehet, hogy már a bajnoki rajton, az első fordulóban pont nélkül maradt.
Kellemetlen hazai vereség Debrecenben
A Puskás Akadémia stabilan kezdte a szezont, Debrecenben 2-0-ra nyert.
A felcsúti csapat már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A DVSC számára ez kifejezetten kellemetlen nyitány, hiszen hazai pályán szenvedett vereséget.
Fordítás Nyíregyházán az Újpest ellen
A Nyíregyháza 2-1-re győzött az Újpest ellen fordítás után.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vendég újpestiek a szünetben még vezettek. A Szabolcs megyei csapat azonban a második játékrészben megfordította a mérkőzést, és megszerezte első győzelmét.
Pontosztozkodások a fordulóban
A forduló további mérkőzései döntetlennel zárultak. A Kisvárda és a Budapest Honvéd FC 1-1-es döntetlent játszott. A Vasas FC és a Győri ETO FC találkozója 2-2-es eredménnyel ért véget.
Mindkét összecsapáson gól nélküli első félidő után a második játékrészben törte meg a jég. Ez a négy csapat egy-egy ponttal kezdte a bajnokságot.
A Zalaegerszegi TE és az MTK Budapest első fordulós mérkőzésehétfőn 19:30-kor lesz.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Elzárulnak az állami pénzcsapok? Gyökeres változás kapujában áll a magyar sport, ez lehet a megoldás
A jövőbeli sportgazdasági siker néhány kulcsa többek között a digitális lehetőségek és a női sportban rejlő gazdasági tartalékok kiaknázása lehet.
Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba.
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen
Rendkívüli éjszakai aszfaltjavítást rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Hungaroringen
A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.
A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt.
A Ferencváros augusztus nyolcadikán a Real Madridot fogadja, ezért határozatlan időpontig nem játsszák le a címvédő elleni hazai bajnokit.
A 41 éves klasszis kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést írt alá, és karrierje során immár a negyedik klubjához igazol.
A játékos a vébén is szerepelt az ausztrálokkal, most nem kizárt, hogy egy darabig nem lép majd pályára.
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) még Pep Guardiola előtt Carlo Ancelottit kereste meg a szövetségi kapitányi posztra – erősítette meg Paolo Maldini.
A Liverpool korábbi vezetőedzőjét négyéves szerződéssel nevezték ki Julian Nagelsmann helyére, aki a világbajnokságon elszenvedett meglepő vereség után mondott le.
Figyelmeztet a rendőrség a Magyar Nagydíj előtt: ezt mindenképp tudod kell, ha kilátogatsz a Hungaroringre
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság fokozott készenlétben van a versenypálya környékén, még helikopterrel is vigyázzák majd a biztonságot.
A 10 év után a Citytől távozó katalán edzőlegenda a családjával szeretne több időt tölteni, ezért mondott nemet az olaszoknak.
Gulácsinak még jövő nyárig élő szerződése van Lipcsében, ám a Villarreal szívesen látná, és állítólag már meg is egyezett a veterán magyar kapussal.
A Ferencváros három évtized után fogadja újból a Real Madridot, igaz, ezúttal nem a BL-csoportkörben.
Példátlan jelenet a Fradi győztes meccse után: síri csend fogadta a vezetőedzőt, azonnal kivonult a teremből
A Ferencváros Európa-liga-selejtezője után szokatlan jelenet zajlott le a hollandiai hivatalos sajtótájékoztatón.