Az Opta szuperszámítógépe tízezerszer szimulálta le a világbajnokságot, az eredmények alapján pedig Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre.
Poraiból támad fel a majdnem odaveszett box-szupersztár: visszatérne Anthony Joshua
Anthony Joshua először nyilatkozott a sajtónak azóta, hogy tavaly decemberben súlyos autóbalesetet szenvedett Nigériában, amelyben két közeli barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette. A brit nehézsúlyú ökölvívó elárulta, hogy elsősorban az elhunyt barátai szüleinek támogatására összpontosít, saját gyászát háttérbe szorítva. Eközben júliusban visszatér a ringbe, novemberben pedig végre megmérkőzhet Tyson Furyval - jelentette a The Guardian.
"Félre kell tennem az érzelmeimet, mert most a szülőkre koncentrálok. Az én érzéseimmel ráérünk később is foglalkozni. A szülőknek a legnehezebb, ezt teljesen megértem, ezért ez az időszak most nem rólam szól, hanem róluk" – fogalmazott Joshua, aki maga is megsérült a balesetben. Ghami és Ayodele éveken át az edzőtáborának tagjai voltak, így hiányukat a mai napig mélyen érzi a csapat.
Joshua július 25-én egy felkészülési mérkőzésen lép szorítóba Szaúd-Arábiában a kevésbé ismert albán nehézsúlyú ökölvívó, Kristian Prenga ellen. A találkozó ráhangolódásként szolgál a novemberre tervezett, Tyson Fury elleni összecsapás előtt. Prenga a londoni sajtóeseményen részvétét fejezte ki, ugyanakkor hozzátette, hogy véleménye szerint a tragédia biztosan hatással lesz Joshuára a ringben.
Az elmúlt hónapokban Joshua az őt korábban kétszer is legyőző nehézsúlyú világbajnok, Olekszandr Uszik oldalán edzett, és kettejük között valódi barátság alakult ki.
Megvívtuk a magunk harcait, kölcsönös tisztelet van közöttünk, és segíteni akarjuk egymást. Tőle azt tanultam, hogy tapasztalt emberekkel kell körülvennem magam
– fogalmazott Joshua. Kiemelte, hogy az ukrán bokszoló a 2012-es olimpiai aranyérme óta lényegében ugyanazzal a stábbal dolgozik, és ez a kollektív erő az egyik legfőbb titka.
Joshua arról is beszélt, hogyan szerzett Uszik lélektani fölényt Fury felett a két pontozásos győzelmet hozó mérkőzésükön.
Tudom, hogy elolvasta Fury könyvét. Sokat megtudhat az ember a másikról, ha megérti a gondolkodásmódját. Én is szívesen megvizsgálnám Fury pszichéjét, de az igazi csatám a ringben lesz
– mondta, majd viccesen hozzátette, hogy ő is elolvasná Fury önéletrajzát, ezért megkér majd valakit, hogy lopja el neki.
Kevésbé volt jókedvű, amikor Fury egyik korábbi nyilatkozatát idézték fel neki, amelyben a brit rivális Joshua 2024 szeptemberi vereségét emlegette, amikor Daniel Dubois öt menet alatt kiütötte őt.
Beszélhetnénk arról is, mit művelt Uszik Furyval. Az viszont, hogy Dubois sikerét sajátjaként próbálja beállítani, nekem csak azt mutatja, hogy mások eredményeivel akar kérkedni
– vágott vissza Joshua.
