Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
Teljes gőzzel dübörög a magyar bajnokság: visszatér a Vasas, Paks-Fradi is lesz ma
A nyári szezon kellős közepén sem pihennek a magyar élvonalbeli csapatok: július utolsó vasárnapján három mérkőzést rendeznek az OTP Bank Ligában. Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
A nap első mérkőzésén a Vasas fogadja a Győri ETO-t 15:45-ös kezdéssel. Az angyalföldiek csakúgy, mint a Honvéd, három évad után térnek végre vissza a legmagasabb osztályba, és a meccsre a hírek szerint már alig lehetett jegyet kapni - nem is csoda, hiszen a címvédő látogat az Illovszky-stadionba
A Debreceni VSC 18 órától a Puskás Akadémiát látja vendégül. A két csapat tavasszal 1–1-es döntetlent játszott Felcsúton, így a Loki most hazai pályán szeretné begyűjteni a három pontot. Mindkét együttes az élmezőnyhöz tartozik, ezért ez az összecsapás is kiemelt jelentőséggel bír.
A legelső forduló csúcsmérkőzését Pakson rendezik, ahol Bognár Györgyék az előző szezon ezüstérmesét, a Ferencvárost fogadják. A fővárosi zöld-fehérek legutóbb 2–0-ra nyertek az Üllői úton, így a tolnai együttes biztosan visszavágásra készül. A Paks az elmúlt években rendre megnehezítette a Ferencváros dolgát, hazai pályán pedig különösen kemény ellenfélnek számít. A 20 órakor kezdődő találkozó méltó lezárása lehet a futballvasárnapnak.
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A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt.
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