Rákkeltőnek tartott termékei miatt százmilliárdokat fizet a gyógyszermulti: rengetegen perelték a céget

A Johnson & Johnson amerikai multinacionális vállalatcsoport hétfőn bejelentette, hogy 5,5 milliárd dolláros (1740 milliárd forint) megállapodásra jutott, több tízezer pert lezárva, amelyekben azzal vádolták a céget, hogy a babahintőporuk és más talkumtermékeik petefészekrákot okoznak.

A New Brunswick-i központú, jelenleg gyógyszereket és orvostechnikai eszközöket gyártó vállalat közlése szerint az egyezség mintegy 69 000, szövetségi bíróságon egyesített ügyet és az állami bíróságokon folyamatban lévő kapcsolódó pereket rendez. A megállapodás a talkumtartalmú termékekkel kapcsolatos követelések 99,75 százalékát érinti.

A felperesek ügyvédi irodái megerősítették a megállapodást, amit jó megoldásnak neveztek egy "évtizedes bírósági csata" után.

A Johnson & Johnson a múlt héten győzelemként könyvelhette el egy hosszú ideje tartó perben azt, hogy egy szövetségi bíró kétségbe vonta egyes felperesek bizonyítási képességét arra, hogy kifejezetten a talkum - kozmetikumok alapanyagaként szolgáló zsírkő - okozta a petefészekrákjukat. A cég visszautasította, hogy ezek a termékei rákot okoznának, mondván, a talkum biztonságos és nem tartalmaz azbesztet.

A cég 2020-ban leállította a talkumalapú babahintőpor értékesítését az Egyesült Államokban és kukoricakeményítő-alapú termékre váltott.

A Johnson & Johnson a 2026. június végével zárult negyedévben a vártnál nagyobb nyereséget és bevételt ért el. A vállalat jelentése szerint adózott eredménye 5,534 milliárd dollár volt az egy évvel korábbi 5,537 milliárd dollárt követően, míg a részvényarányos nyereség 2,29 dollárról 2,27 dollárra mérséklődött a második negyedévben.