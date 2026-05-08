Kémbotrány az angol fociban: bokorban bújkálva videózta az ellenfelét az elemző
A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt - írta meg a The Guardian.
A Boro stábjának egyik tagja a Rockliffe Parkban tartott edzés elején szúrta ki az illetőt, akiről úgy vélik, hogy Tonda Eckert szakmai stábjának tagja. A klub információi szerint az elemző a telefonjával videókat és fotókat készített, feltehetően a Middlesbrough szöglet- és szabadrúgás-variációira összpontosítva. Amikor felelősségre vonták, állítólag megtagadta, hogy felfedje a kilétét.
A Middlesbrough az Angol Labdarúgó Ligánál (EFL) jelentette az esetet, mivel az ellenfél edzésének megfigyelése a szervezet szabályzatának megsértésének minősül. Az EFL lehetséges szabályszegésként vizsgálja az ügyet, és hivatalosan is magyarázatot kért a Southamptontól.
Az EFL szóvivője megerősítette, hogy írásban fordultak a Southamptonhoz, miután a Middlesbrough panaszt nyújtott be jogosulatlan felvételkészítés miatt. A liga hangsúlyozta, hogy az állítólagos incidens a Middlesbrough magánterületén történt, ezért az ügyet potenciális szabálysértésként kezelik.
A Middlesbrough és a Southampton szombaton találkozik a Championship-rájátszás elődöntőjének első mérkőzésén, a visszavágót pedig kedden rendezik a Southampton otthonában, a St Mary's Stadionban. Aki a párharcot megnyeri, a Wembley stadionban léphet pályára a rájátszás döntőjében, annak győztese pedig feljut a Premier League-be. A másik ágon a Millwall és a Hull City vívnak elődöntőket, ez a párharc ma este kezdődik.
