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Európa fővárosai telis-tele vannak lenyűgöző épületekkel, történelmi emlékművekkel és izgalmas látnivalókkal. Sokszor elég egyetlen pillantás egy-egy jellegzetes hídra vagy palotára, és máris tudjuk, melyik metropoliszban járunk, míg más helyszínek felderítése talán nagyobb kihívást jelent. Legyen szó egy hosszú hétvégés városnézésről vagy csak a bakancslistánk tervezgetéséről, a kontinens nevezetességei mindig tartogatnak felfedeznivalót. Ebbe a kvízbe szándékosan nem csak az ezerszer látott, legnyilvánvalóbb jelképeket válogattuk össze, hanem olyan különlegesebb alkotásokat és építészeti remekeket is, amelyek felismeréséhez már elkél egy kissé mélyebb városismeret. Vajon hány európai fővárost ismersz fel ezekről az egyedi nevezetességekről? Most kiderül, milyen magabiztosan igazodsz el Európa nagyvárosaiban!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Felismered Európa fővárosait egyetlen képről? Igazi világutazónak kell lenni a 10 ponthoz! 1/10 kérdés Melyik fővárosban található ez a világhírű királyi palota és a jellegzetes, aranyozott vaskapuja? Stockholm, Svédország London, Egyesült Királyság Madrid, Spanyolország Brüsszel, Belgium Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik fővárosban található ez a pompás, egykori királyi kastély és az előtte elterülő monumentális szökőkút? Bern, Svájc Prága, Csehország Bécs, Ausztria Párizs, Franciaország Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik európai főváros híres, szobrokkal szegélyezett gótikus kőhídjáról készült ez a fotó, háttérben a hídtoronnyal? Prága, Csehország Bukarest, Románia Varsó, Lengyelország Pozsony, Szlovákia Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik főváros apró, de annál híresebb jelképe ez a pisilő kisfiút ábrázoló bronzszökőkút? Brüsszel, Belgium Berlin, Németország Koppenhága, Dánia Amszterdam, Hollandia Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban található ez a történelmi parlamenti épület, amelyet a modern üvegkupola tesz egyedivé? Lisszabon, Portugália Párizs, Franciaország Stockholm, Svédország Berlin, Németország Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik fővárosban magasodik ez a kéttornyú, gótikus stílusú székesegyház? Ljubljana, Szlovénia Kijev, Ukrajna Pozsony, Szlovákia Zágráb, Horvátország Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik főváros panorámáját uralja ez a különleges formájú, óriási templom? Oslo, Norvégia Reykjavík, Izland Helsinki, Finnország Dublin, Írország Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik főváros dombtetőjén áll ez a híres, fehér kupolás bazilika? Párizs, Franciaország Madrid, Spanyolország Róma, Olaszország Varsó, Lengyelország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik városban található ez a lenyűgöző szoborpark, és az annak központi eleméül szolgáló monolit? Stockholm, Svédország Koppenhága, Dánia Helsinki, Finnország Oslo, Norvégia Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik fővárosban található ez a lenyűgöző barokk szökőkút, amely számos ikonikus filmjelenetből is ismerős lehet? Athén, Görögország Tallinn, Észtország Madrid, Spanyolország Róma, Olaszország Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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