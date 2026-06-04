Focivébé, B-csoport: történelmet írna a rendező Kanada, mire megy az eséllyel Svájc?

A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel. Lássuk, vajon kik lehetnek a nyerőemberek?

Bár papíron a B-csoport nem tartozik a világbajnokság legerősebb kvartettjei közé, az egyik legkiegyenlítettebb kvartett lehet ez. Svájc a csoport favoritjaként érkezik, Kanada hazai pályán szeretné megszerezni története első világbajnoki győzelmét, Bosznia-Hercegovina hosszú kihagyás után tér vissza a tornára, míg Katar bizonyítani akarja, hogy több annál, mint amit a 2022-es hazai rendezés során mutatott.

A vb kezdetéig cikksorozatban mutatjuk be a torna csoportjait: lássuk most a B-jelű négyest. Az egyik rendezőt, Mexikót is magába foglaló A-csoporttal tegnap már foglalkoztunk, ezt a cikket itt olvashatod el:

EZ IS ÉRDEKELHET Elindult a nagy visszaszámlálás: bemutatkozik a rekordlétszámú vb mezőnye, itt az A-csoport Alig egy hét múlva kezdődik a foci vb; új sorozatunkban bemutatjuk mind a negyvennyolc résztvevő válogatottat, és tippet is teszünk az egyes csoportok végeredményére.

Svájc: favoritként érkeznek, leégve távoznak?

A svájci válogatott az elmúlt másfél évtized egyik legstabilabb nemzeti csapata Európában. A korábbi válogatott Murat Yakin együttese veretlenül jutott ki a világbajnokságra úgy, hogy a selejtezők során mindössze két gólt kapott, keretében egyszerre található meg a rutin és a minőség. Granit Xhaka veteránként továbbra is a csapat vezére, Manuel Akanji a védelem kemény oszlopa lehet, Dan Ndoye és Noah Okafor pedig képviselik az új generációt.

A svájciak legnagyobb erőssége a szervezettség és a védekezés: kevés válogatott mozog olyan fegyelmezetten labda nélkül, mint ők, ráadásul a középpályán is ritkán veszítik el az irányítást. Gyengeségük ugyanakkor, hogy a nagy tornák kieséses szakaszában rendszeresen elfogy a kreativitásuk, és nehezen bontják meg a mélyen védekező ellenfeleket. A csoportelsőség viszont szinte elvárás velük szemben: nehezé elképzelni, hogy valaki ezt elvegye tőlük. Persze meglepetések minden vébén adódnak...

Kanada: meglesz végre az első vb-győzelem?

A társházigazda Kanada minden korábbinál erősebb kerettel várja a tornát. Az amerikai Jesse Marsch irányítása alatt a csapat agresszív letámadásra, gyors átmenetekre és nagy intenzitású futballra épít. A keret két legnagyobb sztárja Alphonso Davies és Jonathan David, de Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio vagy Mathieu Choinière is meghatározó szerepet tölthet be a világbajnokság során.

A kanadaiak legfőbb fegyvere a sebesség: Davies egyetlen megindulással képes megbontani a legtöbb védelmet, a Bayern ásza, Jonathan David pedig hosszú évek óta a csapat első számú góllövője. A kérdés inkább az, hogyan kezelik majd a hazai rendezésből fakadó nyomást. Kanada története során még nem nyert világbajnoki mérkőzést, így az elvárások komoly terhet jelenthetnek egy olyan csapatnak, amelynek többsége most először játszik ekkora színpadon.

Bosznia-Hercegovina: egy öreg róka és egy rakás zöldfülű

A bosnyák válogatott a selejtezők egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy a pótselejtező során kiharcolta a részvételt - tizenegyesekkel ejtve ki az olaszokat, amely válogatott így már zsinórban harmadszor maradt le a világbajnokságról. Szergej Barbarez szövetségi kapitány rövid idő alatt új identitást adott a csapatnak, amely agresszív védekezéssel, közvetlen játékkal és gyors átmenetekkel próbál eredményes lenni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A válogatott ikonja a már 40 éves, jelentős nemzetközi tapasztalattal bíró Edin Džeko, de az új generációból Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević és Amar Dedić neve is egyre gyakrabban kerül elő, mint a következő évek nagy bosnyák sztárjai.

Bosznia legnagyobb erőssége a harciasság és a kiszámíthatatlanság: általában nem uralják a mérkőzéseket, de rendkívül kellemetlen ellenfélnek számítanak, különösen akkor, ha sikerül fizikális csatává alakítani a találkozót. A gyengeséget a keret mélysége jelentheti: a kezdőcsapat több poszton versenyképes, de a kispadon már jóval kevesebb a nemzetközi rutin. Ha Džeko ismét fontos gólokat szerez, a bosnyákok akár a továbbjutásért is versenyben lehetnek.

Katar: bizonyítani, maguknak is

A 2022-es hazai világbajnokság csalódása után Katar a kijutással újabb lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa fejlődését. Az ázsiai csapat továbbra is arra a generációra épül, amely két Ázsia-kupát nyert, és amelynek legnagyobb sztárja Akram Afif: a támadó a selejtezők legeredményesebb játékosai közé tartozott, és továbbra is ő jelenti a csapat első számú kreatív és gólszerző erejét. Edzőjük sem akárki, igaz, csak nemrégen dolgoznak együtt: Julen Lopetegui korábban megjárta a spanyol válogatott, a Real Madrid vagy a West Ham padjait is.

A katariak technikás, labdabiztos futballt játszanak, és kontrákból veszélyesek lehetnek. A problémát az jelenti, hogy a védekezésük nem tud elég stabil lenni a magasabb szintű ellenfelek ellen, amint ezt a legutóbbi világbajnokságon is láthattuk. A csoportban ők számítanak outsidernek, ugyanakkor Afif egyéni kvalitásai miatt egyetlen ellenfél sem veheti félvállról őket. Ha sikerül pontot vagy pontokat szerezniük Kanada vagy Bosznia ellen, akár felboríthatják a papírformát.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére: