Szomorú hírt közölt a legendás futballista: halálos beteg, kevés ideje lehet hátra
Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd. A futballlegenda egy newcastle-i közönségtalálkozón beszélt őszintén állapotáról és gyógyulási esélyeiről. Emellett elmondta, hogy nagyon szeretne még egyszer elbúcsúzni egykori csapata szurkolóitól - tudósított a Mirror.
Még januárban derült ki, hogy a 75 éves korábbi kiváló játékos és vezetőedző, az angol Kevin Keegan daganatos megbetegedéssel küzd, a hírre a labdarúgó-társadalom egy emberként fejezte ki támogatását.
Keegan most a newcastle-i Tyne Theatre-ben lépett először a nyilvánosság elé, hogy felidézze pályafutása legszebb pillanatait. Bár a rendezvényen jókedvűnek és energikusnak tűnt, megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a betegséget a legelőrehaladottabb formájában diagnosztizálták nála. Állapotáról a tőle megszokott humorral beszélt, amikor felidézte első találkozását az orvosával.
Azt mondták, van egy kiváló szakember, aki egy új módszerrel harcol a betegségem ellen. Mivel Liverpool-szurkoló volt, elmentem hozzá. Tudtam, hogy sosem leszek egyedül, ha értitek, mire gondolok
- utalt korábbi csapata, a Liverpool híres himnuszára.
Amikor Keegan a kezelés sikerességéről, vagy ahogy ő fogalmazott, a "sikerességi rátáról" kérdezte az orvost, a kapott válasz némileg meglepte.
Azt mondta, harminchárom százalék. Azt hittem, nyolcvanat vagy talán kilencvenet fog mondani. De mindegy is, egyelőre még itt vagyok
- mesélte könnyedebb hangvételben a közönségnek.
A Newcastle csapatát menedzserként kétszer is irányító ikon a jövőbeli terveiről is szót ejtett. Elmondta, hogy egy mérkőzés erejéig szeretne még egyszer visszatérni a St. James' Parkba. Azt tervezi, hogy a lelátóról integetve búcsúzik el a szurkolóktól.
El akarok köszönni. Amikor legutóbb, 2008-ban távoztam a klubtól, erre nem kaptam lehetőséget
- zárta gondolatait a közönség előtt.
