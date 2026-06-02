Szomorú hír érkezett: elment a legendás súlyemelőedző, Száraz László

Tanítványa volt Földi Imre olimpiai bajnok, de edzette Jacsó Józsefet és Stark Tibort is a legendás mester.

Életének 83. évében elhunyt Száraz László mesteredző, a magyar súlyemelősport ikonikus alakja és egykori szövetségi kapitánya.

Száraz László neve elválaszthatatlanul összefonódott a Tatabányai Bányász súlyemelő-szakosztályával. Versenyzői pályafutása után edzőként érte el legnagyobb sikereit, irányításával pedig a tatabányai műhelyből nemzetközi szinten is eredményes sportolók generációi nőttek fel.

Szakmai tudását a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is kamatoztatta. Edzői karrierjének legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik a Nemzet Sportolója címet is elnyerő, olimpiai bajnok Földi Imre, a szöuli olimpián ezüstérmes Jacsó József, valamint a kétszeres Európa-bajnok nehézsúlyú emelő, Stark Tibor felkészítése. Eredményes pedagógiai és edzői munkáját a sportvezetés a rangos mesteredzői címmel ismerte el.