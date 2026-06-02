Elképesztő akcióba fogtak az Arsenal szurkolók, miután Gabriel kihagyta a sorsdöntő tizenegyest: erre kevesen számítottak

Különös módon fejezték ki támogatásukat az Arsenal drukkerei, miután a brazil védő, Gabriel kihagyott egy kulcsfontosságú büntetőt a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen. A Mirror cikke szerint a játékos mezének eladásai mintegy 350 százalékkal emelkedtek az esetet követően.

A jelenség jól mutatja, hogy a szurkolók nemcsak a sikerek idején állnak kedvenceik mellett. Miközben a kihagyott tizenegyes miatt sok játékos kritikák kereszttüzébe kerülne, az Arsenal-tábor jelentős része inkább támogatásáról biztosította Gabrielt.

A közösségi médiában többen is úgy értékelték a történteket, hogy a gesztus a klub és a szurkolótábor összetartását bizonyítja. Bár egyetlen kihagyott büntető fájdalmas pillanat lehet egy játékos számára, a mezeladások növekedése azt sugallja, hogy Gabriel népszerűsége nemhogy csökkent volna, hanem még tovább erősödött a szurkolók körében.

