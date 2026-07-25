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Sport

Három éve nem láttuk itt őket: újra NB I-es meccset játszhat ma a Honvéd

Pénzcentrum
2026. július 25. 07:30

A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.

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Az első forduló szombatján ezúttal egyetlen találkozó vár a hazai futballszurkolókra, de az esti kezdés kellemes hangulatot ígér a kisvárdai stadionban, ahová a Honvéd látogat. A nyári átigazolási szezon kellős közepén járunk, így a csapatok még formálódnak, az összeállítások és a taktikai elképzelések folyamatosan alakulnak.

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A szabolcsi együttes hazai pályán fogadja az NB I-be három szezon után visszatérő fővárosi csapatot. Az esti, 19:30-as kezdés mindkét csapatnak kedvezhet, hiszen a nappali forróságra ilyenkorra már enyhülés érkezik, ami jótékony hatással lehet a játék tempójára és a küzdeni akarásra.

A mai napon tehát egyetlen mérkőzés köti le a magyar futballrajongók figyelmét, így aki élő fociélményre vágyik, annak a Kisvárda–Honvéd összecsapás jelenti a teljes kínálatot.

OTP Bank Liga 1. forduló
Kisvárda
Budapest Honvéd FC
2026. július 25. szombat 19:30
|
Várkert Sportpálya, Kisvarda
Egymás elleni statisztika: 19 meccs
Győzelem
  Kisvárda: 6 (31.6%)
  Budapest Honvéd FC: 7 (36.8%)
  Döntetlen: 6 (31.6%)
Gólok
  Kisvárda: 24
  Budapest Honvéd FC: 28
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Kisvárda: 2
  Budapest Honvéd FC: 5
Vendéggyőzelem
  Kisvárda: 4
  Budapest Honvéd FC: 2
Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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