Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd.
Szomorú hír érkezett: elment a legendás súlyemelőedző, Száraz László
Tanítványa volt Földi Imre olimpiai bajnok, de edzette Jacsó Józsefet és Stark Tibort is a legendás mester.
Életének 83. évében elhunyt Száraz László mesteredző, a magyar súlyemelősport ikonikus alakja és egykori szövetségi kapitánya.
Száraz László neve elválaszthatatlanul összefonódott a Tatabányai Bányász súlyemelő-szakosztályával. Versenyzői pályafutása után edzőként érte el legnagyobb sikereit, irányításával pedig a tatabányai műhelyből nemzetközi szinten is eredményes sportolók generációi nőttek fel.
Szakmai tudását a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is kamatoztatta. Edzői karrierjének legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik a Nemzet Sportolója címet is elnyerő, olimpiai bajnok Földi Imre, a szöuli olimpián ezüstérmes Jacsó József, valamint a kétszeres Európa-bajnok nehézsúlyú emelő, Stark Tibor felkészítése. Eredményes pedagógiai és edzői munkáját a sportvezetés a rangos mesteredzői címmel ismerte el.
A McLaren vasárnap Monacóban ünnepli ezredik Forma–1-es versenyét, éppen azon a helyszínen, ahol a csapat 1966-ban bemutatkozott.
James Milner több csapatban is játszott, három bajnoki címet és egy BL-aranyat is szerzett 24 éves pályafutása során.
A Magyar Labdarúgó-szövetség NB I-es bizottsága véglegesítette a 2026–2027-es szezonra vonatkozó, a hazai és a fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző szabályokat.
Lőrincz Tamás szerint a birkózásban itthon jó eredmények születtek, és azt az utat kívánja folytatni, amely évek óta jelen van a sportágban.
A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Itt összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót.
A Tippmix történelmet írt a BL-döntőn: a sportfogadók minden eddiginél több tétet tettek fel a szombati napon.
Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka
Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, a rendőrök 13, a mentők 59 esetben intézkedtek.
Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.
Közelmúltbeli sérülése ellenére Ahraf Hakimi kezdőként lép pályára, a szintén sérülésből felálló Cristhian Mosquerával kezdő Arsenal lesz a francia csapat ellenfele.
Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét
Egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben, de elhagyta a kórházat, hogy részt vehessen a BL-döntőn, a rendőrség keresi.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért
A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.
Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak
Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
Autókat rongáló és őrjöngő szurkolókat állítottak elő a rendőrök: körözött személyek is horogra akadtak az éjszaka
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt
A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.
Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma
Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe
Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói.
