Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt.
Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!
Európa fővárosai telis-tele vannak lenyűgöző épületekkel, történelmi emlékművekkel és izgalmas látnivalókkal. Sokszor elég egyetlen pillantás egy-egy jellegzetes hídra vagy palotára, és máris tudjuk, melyik metropoliszban járunk, míg más helyszínek felderítése talán nagyobb kihívást jelent. Legyen szó egy hosszú hétvégés városnézésről vagy csak a bakancslistánk tervezgetéséről, a kontinens nevezetességei mindig tartogatnak felfedeznivalót. Ebbe a kvízbe szándékosan nem csak az ezerszer látott, legnyilvánvalóbb jelképeket válogattuk össze, hanem olyan különlegesebb alkotásokat és építészeti remekeket is, amelyek felismeréséhez már elkél egy kissé mélyebb városismeret. Vajon hány európai fővárost ismersz fel ezekről az egyedi nevezetességekről? Most kiderül, milyen magabiztosan igazodsz el Európa nagyvárosaiban!
Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz!
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
Ebben a kirándulós kvízben a gyakorlott túrázóknak sem lesz könnyű dolga. Derítsd ki, mennyire ismered a Mátra természeti és kulturális érdekességeit!
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Nemcsak a felvételizőknek lehet izgalmas a magyar felsőoktatás világa. Teszteld, mit tudsz a hazai egyetemek történetéről és érdekességeiről!
Az iskolában még magabiztosan mentek az évszámok, de vajon most is felismered július legfontosabb történelmi fordulatait?
Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról, de vajon mennyit tudunk az éghajlatokról.
Magyarország vaktérképén bárki kiszúrja a Balatont, de sokan a tó körüli településekkel már bajban lennének. Hogy érzed, neked menne a balatoni vaktérkép? Lássuk!
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A mai kvíz során 10 izgalmas kérdés segítségével fedezheted fel a művészetek közötti különleges összefonódásokat.
Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!
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A mediterrán konyha sokak kedvence, de kevesen tudják, miben rejlik az egyes ételek titka. Te vajon felismered a fogásokat néhány jellegzetes részletből?