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Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!

Pénzcentrum
2026. július 28. 17:57

Európa fővárosai telis-tele vannak lenyűgöző épületekkel, történelmi emlékművekkel és izgalmas látnivalókkal. Sokszor elég egyetlen pillantás egy-egy jellegzetes hídra vagy palotára, és máris tudjuk, melyik metropoliszban járunk, míg más helyszínek felderítése talán nagyobb kihívást jelent. Legyen szó egy hosszú hétvégés városnézésről vagy csak a bakancslistánk tervezgetéséről, a kontinens nevezetességei mindig tartogatnak felfedeznivalót. Ebbe a kvízbe szándékosan nem csak az ezerszer látott, legnyilvánvalóbb jelképeket válogattuk össze, hanem olyan különlegesebb alkotásokat és építészeti remekeket is, amelyek felismeréséhez már elkél egy kissé mélyebb városismeret. Vajon hány európai fővárost ismersz fel ezekről az egyedi nevezetességekről? Most kiderül, milyen magabiztosan igazodsz el Európa nagyvárosaiban!

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Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!

1/10 kérdés
Melyik fővárosban található ez a világhírű királyi palota és a jellegzetes, aranyozott vaskapuja?
London, Egyesült Királyság – 2018. április 26.: A Buckingham-palota homlokzata reggel, napkeltekor, amikor senki sem volt a közelben
Stockholm, Svédország
London, Egyesült Királyság
Madrid, Spanyolország
Brüsszel, Belgium
2/10 kérdés
Melyik fővárosban található ez a pompás, egykori királyi kastély és az előtte elterülő monumentális szökőkút?
Bécs, Ausztria – 2015. július 23.: A bécsi Schönbrunn-palota alkonyatkor, 2015. július 23-án. A Schönbrunn-palota egy egykori császári nyári rezidencia, amely Bécsben, Ausztriában található.
Bern, Svájc
Prága, Csehország
Bécs, Ausztria
Párizs, Franciaország
3/10 kérdés
Melyik európai főváros híres, szobrokkal szegélyezett gótikus kőhídjáról készült ez a fotó, háttérben a hídtoronnyal?
Bécs, Ausztria – 2015. július 23.: A bécsi Schönbrunn-palota alkonyatkor, 2015. július 23-án. A Schönbrunn-palota egy egykori császári nyári rezidencia, amely Bécsben, Ausztriában található.
Prága, Csehország
Bukarest, Románia
Varsó, Lengyelország
Pozsony, Szlovákia
4/10 kérdés
Melyik főváros apró, de annál híresebb jelképe ez a pisilő kisfiút ábrázoló bronzszökőkút?
Brüsszel, Belgium
Berlin, Németország
Koppenhága, Dánia
Amszterdam, Hollandia
5/10 kérdés
Melyik városban található ez a történelmi parlamenti épület, amelyet a modern üvegkupola tesz egyedivé?
Lisszabon, Portugália
Párizs, Franciaország
Stockholm, Svédország
Berlin, Németország
6/10 kérdés
Melyik fővárosban magasodik ez a kéttornyú, gótikus stílusú székesegyház?
Aerial view on cathedral in Zagreb city, capital town of Croatia, european landmarks.
Ljubljana, Szlovénia
Kijev, Ukrajna
Pozsony, Szlovákia
Zágráb, Horvátország
7/10 kérdés
Melyik főváros panorámáját uralja ez a különleges formájú, óriási templom?
Beutiful sunrise landscape view of Hallgrímskirkja is a Church of Iceland, church in Reykjavík.It is the largest church in Iceland and the tallest structures in Iceland.
Oslo, Norvégia
Reykjavík, Izland
Helsinki, Finnország
Dublin, Írország
8/10 kérdés
Melyik főváros dombtetőjén áll ez a híres, fehér kupolás bazilika?
A Párizsi Szent Szív-bazilika, közismert nevén a Sacré-Cœur-bazilika a párizsi Montmartre-on, Franciaországban
Párizs, Franciaország
Madrid, Spanyolország
Róma, Olaszország
Varsó, Lengyelország
9/10 kérdés
Melyik városban található ez a lenyűgöző szoborpark, és az annak központi eleméül szolgáló monolit?
Gustav Vigeland monolit- és emberi alakú szobrai a norvégiai Oslo Frogner Parkjában
Stockholm, Svédország
Koppenhága, Dánia
Helsinki, Finnország
Oslo, Norvégia
10/10 kérdés
Melyik fővárosban található ez a lenyűgöző barokk szökőkút, amely számos ikonikus filmjelenetből is ismerős lehet?
Athén, Görögország
Tallinn, Észtország
Madrid, Spanyolország
Róma, Olaszország
Címlapkép: Getty Images
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