2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Agyad eldobod: egymillió forint felett van a legolcsóbb jegy az amerikai kosárdöntőre

Pénzcentrum
2026. június 2. 18:44

Több ezer dollárba kerülnek a jegyek az NBA-döntő meccseire, de az érdeklődés természetesen így is hatalmas a 27 év után döntőzö Knicks háza táján.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Rendkívüli magasságokba emelkedtek a jegyárak az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) csütörtökön rajtoló döntőjére, amelyben a New York Knicks és a San Antonio Spurs csap össze. A huszonhét év után ismét fináléba jutó New York-i együttes hazai mérkőzéseire a legolcsóbb belépők is 1,2 millió forintba kerülnek, így a tarifák még a hagyományosan méregdrága Super Bowl-jegyek árait is felülmúlják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcában a texasi csapat élvezi a pályaelőnyt, a híres Madison Square Garden biztosan a harmadik és a negyedik összecsapásnak ad majd otthont.

A hétfői, első new york-i találkozóra a másodlagos piacon négyezer dollárnál, azaz mintegy 1,2 millió forintnál kezdődnek az árak, a legdrágább helyekért pedig akár 5300 dollárt, átszámítva 1,6 millió forintot is elkérnek. A san antoniói mérkőzésekre ehhez képest jóval mérsékeltebb a díjszabás, hiszen az első ottani összecsapást már 1900 dollárért, körülbelül 580 ezer forintért is a helyszínről lehet követni.

A fináléig vezető úton a Knicks söpréssel, azaz 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a Cleveland Cavalierst, míg a Spurs 4-3-as arányban ejtette ki a címvédő Oklahoma City Thundert. A Victor Wembanyama vezette texasi gárda 2014 után jutott be ismét a döntőbe, és története hatodik bajnoki címére hajt. A New York az 1970-es és az 1973-as diadala után mindössze harmadszor érhet fel a csúcsra. A két franchise eddig egyetlen alkalommal, 1999-ben találkozott a fináléban, amikor a Tim Duncan vezette Spurs 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott.
Címlapkép: Getty Images
#drága #jegyárak #sport #belépő #jegyek #new york #kosárlabda #NBA #döntő #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:02
17:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
5 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
3
6 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
5 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
6 napja
Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 18:02
Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 17:30
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
Agrárszektor  |  2026. június 2. 18:32
Érdekes hírek jöttek az ukrán kukoricáról: erre nem sokan számítottak