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Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
Zidane kinevezése a következő napokban válhat hivatalossá a francia válogatott kispadjára, a hírek szerint már a stábja is készen áll.
Zinédine Zidane hivatalosan is átveszi a francia labdarúgó-válogatott irányítását. Az ügyhöz közel álló források szerint a döntés már tavaly novemberben megszületett, valójában a híresztelések ellenére egy percig nem volt kérdéses, hogy a legendás egykori játékos ülhet le a kékek kispadjára.
Zidane a hírek szerint már a teljes szakmai stábját is összeállította, a hivatalos szerződések aláírására és a papírmunka lezárására pedig várhatóan még ebben a hónapban sor kerül. A francia labdarúgó-szövetség teljes bizalmat szavazott "Zizou"-nak, akivel hosszú távra terveznek. A szakember fő feladata a válogatott irányítása lesz a következő nagy nemzetközi tornákon, így az UEFA Nemzetek Ligájában, a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as világbajnokságon is.
Zinedine Zidane játékosként 1998-ban világbajnok, 2000-ben Európa-bajnok volt a francia válogatott tagjaként, előbbi torna döntőjében két gólt szerzett. Edzőként nemzeti csapatot még sosem irányított, egykori klubját viszont igen: a Real Madriddal zsinórban három BL-címet is is nyert a francia legenda. Zidane a váogatottnál egykori csapattását váltja: a válogatottat több mint egy évtizeden át vezető Didier Deschamps a szombati, angolok elleni vb-bronzmeccsen ül utoljára a válogatott padon.
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