2026. május 8. péntek Mihály
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Kémbotrány az angol fociban: bokorban bújkálva videózta az ellenfelét az elemző

Pénzcentrum
2026. május 8. 16:13

A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt - írta meg a The Guardian.

A Boro stábjának egyik tagja a Rockliffe Parkban tartott edzés elején szúrta ki az illetőt, akiről úgy vélik, hogy Tonda Eckert szakmai stábjának tagja. A klub információi szerint az elemző a telefonjával videókat és fotókat készített, feltehetően a Middlesbrough szöglet- és szabadrúgás-variációira összpontosítva. Amikor felelősségre vonták, állítólag megtagadta, hogy felfedje a kilétét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Middlesbrough az Angol Labdarúgó Ligánál (EFL) jelentette az esetet, mivel az ellenfél edzésének megfigyelése a szervezet szabályzatának megsértésének minősül. Az EFL lehetséges szabályszegésként vizsgálja az ügyet, és hivatalosan is magyarázatot kért a Southamptontól.

Az EFL szóvivője megerősítette, hogy írásban fordultak a Southamptonhoz, miután a Middlesbrough panaszt nyújtott be jogosulatlan felvételkészítés miatt. A liga hangsúlyozta, hogy az állítólagos incidens a Middlesbrough magánterületén történt, ezért az ügyet potenciális szabálysértésként kezelik.

A Middlesbrough és a Southampton szombaton találkozik a Championship-rájátszás elődöntőjének első mérkőzésén, a visszavágót pedig kedden rendezik a Southampton otthonában, a St Mary's Stadionban. Aki a párharcot megnyeri, a Wembley stadionban léphet pályára a rájátszás döntőjében, annak győztese pedig feljut a Premier League-be. A másik ágon a Millwall és a Hull City vívnak elődöntőket, ez a párharc ma este kezdődik. 

Championship
Middlesbrough
Southampton
2026. május 9. szombat 13:30
|
Riverside Stadium, Middlesbrough
Egymás elleni statisztika: 26 meccs
Győzelem
  Middlesbrough: 8 (30.8%)
  Southampton: 9 (34.6%)
  Döntetlen: 9 (34.6%)
Gólok
  Middlesbrough: 36
  Southampton: 37
Gólkülönbség: -1
Hazai győzelem
  Middlesbrough: 6
  Southampton: 4
Vendéggyőzelem
  Middlesbrough: 2
  Southampton: 5
Adatlap létrehozva: 2026.05.08.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #meccs #kémkedés #futball #premier league #angol foci #angol bajnokság #sportbotrány #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:27
17:15
17:02
16:41
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
2026. május 8.
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
3
3 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
4
4 napja
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
5
2 hete
Döbbenetes tragédia: 19 évesen halt meg a pécsi kosárlabdázó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 16:01
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 15:01
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
Agrárszektor  |  2026. május 8. 16:26
Itt bármikor összeomolhat a baromfiipar: 25 millió csirkét vágtak le idő előtt
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!