Mogyoród, 2025. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Hatalmas mérföldkőhöz ér vasárnap a legendás F1-istálló: ezt eddig csak egy csapat ugrotta meg

2026. június 2. 13:22

A McLaren vasárnap Monacóban ünnepli ezredik Forma–1-es versenyét, éppen azon a helyszínen, ahol a csapat 1966-ban bemutatkozott. A jeles évforduló alkalmából az istálló történetének meghatározó alakjai idézték fel a legkedvesebb emlékeiket - írja a Reuters.

Emerson Fittipaldi, a McLaren első világbajnoka egy interjúban az 1974-es, feszültséggel teli Watkins Glen-i szezonzáróra emlékezett vissza, amikor még azonos pontszámmal állt a Ferrari pilótájával, Clay Regazzonival.

A most 79 éves brazil legenda felidézte, hogy a csapatnak akkoriban mindössze 38 tagja volt, akiknek többsége Új-Zélandról érkezett, ám a lelkesedésük bőven ellensúlyozta a létszámhiányt. Fittipaldi személyesen ugyan soha nem találkozott az 1970-ben elhunyt alapítóval, Bruce McLarennel, de rendkívül büszke arra, hogy az istálló történetének meghatározó szereplőjévé válhatott.

Lando Norris, aki tavaly szerezte meg a McLaren 13. egyéni világbajnoki címét, véget vetve ezzel Max Verstappen négyéves Red Bull-korszakának, arról beszélt, hogy már gyermekként is a McLarennek szurkolt. Úgy véli, a csapatot leginkább az teszi különlegessé, hogy az évtizedek során rendkívül sok bajnokot adott a sportágnak.

Neil Oatley, a csapat egykori vezető tervezője már 1984 óta dolgozik a McLarennél, és az általa tervezett autókkal öt világbajnoki címet hódítottak el 1989 és 1999 között. Kedvenc konstrukciójának az 1993-as modellt tartja, amellyel Ayrton Senna az utolsó szezonját futotta a csapatnál, mivel a korabeli szabályok még lehetővé tették, hogy a mérnökök számtalan innovatív technikai megoldással kísérletezzenek. Oatley még gyermekként találkozott Bruce McLarennel a Brands Hatch-i versenypályán, és azóta is igazi hősként tekint rá, aki egyszerre volt kiváló pilóta, elszánt csapattulajdonos és tehetséges mérnök.

Andrea Stella csapatfőnök, aki 2023-ban vette át az irányítást, elsősorban a csapat közös értékrendjét emelte ki. Véleménye szerint a tavalyi sikereket az tette igazán értékessé, hogy a két pilóta, Lando Norris és Oscar Piastri közötti párharcot mindvégig sportszerűen, egyenlő feltételek biztosításával és kölcsönös tisztelet mellett kezelték. Az ezredik nagydíjára készülő McLaren a Forma–1 történetének egyik legsikeresebb és legpatinásabb csapataként érkezik meg a jubileumhoz, és a Ferrari után másodikként lépi át ezt a történelmi mérföldkövet.

