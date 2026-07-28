Zongoristák, utcazenészek és tehetségek lepik el Pécset: különleges fesztivál készül

Nem csak a komolyzene rajongóinak tartogat programokat az idei pécsi Zeneszüret: a szeptember 15. és 20. között megrendezett fesztivált ezúttal is koncertek, nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató színesíti. A komolyzene népszerűsítését célzó eseményt 2011 óta minden évben a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezi meg.

A társaság MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: az ismét Pécs különböző pontjain klasszikus zenére épülő programokat kínáló esemény keretében a Filharmónia Magyarország 70 éves fennállása alkalmából idén ősszel Pécs a hazai és a nemzetközi klasszikus zenei élet kiemelt találkozóhelyévé válik. A különleges jubileumi év alkalmából Pécs belvárosában szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Mustra - Klasszik Street betétprogramot, mely egyszerre utcazene fesztivál, tehetségkutató és közösségi élmény.

A Filharmónia olyan klasszikus zenei előadókat, kamarazenekarokat, szólistákat és formációkat vár, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből és közvetlen kapcsolatot teremtenek a közönséggel. A cél nem pusztán az utcazenélés.

A program arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatív módon gondolják újra a klasszikus zene előadását: szokatlan hangszerelésekkel, különleges térhasználattal, látványos megjelenéssel vagy akár performatív elemekkel tegyék felejthetetlenné produkciójukat. Az első helyezett egymillió forintos fődíjban részesül, míg a második fellépési lehetőséget kap a Filharmónia egyik nyári koncertsorozatában, a harmadik pedig értékes ajándékcsomaggal gazdagodik. A versenyre a Filharmónia honlapján lehet jelentkezni augusztus 15-ig - közölték.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny izgalmas fordulóinak a Kodály Központ ad otthont. Itt mutatkoznak be azok a fiatal zongoraművészek, akiknek pályáját érdemes figyelemmel kísérni: közülük kerülhetnek ki a jövő nemzetközi koncertéletének meghatározó előadói - hívták fel a figyelmet.

Az eseményt szeptember 15-én Olga Kern zongoraművésznő páratlan estje nyitja meg. Szeptember 18-án és 20-án pedig már a verseny döntőinek izgalmát élvezheti a közönség. A Zeneszüret fesztiválról további részletek a www.filharmonia.hu oldalon olvashatók.