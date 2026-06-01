Szomorú hírt közölt a legendás futballista: halálos beteg, kevés ideje lehet hátra

Pénzcentrum
2026. június 1. 17:44

Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd. A futballlegenda egy newcastle-i közönségtalálkozón beszélt őszintén állapotáról és gyógyulási esélyeiről. Emellett elmondta, hogy nagyon szeretne még egyszer elbúcsúzni egykori csapata szurkolóitól - tudósított a Mirror.

Még januárban derült ki, hogy a 75 éves korábbi kiváló játékos és vezetőedző, az angol Kevin Keegan daganatos megbetegedéssel küzd, a hírre a labdarúgó-társadalom egy emberként fejezte ki támogatását.

Keegan most a newcastle-i Tyne Theatre-ben lépett először a nyilvánosság elé, hogy felidézze pályafutása legszebb pillanatait. Bár a rendezvényen jókedvűnek és energikusnak tűnt, megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a betegséget a legelőrehaladottabb formájában diagnosztizálták nála. Állapotáról a tőle megszokott humorral beszélt, amikor felidézte első találkozását az orvosával.

Azt mondták, van egy kiváló szakember, aki egy új módszerrel harcol a betegségem ellen. Mivel Liverpool-szurkoló volt, elmentem hozzá. Tudtam, hogy sosem leszek egyedül, ha értitek, mire gondolok

- utalt korábbi csapata, a Liverpool híres himnuszára.

Amikor Keegan a kezelés sikerességéről, vagy ahogy ő fogalmazott, a "sikerességi rátáról" kérdezte az orvost, a kapott válasz némileg meglepte.

Azt mondta, harminchárom százalék. Azt hittem, nyolcvanat vagy talán kilencvenet fog mondani. De mindegy is, egyelőre még itt vagyok

- mesélte könnyedebb hangvételben a közönségnek.

A Newcastle csapatát menedzserként kétszer is irányító ikon a jövőbeli terveiről is szót ejtett. Elmondta, hogy egy mérkőzés erejéig szeretne még egyszer visszatérni a St. James' Parkba. Azt tervezi, hogy a lelátóról integetve búcsúzik el a szurkolóktól.

El akarok köszönni. Amikor legutóbb, 2008-ban távoztam a klubtól, erre nem kaptam lehetőséget

- zárta gondolatait a közönség előtt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #betegség #rák #labdarúgás #futball #premier league #liverpool #angol foci #manchester city #angol válogatott

