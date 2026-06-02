Több ezer dollárba kerülnek a jegyek az NBA-döntő meccseire, de az érdeklődés természetesen így is hatalmas a 27 év után döntőzö Knicks háza táján.
Elképesztő akcióba fogtak az Arsenal szurkolók, miután Gabriel kihagyta a sorsdöntő tizenegyest: erre kevesen számítottak
Nehéz pillanatot élt át Gabriel, amikor kihagyta az Arsenal számára sorsdöntő büntetőt a Paris Saint-Germain ellen, a szurkolók azonban nem elfordultak tőle, hanem éppen ellenkezőleg: látványos támogatásuk jeléül valósággal megrohamozták a játékos mezét. A beszámolók szerint az eladások 350 százalékkal ugrottak meg az eset után.
Különös módon fejezték ki támogatásukat az Arsenal drukkerei, miután a brazil védő, Gabriel kihagyott egy kulcsfontosságú büntetőt a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen. A Mirror cikke szerint a játékos mezének eladásai mintegy 350 százalékkal emelkedtek az esetet követően.
A jelenség jól mutatja, hogy a szurkolók nemcsak a sikerek idején állnak kedvenceik mellett. Miközben a kihagyott tizenegyes miatt sok játékos kritikák kereszttüzébe kerülne, az Arsenal-tábor jelentős része inkább támogatásáról biztosította Gabrielt.
A közösségi médiában többen is úgy értékelték a történteket, hogy a gesztus a klub és a szurkolótábor összetartását bizonyítja. Bár egyetlen kihagyott büntető fájdalmas pillanat lehet egy játékos számára, a mezeladások növekedése azt sugallja, hogy Gabriel népszerűsége nemhogy csökkent volna, hanem még tovább erősödött a szurkolók körében.
Címlapfotó: MTI/Illyés Tibor
A nyilvánosságra hozott döntés szerint a rivális csapatok edzéseinek megfigyelését maga Tonda Eckert vezetőedző kezdeményezte a Southampton részéről.
Tanítványa volt Földi Imre olimpiai bajnok, de edzette Jacsó Józsefet és Stark Tibort is a legendás mester.
Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd.
A 40 éves kapus így Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mellett a futballtörténelem egyik első játékosa lett, aki már a hatodik világbajnokságára készülhet.
A holland szakember levelében kiemelte, hogy a klubot ott hagyja, ahová tartozik: az európai elitben.
A FIFA számos új szabályt vezet be a 2026-os világbajnokságon, ezek közül a legfontosabb a kapusokhoz köthető "taktikai időkérések" betiltása.
James Milner több csapatban is játszott, három bajnoki címet és egy BL-aranyat is szerzett 24 éves pályafutása során.
A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat.
Lőrincz Tamás szerint a birkózásban itthon jó eredmények születtek, és azt az utat kívánja folytatni, amely évek óta jelen van a sportágban.
A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Itt összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót.
A Tippmix történelmet írt a BL-döntőn: a sportfogadók minden eddiginél több tétet tettek fel a szombati napon.
Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka
Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, a rendőrök 13, a mentők 59 esetben intézkedtek.
Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.
Közelmúltbeli sérülése ellenére Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára, a szintén sérülésből felálló Cristhian Mosquerával kezdő Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.
Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét
Egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben, de elhagyta a kórházat, hogy részt vehessen a BL-döntőn, a rendőrség keresi.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért
A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.
Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak
Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.