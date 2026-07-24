Figyelmeztet a rendőrség a Magyar Nagydíj előtt: ezt mindenképp tudod kell, ha kilátogatsz a Hungaroringre

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság fokozott készenlétben van a versenypálya környékén, még helikopterrel is vigyázzák majd a biztonságot.

Több mint ezer rendőr ügyel a biztonságra és segíti a közlekedést a mogyoródi Hungaroring környékén a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíj idején. A hatóságok folyamatos jelenlétet biztosítanak a helyszínen, egyúttal fokozott óvatosságra és a forgalmi szabályok szigorú betartására kérik az idelátogatókat - jelentette be a rendőrség a pályánál tartott mai sajtótájékoztatóján.

Mint elmondták, a versenypálya főbejáratával szemben kialakított ideiglenes rendőrőrsön a nap huszonnégy órájában biztosítanak ügyeletet. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását a magyar egyenruhások mellett hét külföldi ország rendőrei is támogatják. A földön járőröző lovas, kutyás és motoros egységek mellett a rendőrség helikopterről is folyamatosan szemmel tartja a helyszínt, hogy szükség esetén azonnal beavatkozhassanak.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelten felhívja a szurkolók figyelmét a vagyonvédelem fontosságára.

A hatóságok azt javasolják, hogy a parkolókban hagyott járműveket minden esetben zárják le, az ablakokat húzzák fel, az utastérben pedig semmiképpen ne hagyjanak látható helyen értéktárgyakat.

A kilátogatóknak érdemes a szokásosnál korábban elindulniuk. A torlódások és a balesetek elkerülése érdekében a rendőrség egyirányúsította a forgalmat a versenypálya körüli utakon. A hatóságok nyomatékosan kérik a nézőket, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, kövessék az egyenruhások utasításait, és kizárólag a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe.

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA