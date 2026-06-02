Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot

Több mint 16 millióan követték illegális online közvetítéseken az Arsenal és a Paris Saint-Germain közötti BL-döntőt az Egyesült Királyságban, mivel a mérkőzést egyetlen ingyenesen elérhető csatorna sem tűzte műsorára. Az eset rávilágít az illegális sportközvetítések és a nem engedélyezett szerencsejáték-oldalak közötti szoros összefüggésre - jelentette a The Guardian.

A Guardian megbízásából a Gaming Compliance International (GCI) technológiai elemzőcég által végzett vizsgálat kimutatta, hogy legalább 90 másodperces időtartamban 16,2 millió illegális stream-megtekintést regisztráltak a szombati BL-döntő idején, amelyek 3,7 millió egyedi IP-címhez voltak köthetők. Ezzel szemben a döntőt legális úton, a TNT Sports és az HBO Max platformjain keresztül alig több mint 7 millió néző követte.

A TNT komoly politikai vitát gerjesztett azzal, hogy a Bajnokok Ligája 1992-es átnevezése óta most először nem biztosította a döntő ingyenes közvetítését. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök levélben kérte a műsorszolgáltatót döntésének megváltoztatására, majd a köztudottan Arsenal-szurkoló kormányfő a Labdarúgó Szurkolói Szövetséggel közösen kiadott nyilatkozatában is nyilvánosan felszólalt az ingyenes közvetítés mellett. A TNT ennek ellenére kitartott az álláspontja mellett, és a mérkőzést kizárólag az előfizetéses csatornáin sugározta.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain 1 1 Arsenal Félidő: 0-1 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskás Aréna, Budapest Hazai gólszerzők 65' Ousmane Dembélé (11-esből) Vendég gólszerzők 6' Kai Havertz 75 Labdabirtoklási arány 25 159 Támadások 98 101 Veszélyes támadások 36 4 Kaput eltaláló lövések 1 12 Kaput elkerülő lövések 1 11 Szögletek 3 2 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2026.06.02.

A szabadon elérhető közvetítés hiánya egyértelműen hozzájárult az illegális nézettség megugrásához. Összehasonlításként érdemes felidézni, hogy a Liverpool és a Real Madrid közötti 2022-es Bajnokok Ligája-döntőt a BT Sport ingyenesen közvetítette a YouTube-on, ami a csúcsidőszakban 12,6 millió nézőt vonzott. Ez a szám jelentősen elmarad azokétól, akik a mostani mérkőzést illegális forrásból kísérték figyelemmel.

Az illegális közvetítéseket választók pontos számának meghatározása rendkívül nehéz, mivel egy-egy egyedi közvetítés mögött akár több néző is ülhetett. Ugyanakkor az is előfordult, hogy egyes felhasználók technikai problémák vagy a kényszerű frissítések miatt több csatornát is megnyitottak, ami magyarázatot adhat a 16,2 milliós összesített megtekintési számra.

Az elemzés emellett rávilágított az illegális sportközvetítések és a szabályozatlan szerencsejáték-hirdetések közötti szoros összefüggésre is, ugyanis a döntő kalózstreamjein megjelenő reklámok 89 százaléka az Egyesült Királyságban nem engedélyezett fogadóirodáktól származott. Iszmail Vali, a GCI elnöke rámutatott, hogy a koronavírus-világjárvány óta egyfajta "sötét szövetség" alakult ki az illegális streaming és a szabályozatlan szerencsejáték-piac között. A szakember szerint a feketén működő fogadócégek ma már az ingyenes sportközvetítéseket egyedi értékesítési ajánlatként használják fel a legális piaci szereplőkkel szembeni versenyben.

A TNT legális nézettségi adatai a tavalyi döntőhöz képest – amikor a PSG 5-0-s győzelmet aratott az Inter felett – mintegy 4,5 millióról 7 millió fölé emelkedtek, ami egyértelműen az angol klub döntőbe jutásának köszönhető. A műsorszolgáltató összesen 9,2 millió nézőt ért el a három férfi UEFA-döntő közvetítésével, amelyek magukban foglalták az Aston Villa Európa-liga-győzelmét, valamint a Crystal Palace Konferencialiga-diadalát is.