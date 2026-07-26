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Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme, Mogyoródon tavaly után másodszor diadalmaskodott.
Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel.
Mivel a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Ferrari), valamint mercedeses csapattársa, George Russell is Antonelli mögött végzett, a 19 éves vb-éllovas növelni tudta az előnyét az összetettben. A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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