A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt.
Három éve nem láttuk itt őket: újra NB I-es meccset játszhat ma a Honvéd
A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.
Az első forduló szombatján ezúttal egyetlen találkozó vár a hazai futballszurkolókra, de az esti kezdés kellemes hangulatot ígér a kisvárdai stadionban, ahová a Honvéd látogat. A nyári átigazolási szezon kellős közepén járunk, így a csapatok még formálódnak, az összeállítások és a taktikai elképzelések folyamatosan alakulnak.
A szabolcsi együttes hazai pályán fogadja az NB I-be három szezon után visszatérő fővárosi csapatot. Az esti, 19:30-as kezdés mindkét csapatnak kedvezhet, hiszen a nappali forróságra ilyenkorra már enyhülés érkezik, ami jótékony hatással lehet a játék tempójára és a küzdeni akarásra.
A mai napon tehát egyetlen mérkőzés köti le a magyar futballrajongók figyelmét, így aki élő fociélményre vágyik, annak a Kisvárda–Honvéd összecsapás jelenti a teljes kínálatot.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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