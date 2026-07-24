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kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Sokkoló döntést hozott a kosárlegenda: megvan LeBron James új csapata, erre senki nem számított

Pénzcentrum
2026. július 24. 18:44

A 41 éves klasszis kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést írt alá, és karrierje során immár a negyedik klubjához igazol.

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LeBron James, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) történetének legeredményesebb játékosa meglepetésre a Philadelphia 76ers csapatát választotta, ahol pályafutása utolsó fejezetét kezdi meg.

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James pénteken jelentette be döntését, amelyet több mint háromhetes szabadügynökpiaci időszak és rengeteg találgatás előzött meg. A Los Angeles Lakersnél töltött nyolc éve június 30-án ért véget, amikor közvetlenül a szabadügynökpiac kezdete előtt jelezte a klubnak, hogy más lehetőségek után néz. A Philadelphia mellett felmerült a Cleveland Cavaliershez vagy a Miami Heathoz való visszatérése is, de a Golden State Warriors és a Minnesota Timberwolves is érdeklődött iránta.

James elmondása szerint még a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében, végül azonban egy újabb bajnoki cím reménye döntött.

Ez az utolsó döntésem. Nem a pénzért játszom, és nem is a családomért. Miért játszom még mindig? Azért, mert szeretnék áldozatot hozni, dolgozni, versenyezni és győzni

– fogalmazott a játékos. Új csapata, a 76ers legutóbb 1983-ban nyert bajnoki címet.

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James döntése annyiba talán mégis indokolható, hogy papíron a Philadelphia rendelkezik az NBA egyik legerősebb kezdő ötösével. A korábbi legértékesebb játékos (MVP), Joel Embiid mellett ott van a nyáron a Boston Celticstől érkezett Jaylen Brown, a kiváló irányító, Tyrese Maxey, valamint a tavalyi játékosbörze harmadik választottja, a feltörekvő V. J. Edgecombe. A keret mélységét növeli a Clevelandtől megszerzett védőspecialista, Dean Wade és a szabadügynökként igazolt Anfernee Simons is. Ez az összeállítás kifejezetten alkalmas arra, hogy tehermentesítse a gyakran sérülésekkel bajlódó Embiidet.

A Lakerstől való távozásának gyökerei a 2025-ös átigazolási időszakhoz nyúlnak vissza, amikor a klub megszerezte Luka Dončićot a Dallas Mavericktől, Anthony Davist pedig elcserélte. Ezzel a csapat jövőképe eltávolodott Jamestől. A klasszis tavaly még az első fordulóban a Houston Rockets legyőzésére vezette a Lakerst, ám a második körben az Oklahoma City Thunder már söpréssel búcsúztatta őket. A Lakers a nyáron a teljes fiatalítás mellett döntött, így Walker Kesslert, Quentin Grimest, Sandro Mamukelasvilit és Collin Sextont igazolták le Dončić és Austin Reaves mellé.

A 76ers ezzel szemben kiválóan ötvözte a meglévő magját a minőségi igazolásokkal. A 41 éves James mellett a legjobb éveiben járó Brown, Embiid és Maxey fémjelezte kerettel a klub egyszerre épít a jelen sikereire és a jövőre.
Címlapkép: Getty Images
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