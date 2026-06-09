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Sport

Spanyol erődemonstráció vagy a legnagyobb orra esés valaha? Bemutatjuk a vébé H-csoportját

Pénzcentrum
2026. június 9. 18:44

Megérkezett a Pénzcentrum csapatbemutatója ahhot a H-csoporthoz, ahol a komoly esélyesnek számító spanyolok vannak. Elsőre ránézésre ugyan semmilyen gondot nem fog okozni a sima továbbjutás, ám a spanyolok nem egyszer buktak már hatalmasat vébén, ez óvatosságra intheti a keretet. Mögöttük kapaszkodna tovább Uruguay, de a csoportban még ott van két outsider is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nemcsak a H-csoportban, hanem az egész világbajnokságon is Spanyolország számít topfavoritnak, de a csoportban mögötte kifejezetten érdekes csata alakulhat ki. Uruguay továbbra is a torna egyik legkeményebb válogatottja, Szaúd-Arábia szervezettségével okozhat akár kellemetlenségeket is, míg a Zöld-foki szigetek története első igazán nagy dobására készül - persze azért meglepő lenne a továbbjutásuk.

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A Pénzcentrumon a vébé kezdetéig bemutatjuk mind a 12 csoport 48 válogatottját, kitérve a gyengeségekre, erősségekre és a legnagyobb sztárokra is. A cikksorozat eddigi részeit itt olvashatod újra:

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Spanyolország: így indul a favorit

A spanyol válogatott továbbra is ragaszkodik a labdabirtokláson alapuló futballhoz, de az elmúlt években jóval direktebbé vált a játékuk. Rodri a középpálya - és kapitányként az öltöző - abszolút vezére, míg Lamine Yamal - ha egészséges lesz - és Nico Williams sebessége új dimenziót adott a szélsőjátéknak. A spanyolok rengeteget birtokolják a labdát, és folyamatos mozgással próbálják széthúzni az ellenfél védekezését.

A legnagyobb erősségük továbbra is a kontroll és a technikai minőség, ugyanakkor néha még mindig túlságosan sterilek a támadásaik. Ha az ellenfél mélyen védekezik és jól zárja a területeket, a spanyolok hajlamosak lassúvá válni. Ettől függetlenül a csoportelsőség egyértelmű cél számukra, és nagyon csodálkozna mindenki, ha a spanyolok nem lennének ott a végelszámolásnál is - toronymagasan ugyan nem, de jelentős esélyesei a végső győzelemnek.

Uruguay: fizikális foci a legkeményebbektől (?)

Uruguay játéka továbbra is tökéletesen tükrözi a dél-amerikai futball keményebb oldalát: agresszív letámadás, intenzív párharcok és rengeteg futás jellemzi őket. Federico Valverde a csapat motorja, Darwin Núñez pedig folyamatos mélységi mozgásaival próbálja szétszedni a védelmeket. Az uruguayiak nem akarnak szépen futballozni, inkább fizikailag és mentálisan darálják be ellenfeleiket.

A legnagyobb erősségük az intenzitás és az átmenetek sebessége; labdaszerzés után gyorsan indulnak meg, és kifejezetten veszélyesek nyílt területeken. Ugyanakkor időnként túlságosan kaotikussá válik a játékuk, és ha nem tudják ráerőltetni saját ritmusukat az ellenfélre, könnyen frusztrálttá válhatnak. A továbbjutás azonban minimum elvárás velük szemben.

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Szaúd-Arábia: átlépni az árnyékot

A szaúdi válogatott az elmúlt években rengeteget fejlődött szervezettségben és intenzitásban. A csapat bátran vállalja a magas védekezést és az agresszív letámadást, amit a 2022-es világbajnokságon Argentína ellen is láthattunk - az győzelmet is ért az egész torna legnagyobb meglepetését hozó meccsen. Salem Al-Dawsari most a támadások legfontosabb figurája, rá számítanak leginkább a szaúdiak.

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A problémát az jelenti, hogy ez a bátor játékstílus sokszor nagy területeket hagy az ellenfélnek. Ha az első letámadást átjátsszák, könnyen sebezhetővé válik a védelem. Ettől függetlenül rendkívül kellemetlen ellenfelek lehetnek, különösen akkor, ha sikerül gyors tempóra kényszeríteniük a mérkőzést.

Zöld-foki szigetek: életük három (?) meccse

A Zöld-foki szigetek az afrikai selejtezők, de sokkal inkább az egész világ egyik legnagyobb meglepetéseként jutott ki a világbajnokságra. Ez a válogatott fizikális, gyors és rendkívül energikus futballt játszik, sok párharccal és agresszív védekezéssel. 

Ebben a csapatban nekünk, magyaroknak is lesz egy régi ismerős: ott lesz a vébén az a Stopira, aki most a portugál második vonalban tolja, hosszú évekig ugyanakkor a Videotonban rúgta a bőrt.

A válogatott legnagyobb erőssége az intenzitás és a felszabadultság: nem félnek felvállalni a nyílt játékot, és gyors átmenetekből veszélyesek lehetnek. Ugyanakkor taktikai fegyelemben és labdakihozatalban erősen  látszik a különbség a topválogatottakhoz képest: természetesen a csoport outsiderének számítanak, de könnyen lehetnek nagyon kellemetlen ellenfelek.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:

  1. Spanyolország
  2. Uruguay
  3. Zöld-foki szigetek
  4. Szaúd-Arábia
Címlapkép: Getty Images
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