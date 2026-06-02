Agyad eldobod: egymillió forint felett van a legolcsóbb jegy az amerikai kosárdöntőre

Több ezer dollárba kerülnek a jegyek az NBA-döntő meccseire, de az érdeklődés természetesen így is hatalmas a 27 év után döntőzö Knicks háza táján.

Rendkívüli magasságokba emelkedtek a jegyárak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) csütörtökön rajtoló döntőjére, amelyben a New York Knicks és a San Antonio Spurs csap össze. A huszonhét év után ismét fináléba jutó New York-i együttes hazai mérkőzéseire a legolcsóbb belépők is 1,2 millió forintba kerülnek, így a tarifák még a hagyományosan méregdrága Super Bowl-jegyek árait is felülmúlják.

Mivel az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcában a texasi csapat élvezi a pályaelőnyt, a híres Madison Square Garden biztosan a harmadik és a negyedik összecsapásnak ad majd otthont.

A hétfői, első new york-i találkozóra a másodlagos piacon négyezer dollárnál, azaz mintegy 1,2 millió forintnál kezdődnek az árak, a legdrágább helyekért pedig akár 5300 dollárt, átszámítva 1,6 millió forintot is elkérnek. A san antoniói mérkőzésekre ehhez képest jóval mérsékeltebb a díjszabás, hiszen az első ottani összecsapást már 1900 dollárért, körülbelül 580 ezer forintért is a helyszínről lehet követni.

A fináléig vezető úton a Knicks söpréssel, azaz 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a Cleveland Cavalierst, míg a Spurs 4-3-as arányban ejtette ki a címvédő Oklahoma City Thundert. A Victor Wembanyama vezette texasi gárda 2014 után jutott be ismét a döntőbe, és története hatodik bajnoki címére hajt. A New York az 1970-es és az 1973-as diadala után mindössze harmadszor érhet fel a csúcsra. A két franchise eddig egyetlen alkalommal, 1999-ben találkozott a fináléban, amikor a Tim Duncan vezette Spurs 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott.