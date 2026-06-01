Hatodszor is készülhet a vébére a legendás mexikói kapus: bent van a keretben Ochoa

2026. június 1. 15:52

Guillermo Ochoa bekerült Mexikó világbajnoki keretébe, a 40 éves kapus így Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mellett a futballtörténelem egyik első játékosa lett, aki már a hatodik világbajnokságára készülhet - közölte a BBC Sport.

Guillermo Ochoa még 2006-ban, a németországi tornán mutatkozott be világbajnokságon. Az elmúlt szezont a ciprusi AEL Limassol csapatánál töltötte. Messivel és Ronaldóval ellentétben – akik továbbra is Argentína, illetve Portugália kulcsemberei – Ochoa az utóbbi években már kevesebb lehetőséget kapott a nemzeti csapatban, de az utazó keretbe így is beválogatták. A 152-szeres válogatott hálóőr legutóbb szombaton, az Ausztrália elleni 1-0-s felkészülési mérkőzésen lépett pályára csereként.

A névsorban helyet kapott Raúl Jiménez, a Fulham csatára is. A gárdát csapatkapitányként az az Edson Álvarez vezeti, akit a West Ham adott kölcsön a török Fenerbahcénak. A 17 esztendős Gilberto Mora a valaha volt legfiatalabb mexikói vb-szereplő lehet, de a 23 éves Armando González is a feltörekvő tehetségek közé tartozik.

Az Egyesült Államokban nevelkedett kettős állampolgárok, Obed Vargas (Atlético Madrid) és Brian Gutiérrez (Guadalajara) a fiatalabb generációt erősítik. A spanyol születésű Álvaro Fidalgo és a kolumbiai származású Julián Quiñones eközben honosított játékosként vált a válogatott meghatározó alapemberévé.

Javier Aguirre számára ez lesz a harmadik világbajnokság a mexikói kispadon, hiszen korábban 2002-ben és 2010-ben is ő irányította a csapatot. Az együttes csütörtökön, Szerbia ellen játssza az utolsó felkészülési mérkőzését. Ezt követően június 11-én, a mexikóvárosi Estadio Aztecában Dél-Afrika ellen nyitják meg a világbajnokságot. A csoportkörben később Dél-Korea (június 18., Zapopan), majd Csehország (június 24., Estadio Azteca) ellen lépnek pályára.
