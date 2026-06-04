A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg.
Focivébé, B-csoport: történelmet írna a rendező Kanada, mire megy az eséllyel Svájc?
A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel. Lássuk, vajon kik lehetnek a nyerőemberek?
Bár papíron a B-csoport nem tartozik a világbajnokság legerősebb kvartettjei közé, az egyik legkiegyenlítettebb kvartett lehet ez. Svájc a csoport favoritjaként érkezik, Kanada hazai pályán szeretné megszerezni története első világbajnoki győzelmét, Bosznia-Hercegovina hosszú kihagyás után tér vissza a tornára, míg Katar bizonyítani akarja, hogy több annál, mint amit a 2022-es hazai rendezés során mutatott.
A vb kezdetéig cikksorozatban mutatjuk be a torna csoportjait: lássuk most a B-jelű négyest. Az egyik rendezőt, Mexikót is magába foglaló A-csoporttal tegnap már foglalkoztunk, ezt a cikket itt olvashatod el:
Svájc: favoritként érkeznek, leégve távoznak?
A svájci válogatott az elmúlt másfél évtized egyik legstabilabb nemzeti csapata Európában. A korábbi válogatott Murat Yakin együttese veretlenül jutott ki a világbajnokságra úgy, hogy a selejtezők során mindössze két gólt kapott, keretében egyszerre található meg a rutin és a minőség. Granit Xhaka veteránként továbbra is a csapat vezére, Manuel Akanji a védelem kemény oszlopa lehet, Dan Ndoye és Noah Okafor pedig képviselik az új generációt.
A svájciak legnagyobb erőssége a szervezettség és a védekezés: kevés válogatott mozog olyan fegyelmezetten labda nélkül, mint ők, ráadásul a középpályán is ritkán veszítik el az irányítást. Gyengeségük ugyanakkor, hogy a nagy tornák kieséses szakaszában rendszeresen elfogy a kreativitásuk, és nehezen bontják meg a mélyen védekező ellenfeleket. A csoportelsőség viszont szinte elvárás velük szemben: nehezé elképzelni, hogy valaki ezt elvegye tőlük. Persze meglepetések minden vébén adódnak...
Kanada: meglesz végre az első vb-győzelem?
A társházigazda Kanada minden korábbinál erősebb kerettel várja a tornát. Az amerikai Jesse Marsch irányítása alatt a csapat agresszív letámadásra, gyors átmenetekre és nagy intenzitású futballra épít. A keret két legnagyobb sztárja Alphonso Davies és Jonathan David, de Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio vagy Mathieu Choinière is meghatározó szerepet tölthet be a világbajnokság során.
A kanadaiak legfőbb fegyvere a sebesség: Davies egyetlen megindulással képes megbontani a legtöbb védelmet, a Bayern ásza, Jonathan David pedig hosszú évek óta a csapat első számú góllövője. A kérdés inkább az, hogyan kezelik majd a hazai rendezésből fakadó nyomást. Kanada története során még nem nyert világbajnoki mérkőzést, így az elvárások komoly terhet jelenthetnek egy olyan csapatnak, amelynek többsége most először játszik ekkora színpadon.
Bosznia-Hercegovina: egy öreg róka és egy rakás zöldfülű
A bosnyák válogatott a selejtezők egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy a pótselejtező során kiharcolta a részvételt - tizenegyesekkel ejtve ki az olaszokat, amely válogatott így már zsinórban harmadszor maradt le a világbajnokságról. Szergej Barbarez szövetségi kapitány rövid idő alatt új identitást adott a csapatnak, amely agresszív védekezéssel, közvetlen játékkal és gyors átmenetekkel próbál eredményes lenni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A válogatott ikonja a már 40 éves, jelentős nemzetközi tapasztalattal bíró Edin Džeko, de az új generációból Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević és Amar Dedić neve is egyre gyakrabban kerül elő, mint a következő évek nagy bosnyák sztárjai.
Bosznia legnagyobb erőssége a harciasság és a kiszámíthatatlanság: általában nem uralják a mérkőzéseket, de rendkívül kellemetlen ellenfélnek számítanak, különösen akkor, ha sikerül fizikális csatává alakítani a találkozót. A gyengeséget a keret mélysége jelentheti: a kezdőcsapat több poszton versenyképes, de a kispadon már jóval kevesebb a nemzetközi rutin. Ha Džeko ismét fontos gólokat szerez, a bosnyákok akár a továbbjutásért is versenyben lehetnek.
