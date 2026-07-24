A Liverpool korábbi vezetőedzőjét négyéves szerződéssel nevezték ki Julian Nagelsmann helyére, aki a világbajnokságon elszenvedett meglepő vereség után mondott le.
Guardiola mellett másik nagyágyút is hívtak az olaszok: kútba esett a terv, most vallották be
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) még Pep Guardiola előtt Carlo Ancelottit kereste meg a szövetségi kapitányi posztra – erősítette meg Paolo Maldini, a szervezet technikai igazgatója.
Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) még Pep Guardiola előtt Carlo Ancelottit kereste meg a szövetségi kapitányi posztra – erősítette meg Paolo Maldini, a szervezet technikai igazgatója.
Az olasz válogatottnak azóta nincs szövetségi kapitánya, hogy Gennaro Gattuso áprilisban lemondott, miután a nemzeti csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra. A hét elején Gabriele Gravina helyett Giovanni Malagó, a FIGC elnöke arról beszélt, hogy tárgyalásokat folytattak Guardiolával, aki tíz év után a nyáron távozott a Manchester Citytől, a fizetése ügyében pedig akár kivételt is tennének.
A katalán edzőlegenda azonban kikosarazta az olaszokat: azt mondta, tíz manchesteri éve után pihenni szeretne, valamint családjával akar több időt tölteni.
Maldini a csütörtöki sajtótájékoztatón leszögezte, hogy elsőként a korábbi olasz játékost, a jelenleg a brazil válogatottat irányító Ancelottit szólították meg.
Nem titkolhatjuk, hogy Pep előtt Carlóval is beszéltünk. Őszintén szólva helyénvalónak tűnt azokkal kezdeni, akiket a világ legjobbjainak tartunk
– fogalmazott.
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Ancelotti – aki egykor Maldini edzője az AC Milanban – 2025-ben vette át a brazil válogatott irányítását, és májusban 2030-ig hosszabbította meg a szerződését. A norvégok elleni nyolcaddöntős vb-kiesés ellenére a brazil szövetség megerősítette, hogy a 67 éves szakember marad a kispadon, így az olaszok előtt ez a lehetőség meghiúsult.
A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint Guardiola évi 20 millió eurós fizetést kér, ami a duplája annak az összegnek, amit az olaszok kínálnak neki. Maldini erről a felvetésről nem kívánt nyilatkozni. Az 55 éves katalán szakember Angliában töltött tíz éve alatt hat bajnoki címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett a Cityvel.
A poszttal korábban Antonio Contét, Roberto Mancinit és Andrea Pirlót is hírbe hozták. Maldini szerint a szövetség ideális esetben már a hét végéig kinevezné az új szövetségi kapitányt, de a legfontosabb a megfelelő szakember megtalálása.
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