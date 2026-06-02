Kiszámolta a szuperszámítógép: szerinte ez a csapat a vb fő esélyese, vajon benézi?

A június 11-én rajtoló, 48 csapatos tornán Franciaország, Anglia és Argentína a legszűkebb elitbe, a fő esélyesek közé tartozik, de a legnagyobb esélyesnek a spanyolok számítanak - írta meg az Opta Analyst.

Az Opta szuperszámítógépe tízezerszer szimulálta a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, az eredmények alapján pedig Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre. A szuperszámítógép a szimulációk 16,1 százalékában spanyol győzelmet vetített előre, ami a 48 csapatos mezőnyben kiemelkedő aránynak számít.

A Luis de la Fuente által irányított spanyol válogatott az egyetlen, amelynek több mint ötven százalékos esélye van a negyeddöntőbe jutásra (52,1 százalék), és csaknem negyven százalék (39 százalék) a valószínűsége annak, hogy a legjobb négy közé menetel. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok a csoportkörben is kedvező helyzetben vannak, hiszen a H jelű kvartettben Uruguay, Szaúd-Arábia és a világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság lesz a riválisuk.

Franciaország a szimulációk alapján a második legesélyesebb 13 százalékkal, annak ellenére, hogy a favoritok közül a legnehezebb csoportba került Norvégia, Szenegál és Irak mellé. A francia válogatott számára egyébként is különleges lesz ez a torna, hiszen Didier Deschamps 14 év után búcsúzik a szövetségi kapitányi poszttól, Kylian Mbappé pedig először vezetheti csapatkapitányként a nemzeti csapatot a világbajnokságon. Mbappé eddig 12 gólt szerzett a vb-ken, így most Miroslav Klose 16 gólos történelmi rekordját is célba veheti.

A harmadik helyen Anglia áll 11,2 százalékkal. Thomas Tuchel irányításával a válogatott mind a nyolc selejtezőmérkőzését megnyerte, ráadásul kapott gól nélkül, ami az európai selejtezők történetében szinte páratlan teljesítménynek számít. A gólvágó Harry Kane a Bayern Münchenben elnyert európai Aranycipő birtokosaként érkezik, miután a szezonban minden versenysorozatot figyelembe véve 61 klubgólt szerzett.

A címvédő Argentína 10,4 százalékkal zárja a négy legfőbb esélyes körét. A kedvező sorsolás – Ausztria, Algéria és a vb-újonc Jordánia – magabiztos rajtot ígér. Lionel Messi 38 évesen a hatodik világbajnokságán léphet pályára, ami történelmi rekordot jelent majd, csakúgy, mint Cristiano Ronaldo esetében. Az argentinok számára ugyanakkor komoly kihívás, hogy a világbajnoki cím megvédése a modern futball egyik legnehezebb feladata, ez legutóbb 1962-ben Brazíliának sikerült.

A közvetlen üldözők között Portugália (7 százalék), Brazília (6,6 százalék) és Németország (5,1 százalék) található. Az első két válogatott Nemzetek Ligája-győztesként, illetve a selejtezőkben már bizonyított kerettel érkezik, míg Németország négy egymást követő sikertelen nagy torna után várja az áttörést. A titkos esélyesek közül Hollandia (3,6 százalék) és Norvégia (3,5 százalék) emelkedik ki. Utóbbi selejtezőin Erling Haaland nyolc mérkőzésen 16 gólt szerzett, ami büntetők nélkül az európai selejtezők abszolút gólrekordját jelenti.

A három házigazda közül az Egyesült Államok áll a legjobban 1,2 százalékos győzelmi eséllyel, míg Mexikó 1 százalékkal, Kanada pedig ennél is szerényebb mutatóval bír. A négy újonc – a Zöld-foki Köztársaság, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán – közül a szuperszámítógép szerint Üzbegisztánnak és Jordániának van a leginkább reális esélye a csoportból való továbbjutásra, bár már ez is komoly bravúrnak számítana tőlük. Érdekesség, hogy Curaçao volt az egyetlen csapat a mezőnyben, amely a tízezer szimuláció egyikében sem tudta megnyerni a tornát.