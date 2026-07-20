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Man climbing up mountain at Mt. Everest.
Sport

Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó

Pénzcentrum
2026. július 20. 12:23

A magyar hegymászó vasárnap megszakította a Broad Peak csúcsának megtámadását, és elkezdett visszaereszkedni az alaptáborba. Azt nem tudni, mennyi hiányzott a teljes sikerhez.

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Klein Dávid megszakította a csúcstámadást, és megkezdte az ereszkedést a Broad Peakről - erről a hegymászó stábja számolt be közösségi oldalán.

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Klein a beszámoló alapján egy kimerítő, mintegy húszórás menetelés után döntött a visszafordulás mellett, így jelenleg az a legfontosabb, hogy biztonságban elérje az alaptábort. Az extrémsportoló a hármas táborból indult el, majd vasárnap, pakisztáni idő szerint 21 óra 15 perckor rádión jelezte, hogy befejezi a felfelé haladást.

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Bár a szélsőséges magashegyi körülmények és a felső szakasz nehéz terepviszonyai ellenére sokáig kitartott, a rendkívüli fizikai megterhelés miatt végül a visszatérés mellett kellett döntenie. Azt még nem tudni pontosan, milyen messze volt a csúcstól a visszafordulás pillanatában.

A hazai háttércsapat folyamatosan nyomon követi az eseményeket, és kapcsolatban áll a Broad Peak alaptáborával, ahol Ian Overton és Shaya Christensen tartja a rádiókapcsolatot Dáviddal. Jelenleg minden figyelem a biztonságos ereszkedésre irányul, és amint a mászó leér az alaptáborba, az expedíció hivatalos, részletes beszámolót tesz közzé a körülményekről - ígérték a közösségi oldalon.
Címlapkép: Getty Images
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