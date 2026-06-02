2026. június 2. kedd Kármen, Anita
28 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyászhír
Sport

Szomorú hír érkezett: elment a legendás súlyemelőedző, Száraz László

Pénzcentrum
2026. június 2. 12:44

Tanítványa volt Földi Imre olimpiai bajnok, de edzette Jacsó Józsefet és Stark Tibort is a legendás mester.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Életének 83. évében elhunyt Száraz László mesteredző, a magyar súlyemelősport ikonikus alakja és egykori szövetségi kapitánya.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Száraz László neve elválaszthatatlanul összefonódott a Tatabányai Bányász súlyemelő-szakosztályával. Versenyzői pályafutása után edzőként érte el legnagyobb sikereit, irányításával pedig a tatabányai műhelyből nemzetközi szinten is eredményes sportolók generációi nőttek fel.

Szakmai tudását a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is kamatoztatta. Edzői karrierjének legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik a Nemzet Sportolója címet is elnyerő, olimpiai bajnok Földi Imre, a szöuli olimpián ezüstérmes Jacsó József, valamint a kétszeres Európa-bajnok nehézsúlyú emelő, Stark Tibor felkészítése. Eredményes pedagógiai és edzői munkáját a sportvezetés a rangos mesteredzői címmel ismerte el.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #gyász #sport #siker #elhunyt #tatabánya #sportoló #gyászhír #meghalt #edző

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:35
13:22
13:14
13:03
12:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
5 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
3
6 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
5 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
6 napja
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 13:14
Romokban az ukrán főváros egy része az orosz csapások után: Zelenszkij segítséget kért Trumptól
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 13:03
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
Agrárszektor  |  2026. június 2. 13:31
Tarol ez a magyar borászat itthon: így nyomja le a legendás márkákat