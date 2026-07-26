Szurkolók perelték be a Forma-1 tulajdonosát: fizetett a Liberty, mint a katonatiszt, ezért kényszerültek rá

Mintegy hárommillió dolláros egyezséggel zárja le a Liberty Media a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj kapcsán indított csoportos pert. A Forma–1 tulajdonosa, amely egyben a futam szervezője is, a csalódott nézők által kezdeményezett jogi eljárás végére tesz pontot a megállapodással - írta az AP News.

A 2023. november 16-i nyitónapon az első szabadedzést mindössze kilenc perc után félbe kellett szakítani, miután ifjabb Carlos Sainz áthajtott egy meglazult csatornafedélen, amely súlyosan megrongálta a Ferrariját. A gyakorlás csak másnap, november 17-én hajnalban folytatódott, és helyi idő szerint hajnali négy óra körül ért véget. A csúszás miatt kilencvenpercesre duzzasztott második edzés előtt ráadásul a biztonsági személyzet kiürítette a lelátókat, így a szurkolóknak távozniuk kellett.

A megállapodás értelmében azok a nézők jogosultak kártérítésre, akik kifejezetten a csütörtöki szabadedzésre váltottak napijegyet, vagy háromnapos bérlettel rendelkeztek. A kárigényeket augusztus 27-ig nyújthatták be az érintettek. Bár a Liberty Media és a Las Vegas-i Nagydíj szervezői nem ismerték el a felelősségüket, a bírósági egyezség végleges jóváhagyásáról szóló meghallgatást november 4-re tűzte ki a nevadai szövetségi bíróság.

A mintegy 500 millió dolláros költségvetésű, 2023-as futamot a száguldó cirkusz nagyszabású Las Vegas-i bemutatkozásának szánták, ám a nyitónapi incidens, valamint az előkészületek okozta több hónapos útlezárások nem sok jót ígértek. Maga a verseny végül a szezon egyik legizgalmasabb összecsapásának bizonyult. A futamot Max Verstappen nyerte meg, aki a célvonalon áthaladva a "Viva Las Vegas" című dalt énekelte a csapatrádióban, megszerezve ezzel az idénybeli tizennyolcadik győzelmét.

A Forma–1 vezetősége nemrégiben tízéves szerződéshosszabbítást jelentett be, amelynek köszönhetően a száguldó cirkusz mezőnye legalább 2037-ig biztosan visszatér majd a nevadai kaszinóvárosba.