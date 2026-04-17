Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április végén nyílt tendert ír ki a hazai élvonalbeli bajnokság televíziós közvetítési jogaira. Az eddigi partner, a közmédia ugyanis a kormányalakítás miatt várhatóan késlekedne a szerződéskötéssel. A jogokért az RTL-csoport és a Sport TV-t üzemeltető AMC közösen is harcba szállhat. A klubok az eddiginél nagyjából 30 százalékkal alacsonyabb, de így is jelentős televíziós bevételre számíthatnak az új szezonban - számolt be róla a Csakfoci.

A hazai profi futballklubok jövő évi költségvetésének tervezését jelenleg erősen megnehezíti, hogy a következő bajnoki évadra még nincs aláírt televíziós szerződés. Az NB I-es meccseket hosszú ideje közvetítő M4 Sportot üzemeltető MTVA a kormányalakítás és az állami intézményeknél várható személyi, illetve strukturális változások miatt leghamarabb június végén tudna érdemi döntést hozni.

Az időszűke miatt az MLSZ vezetősége úgy döntött, hogy nem vár a politikai és intézményi folyamatok lezárultára. A szövetség várhatóan már április végén nyílt tendert ír ki, amelyen a piaci szereplők és a kereskedelmi televíziók is elindulhatnak. Ezzel a lépéssel még az új idény rajtja előtt kiderülhet, hogy ki lesz az új műsorszolgáltató, és mekkora bevétellel számolhatnak a csapatok.

A sporttelevíziós piacon komoly érdeklődés mutatkozik a lehetőség iránt. Iparági források szerint a legesélyesebb forgatókönyv egy közös konzorciumi pályázat. A Bajnokok Ligája közvetítési jogainak egy részét nemrég megszerző RTL-csoport és a Sport TV-t üzemeltető AMC együtt szállhat harcba a hazai bajnokikért. A felek várhatóan fele-fele arányban osztoznának a mérkőzéseken. Míg az RTL elsősorban az előfizetéses streamingszolgáltatásában lát potenciált a magyar futball iránt érdeklődők bevonására, addig az AMC a hagyományos, lineáris televíziós modellben bízik. Ennek megfelelően a fordulók meccseinek egy része a lineáris televízióban, a többi pedig a digitális térben lenne követhető.

Az eddigi jogtulajdonos MTVA esélyeit jelentősen rontja az időhiány. Reálisan csak egy esetlegesen eredménytelen első tender után kerülhetnének újra esélyes pozícióba. Bár a piacon jelen van még a Spíler TV, sőt, elméletben külföldi streamingszolgáltatók is feltűnhetnek, az eddigi információk alapján az ő indulásuk kevésbé valószínű.

A műsorszolgáltató kiléte mellett a legfontosabb kérdés a jogdíj összege. Ez a szerencsejáték-piaci bevételekkel együtt a klubok központi támogatásának legfőbb alapját adja. Bár iparági becslések szerint a leendő győztes az MTVA eddigi vállalásánál mintegy 30 százalékkal alacsonyabb áron szerezheti meg a jogokat, drasztikus értékvesztésre nem kell számítani. Az ebből befolyó összeg a csökkenés ellenére is komoly és meghatározó tétele marad az első osztályú együttesek költségvetésének.

