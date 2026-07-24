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Bejelentették, itt a hivatalos közlemény: Jürgen Klopp az új német kapitány, erősen kezdett

Pénzcentrum
2026. július 24. 13:53

A Liverpool korábbi vezetőedzőjét négyéves szerződéssel nevezték ki Julian Nagelsmann helyére, aki a világbajnokságon elszenvedett meglepő vereség után mondott le - tudósított a BBC Sport.

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Hivatalosan is kinevezték Jürgen Kloppot a német labdarúgó-válogatott élére - és a legendás edző máris egy komoly fenyegetéssel kezdett.

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Klopp az első sajtótájékoztatóján nem finomkodott, amikor a magánélet védelmére terelődött a szó. Az 59 éves szakember egyértelművé tette, hogy ha a média képviselői nem viselkednek megfelelően, és zaklatják a családját, egyszerűen távozik a posztjáról. Hozzátette, hogy bár szereti ezt a hivatást, bármikor készen áll a búcsúra, ha a körülmények úgy kívánják.

Németország
Germany
Piaci érték: 947M €
Edző: Julian Nagelsmann
Adatlap létrehozva: 2026.07.24.

A Német Labdarúgó-szövetség 2030-ig, a Spanyolország, Portugália és Marokkó közös rendezésében megvalósuló világbajnokság végéig szerződtette Kloppot. Nagelsmann a világbajnokság legjobb 32 csapata közötti szakaszban, a Paraguay elleni vereség után mondott le posztjáról.

Klopp számára ez az első edzői feladat azóta, hogy 2024 nyarán, kilenc év után – teljesen kimerülve – távozott a Liverpooltól. Ez egyben pályafutása első szövetségi kapitányi megbízatása is. Úgy fogalmazott, hogy edzői karrierje csúcsának tekinti a német válogatott irányítását, és mindent belead majd a munkába.

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A tréner kijelentette, hogy a német szövetségi kapitányi poszt után már nem vállal több edzői munkát. Az elmúlt napokat úgy élte meg, mintha egy film játszódott volna le előtte, és most kezd igazán tudatosulni benne, mit is jelent a nemzeti együttes vezetése. Klopp bemutatkozó mérkőzésére a Nemzetek Ligája csoportkörében kerül sor szeptember 24-én, Hollandia ellen.
Címlapkép: Getty Images
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