Három éve nem láttuk itt őket: újra NB I-es meccset játszhat ma a Honvéd

A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.

Az első forduló szombatján ezúttal egyetlen találkozó vár a hazai futballszurkolókra, de az esti kezdés kellemes hangulatot ígér a kisvárdai stadionban, ahová a Honvéd látogat. A nyári átigazolási szezon kellős közepén járunk, így a csapatok még formálódnak, az összeállítások és a taktikai elképzelések folyamatosan alakulnak.

A szabolcsi együttes hazai pályán fogadja az NB I-be három szezon után visszatérő fővárosi csapatot. Az esti, 19:30-as kezdés mindkét csapatnak kedvezhet, hiszen a nappali forróságra ilyenkorra már enyhülés érkezik, ami jótékony hatással lehet a játék tempójára és a küzdeni akarásra.

A mai napon tehát egyetlen mérkőzés köti le a magyar futballrajongók figyelmét, így aki élő fociélményre vágyik, annak a Kisvárda–Honvéd összecsapás jelenti a teljes kínálatot.

OTP Bank Liga 1. forduló Kisvárda Budapest Honvéd FC 2026. július 25. szombat 19:30 | Várkert Sportpálya, Kisvarda Egymás elleni statisztika: 19 meccs Győzelem Kisvárda: 6 (31.6%) Budapest Honvéd FC: 7 (36.8%) Döntetlen: 6 (31.6%) Gólok Kisvárda: 24 Budapest Honvéd FC: 28 Gólkülönbség: -4 Hazai győzelem Kisvárda: 2 Budapest Honvéd FC: 5 Vendéggyőzelem Kisvárda: 4 Budapest Honvéd FC: 2 Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA