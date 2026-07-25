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Sport

Hihetetlen bravúr: 11 éves kislány döntötte meg Polgár Judit legendás sakkrekordját

Pénzcentrum
2026. július 25. 21:00

Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát. Eközben folytatódik a regnáló világbajnok, Gukes Dommaradzsu mélyrepülése, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnökválasztási küzdelme pedig rendkívüli fordulatot vett - jelentette a The Guardian.

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A Harrow iskola diákja, Bodhana Sivanandan múlt szombaton érte el pályafutása eddigi legnagyobb sikerét, amikor az Aix-en-Provence-i Dôle-torna nyitófordulójában legyőzte a 2628 Élő-pontos, 19 éves francia nagymestert, Marc'Andria Maurizzit. A 2023-as U20-as világbajnok és jelenlegi francia bajnok 27 lépésen át előnyben játszott, ám ekkor egy taktikai hibát vétett, amellyel elveszítette a vezérét. A mindössze 11 éves és 4 hónapos Sivanandan ezzel új korrekordot állított fel a 2600 pont feletti nagymestert legyőző női sakkozók körében, megdöntve Polgár Judit 1988-as rekordját, aki 12 évesen és két hónaposan győzte le Portisch Lajost a magyar bajnokságon.

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Sivanandan korábban kikapott az izraeli nemzetközi mestertől, Benny Aizenbergtől, ám később újabb bravúrt mutatott be, amikor döntetlent játszott Makszim Rodstein nagymesterrel, Izrael jelenlegi második számú játékosával, akinek legmagasabb Élő-pontszáma egy évtizede elérte a 2710-et. A kilencfordulós verseny hatodik köre után a fiatal tehetség három ponttal állt, amivel jó esélye nyílt a női nagymesteri cím megszerzéséhez szükséges második norma teljesítésére.

A regnáló világbajnok, Gukes Dommaradzsu katasztrofális 2026-os éve ugyanakkor tovább folytatódott. A Wijk aan Zee-ben és Prágában nyújtott gyenge teljesítménye, valamint az oslói utolsó helyezése után szülővárosában, Csennaiban is a nyolctagú mezőny végén zárt, ráadásul egyetlen játszmát sem tudott megnyerni.

Az Élő-pontos világranglistán a történelmi mélypontot jelentő 31. helyre csúszott vissza, miután pontszáma 2703-ra csökkent. A világbajnoki címvédés előtt már csak egyetlen klasszikus versenye maradt hátra, a szamarkandi sakkolimpia, ahol a kiváló formában lévő világbajnoki kihívójával, Dzsavohir Szindarovval mérkőzhet meg.

Amíg a játékosok rekordokat döntögetnek vagy a mélységből igyekeznek kikecmeregni, a Nemzetközi Sakkszövetség elnöke komoly bajba került. A FIDE elnökválasztását szeptemberben, a szamarkandi sakkolimpia idején rendezik meg, csakhogy a hivatalban lévő orosz elnököt, Arkagyij Dvorkovicsot csütörtökön uniós szankciókkal, így vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással sújtották.

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Az Európai Unió azzal vádolja a sportvezetőt, hogy sakkesemények szervezésével segítette az oroszok által megszállt ukrán területek integrációját, amelyet Dvorkovics határozottan tagad. Az orosz sportdiplomata ugyanakkor felfüggesztette elnöki tevékenységét, így feladatait ideiglenesen az indiai exvilágbajnok, Visuvanátan Ánand veszi át, aki mindeddig a FIDE alelnökeként dolgozott.

Az elnöki posztért induló további jelöltek között szerepel Jan Henric Buettner német üzletember, a Freestyle Chess alapítója, akinek elnökhelyettes-jelöltje a CHESS magazin szerkesztője, Malcolm Pein. Szintén pályázik Vadim Rosenstein, a WR Holdings vezetője, valamint meglepetésként Kirszan Iljumzsinov is, aki 1995 és 2018 között már betöltötte ezt a tisztséget. Iljumzsinov legfőbb kampányígérete, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdeményez Magnus Carlsennel annak érdekében, hogy a világelső visszatérjen a klasszikus sakkhoz.
Címlapkép: Getty Images
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