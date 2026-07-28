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Fiatal felnőtt nő tüsszent egy zsebkendőbe a szabadban, zöldövezetben. A jelenet a szezonális allergiára és a pollenek hatására világít rá természetes környezetben.
Egészség

Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő napokban: érdemes időben felkészülni

Pénzcentrum
2026. július 28. 18:45

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollenszemei a levegőben.

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Az allergiás tünetek megjelenése egyéni érzékenységtől függ, de a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolt, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve szükség esetén konzultáljanak kezelőorvosukkal a megfelelő terápia beállításáról. A gyógyszeres kezelést javasolt még a tünetek megjelenése előtt megkezdeni.

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A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez.

A felkészülést segíti a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése. Ennek segítségével az allergiások nyomon követhetik a várható pollenterhelést, felkészülhetnek a tünetekre, és utazásaikat is ennek megfelelően tervezhetik. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfűpollen-riasztási Rendszerben érhetők el. Az idei évtől a nemzetközi rendszer jelentősen bővült, így az előrejelzés már Ausztria teljes területére is rendelkezésre áll.

A Pollennapló segítségével az allergiások naponta rögzíthetik tüneteiket, nyomon követhetik azok alakulását, és összevethetik azokat a lakóhelyükhöz legközelebb található pollenkoncentrációs adatokkal. A napló rendszeres vezetése a kezelőorvost is segítheti a leghatékonyabb terápia beállításában.

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A levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás. Így jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból kiemelten fontos, hanem a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. Kérjük a lakosságot, hogy az általuk észlelt parlagfüves területeket jelentsék be a NÉBIH erre szolgáló online felületén.
Címlapkép: Getty Images
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