Katar: bizonyítani, maguknak is
A 2022-es hazai világbajnokság csalódása után Katar a kijutással újabb lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa fejlődését. Az ázsiai csapat továbbra is arra a generációra épül, amely két Ázsia-kupát nyert, és amelynek legnagyobb sztárja Akram Afif: a támadó a selejtezők legeredményesebb játékosai közé tartozott, és továbbra is ő jelenti a csapat első számú kreatív és gólszerző erejét. Edzőjük sem akárki, igaz, csak nemrégen dolgoznak együtt: Julen Lopetegui korábban megjárta a spanyol válogatott, a Real Madrid vagy a West Ham padjait is.
A katariak technikás, labdabiztos futballt játszanak, és kontrákból veszélyesek lehetnek. A problémát az jelenti, hogy a védekezésük nem tud elég stabil lenni a magasabb szintű ellenfelek ellen, amint ezt a legutóbbi világbajnokságon is láthattuk. A csoportban ők számítanak outsidernek, ugyanakkor Afif egyéni kvalitásai miatt egyetlen ellenfél sem veheti félvállról őket. Ha sikerül pontot vagy pontokat szerezniük Kanada vagy Bosznia ellen, akár felboríthatják a papírformát.
Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:
Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?
Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak.
Bejelentette visszavonulását az NFL-ből Russell Wilson, a tízszeres Pro Bowl-válogatott irányító, aki a jövőben a CBS Sports stábjához csatlakozik elemzőként.
A fehérorosz világelső, aki egymás után tíz játékot veszített el, a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, hogy legszívesebben befejezné a profi teniszt.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
Balogh Gábor interjúnkban beszélt a korai eredménykényszerről, a magyar gyerekek fizikai állapotáról és arról is, mi a véleménye az iskolai mindennapos testnevelésről.
Alig egy hét múlva kezdődik a foci vb; új sorozatunkban bemutatjuk mind a negyvennyolc résztvevő válogatottat, és tippet is teszünk az egyes csoportok végeredményére.
A várakozások alapján akár hatmillió dollárért kelhet el a brazil legenda 1958-as vb-döntőben viselt meze.
A Ferencvárostól váratlanul távozó Robbie Keane a legfrissebb hírek szerint nem a pozsonyi Slovan Bratislava, hanem gyermekkori kedvenc csapata, a skót Celtic vezetőedzője lehet.
A súlyosan megalázott és zaklatott egykori futballista elköltözött és nevet változtatott azután, hogy bőrszíne miatt porig alázták.
Berúgják az ajtót a belgák? Egy év után góllal tért vissza a szupersztár, nagy az izgalom a csapatnál
Belgium magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott Horvátország vendégeként a keddi felkészülési mérkőzésen, amelyen Romelu Lukaku egyéves válogatottbeli távollét után góllal tért vissza.
A politikai háttér kihátrálásával párhuzamosan több kiemelt egyesületnél és szövetségnél is komoly pénzügyi nehézségek és drasztikus megszorítások kerültek a felszínre.
Lengyelországból csábított észt szakembert kispadjára a Loki, mely a negyedik hely ellenére sem hosszabbított előző mesterével.
Komoly elismerés érkezett Európából: az UEFA elnöke szerint is világszínvonalú volt a budapesti BL-döntő
Az UEFA elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének a szombati BL-döntő sikeres megrendezéséhez.
A topteniszezők a Roland Garroson közepén tartott egyeztetésen egyértelművé tették a wimbledoni szervezők számára, hogy az idei bajnokságon jelentős díjazásemelést várnak.
Charles Leclerc hosszú távú szerződéshosszabbítást írt alá a Ferrarival: a bejelentés éppen a monacói pilóta hazai futama előtt érkezett.
A FIFA új, félautomatikus lestechnológiát és további technológiai fejlesztéseket vezet be a hamarosan elrajtoló világbajnokságon.
Az orosz vívók már ebben a hónapban, a hongkongi vb-n is saját zászlajuk alatt versenyezhetnek.
Miközben a válogatott csapatkapitányának cégei dinamikus növekedést és komoly nyereséget értek el, a családjához köthető alapítvány egyelőre érdemi tevékenység nélkül működik.
A nyilvánosságra hozott döntés szerint a rivális csapatok edzéseinek megfigyelését maga Tonda Eckert vezetőedző kezdeményezte a Southampton részéről.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.