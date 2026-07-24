Nagy bajban van a sztárfocista: kokainnal kapcsolták le a rendőrök, ráadásul vezetés közben

A játékos a vébén is szerepelt az ausztrálokkal, most nem kizárt, hogy egy darabig nem lép majd pályára.

Gyorshajtás miatt vonták intézkedés alá a rendőrök Sydneyben Cristian Volpatót, az ausztrál labdarúgó-válogatott 22 éves középpályását, aki ráadásul pozitív kokaintesztet produkált. A nemrég véget ért világbajnokságon is szereplő játékost az ausztrál metropoliszban kapcsolták le.

Az új-dél-walesi rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a labdarúgót hajnalban intették le az egyik sydney-i hídon, miután a megengedett sebességhatárt óránkénti 50 kilométerrel lépte túl. A helyszíni ellenőrzés során elvégzett gyorsteszt azonnal kimutatta a kábítószer-fogyasztást.

Volpato korábban az olasz utánpótlás-válogatottakban szerepelt, és csak az idén döntött úgy, hogy felnőtt szinten már Ausztráliát képviseli. A vasárnap zárult világbajnokságon három mérkőzésen lépett pályára. A nemzeti csapat a csoportkörből egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, a második helyen jutott tovább, majd a legjobb 32 között tizenegyespárbajban maradt alul Egyiptommal szemben.