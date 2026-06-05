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Itt a vébé C-csoportja: megint belehalnak a brazilok saját szépségükbe?
Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a C-csoportban, hogy megnehezítse Ancelottiék dolgát. Haiti igazi outsiderként vélhetően nem nagyon szól bele a nagyok dolgába, de az aurópai rutin sokakból kihozhatja a rejtett tartalékokat. Folytatjuk a vb-résztvevők bemutatását.
A világbajnokság C-csoportja első ránézésre Brazília számára tűnik kedvezőnek, csakhogy a háttérben jóval több kérdőjel van, mint azt elsőre sokan gondolnák. Marokkó az elmúlt évek egyik legtudatosabban épített válogatottja lett - eleve egy 2022-es vb-4. hely után érkeznek -, Skócia 28 év után tér vissza a világbajnokságra, Haiti pedig felszabadultan, komoly nyomás nélkül érkezhet a tornára. A csoport legnagyobb kérdése azonban így is az, hogy a brazil válogatott képes lesz-e végre rendezni saját belső viszonyait - ami Neymar keretbe emelésével egyátalán nem biztos.
A Pénzcentrumon a világbajnokság kezdetéig végigmegyünk mind a 12 csoport 48 válogatottján, megvizsgálva azt, hogy ki milyen erősséggel érkezik a 48 csapatos vébére, de azt is, mely gyengeségeiket haszánlhatja ki az ellenfél. Az A-, illetve B-csoport ismertetőit itt olvashatod el:
Brazília: vajon mire mennek a törékeny Neymarral?
Kevés válogatott érkezik akkora médiafigyelem mellett a tornára, mint Brazília, de ennek most nem kizárólag szakmai okai vannak. A Neymar körüli folyamatos bizonytalanság hónapok óta tematizálja a brazil futballt: sérülések, visszatérések, nyilatkozatok és a válogatottban betöltött szerepe körüli viták váltották egymást. Miközben a csapat igyekszik modernebb, intenzívebb futballt játszani, a közbeszéd továbbra is arról szól, hogy Neymar mennyit tud hozzátenni, illetve nem akadályozza-e inkább az új generáció kibontakozását. Vinícius Júnior és Raipinha közben egyre inkább átveszik a támadójáték irányítását, és sokan érzik, hogy a válogatott jövője már inkább róluk szól.
Taktikailag Brazília ma már jóval direktebb és agresszívebb letámadásra épít, mint néhány évvel ezelőtt. A széleken továbbra is óriási sebességük van, támadásban rengeteg az egy az egy elleni szituáció, ugyanakkor a csapat továbbra sem mindig érzi jól magát zárt védelem ellen. A legnagyobb problémát sokszor az jelenti, hogy a támadások túl gyorsan válnak improvizatívvá, és hiányzik a kontroll a középpályáról. Mindettől függetlenül a csoportelsőség szinte kötelező elvárás velük szemben.
Marokkó: Hakimi, a nyerőember?
A 2022-es világbajnoki elődöntőben való szereplés óta már senki sem beszél meglepetéscsapatként Marokkóról. A válogatott az elmúlt években rendkívül tudatos identitást épített fel: kompakt védekezés, gyors átmenetek és fegyelmezett csapatszerkezet jellemzi őket: a PSG ásza, Achraf Hakimi a szélen gyakorlatilag külön játékrendszert tud hozni a csapatnak azzal, hogy folyamatosan fellép a támadásokhoz.
A marokkóiak egyik legnagyobb erőssége, hogy pontosan tudják, milyen futballt akarnak játszani. Nem akarnak mindenáron dominálni labdabirtoklásban, viszont rendkívül jól reagálnak a mérkőzések ritmusára. A gondot inkább az jelentheti, hogy kezdeményező szerepben kevésbé hatékonyak. Ha nekik kell feltörniük egy mélyen védekező csapatot, jóval kevesebb kreativitás látszik a játékukban. Brazília mögött azonban sokan őket tartják a csoport második legerősebb csapatának.
Skócia: szervezett káosz, csak labda ne legyen...
A skót válogatott 28 év után tér vissza a világbajnokságra, és a selejtezők alapján teljesen megérdemelten van ott a tornán. Steve Clarke csapata fizikális, agresszív futballt játszik, rengeteget dolgozik labda nélkül, és kifejezetten erős a párharcokban. A középpályán Scott McTominay jelenti a motorját a csapatnak, míg a csapatkapitány Andy Robertson rutinja és intenzitása is komolyan meghatározó a védelem bal oldalán.
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Támadásban elsősorban a gyors átmenetekre és a széleken vezetett akciókra építenek, miközben pontrúgásokból is komoly veszélyt jelentenek. A problémát ugyanakkor az okozhatja, hogy technikailag nem tartoznak a csoport legerősebb csapatai közé, ezért ha hosszabb ideig náluk van a labda, gyakran lelassul a játékuk. Ugyanakkor pontosan az a típusú válogatott, amely egy szoros, fizikális mérkőzésen bárkinek kellemetlenséget tud okozni.
Haiti: az esélytelenek nyugalma
Haiti számára már a vb-re kijutás is szinte felülmúlhatatlan sikernek számít, éppen ezért a csapat felszabadultan futballozhat a világbajnokságon. A válogatott játékára jellemző a magas intenzitás, a gyors átmenetek és a támadó szemlélet, ugyanakkor a szervezettség sokszor elmarad a nemzetközi élmezőny szintjétől. A támadások egyik legfontosabb figurája Duckens Nazon, aki hosszú ideje a válogatott vezéralakja, mellette pedig Frantzdy Pierrot jelenthet komoly veszélyt a levegőben és kontrákból is.
Érdemes még megjegyezni: a haiti csapatban NB I-es delegált is játszik a ferencvárosi Lenny Joseph személyében.
A többpólusú játék egyszerre lehet erősség és gyengeség is: Haiti képes váratlanul veszélyes periódusokra, különösen akkor, ha gyors tempóban zajlik a mérkőzés, ugyanakkor a védekezésük sokszor szétesik erősebb ellenfelek ellen. A csoportban valószínűleg outsidernek számítanak, de éppen az lehet az előnyük, hogy semmilyen nyomás nincs rajtuk. Egy kaotikusabb meccsen akár pontokat is elcsíphetnek.
Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:
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