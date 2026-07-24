2026. július 24. péntek Kinga, Kincső
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2026. július 23.A Racing Bulls szerelője a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete előtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 23-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Figyelmeztet a rendőrség a Magyar Nagydíj előtt: ezt mindenképp tudod kell, ha kilátogatsz a Hungaroringre

Pénzcentrum
2026. július 24. 13:23

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság fokozott készenlétben van a versenypálya környékén, még helikopterrel is vigyázzák majd a biztonságot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több mint ezer rendőr ügyel a biztonságra és segíti a közlekedést a mogyoródi Hungaroring környékén a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíj idején. A hatóságok folyamatos jelenlétet biztosítanak a helyszínen, egyúttal fokozott óvatosságra és a forgalmi szabályok szigorú betartására kérik az idelátogatókat - jelentette be a rendőrség a pályánál tartott mai sajtótájékoztatóján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint elmondták, a versenypálya főbejáratával szemben kialakított ideiglenes rendőrőrsön a nap huszonnégy órájában biztosítanak ügyeletet. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását a magyar egyenruhások mellett hét külföldi ország rendőrei is támogatják. A földön járőröző lovas, kutyás és motoros egységek mellett a rendőrség helikopterről is folyamatosan szemmel tartja a helyszínt, hogy szükség esetén azonnal beavatkozhassanak.

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
EZ IS ÉRDEKELHET
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
A nyári szünet előtti utolsó nagydíj következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelten felhívja a szurkolók figyelmét a vagyonvédelem fontosságára.

A hatóságok azt javasolják, hogy a parkolókban hagyott járműveket minden esetben zárják le, az ablakokat húzzák fel, az utastérben pedig semmiképpen ne hagyjanak látható helyen értéktárgyakat.

A kilátogatóknak érdemes a szokásosnál korábban elindulniuk. A torlódások és a balesetek elkerülése érdekében a rendőrség egyirányúsította a forgalmat a versenypálya körüli utakon. A hatóságok nyomatékosan kérik a nézőket, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, kövessék az egyenruhások utasításait, és kizárólag a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Korábban megírtuk, hogy a szurkolóknak idén is elég mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha kilátogatnak a Magyar Nagydíjra: a büfések idén se olcsósítottak a kínálaton, lehet találni 6800 forintos pizzát, a sör pedig 2500 forintot kóstál. Olvasd el a cikket itt:

Horror árak a Forma-1 Magyar Nagydíjon: 6800 a pizza és a lángos, 2500 a sör, 900 forint az ásványvíz a Hungaroringen
EZ IS ÉRDEKELHET
Horror árak a Forma-1 Magyar Nagydíjon: 6800 a pizza és a lángos, 2500 a sör, 900 forint az ásványvíz a Hungaroringen
Olvasóinktól ismét kaptunk képeket, amelyekből kiderül: nemcsak egyénileg, de családilag se olcsó szórakozás itthon, élőben nézni a Száguldó Cirkuszt.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #parkolás #rendőrség #biztonság #sport #hungaroring #forma-1 #pest megye #rendőrök #szurkolók #f1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:02
13:53
13:45
13:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 24.
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
2026. július 24.
Súlyos csapás érkezik Brüsszelből: fájó milliárdoknak inthet búcsút a magyar vidék?
2026. július 23.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
NAPTÁR
Tovább
2026. július 24. péntek
Kinga, Kincső
30. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2
4 napja
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
4 napja
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
4
5 napja
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
5
7 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 13:02
Csúnyán pórul járt rengeteg a magyar autós külföldön: hiába volt biztosításuk, százezres lehúzás lett a vége
Pénzcentrum  |  2026. július 24. 11:45
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Agrárszektor  |  2026. július 24. 13:31
Áramlik ki az EU-ból a hagyma: ebbe az országba viszik a javát