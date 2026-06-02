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Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki júniusban az égre tekint éjjel: ritka együttállás jön, felsorakozik négy égitest

Pénzcentrum
2026. június 2. 22:03

Az első nyári hónap rövid éjszakái számos érdekes észlelési lehetőséget vonultatnak fel a csillagos éjszakák kedvelőinek - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Látványos, szabad szemmel megfigyelhető együttállások is lesznek a bolygók, illetve a Hold főszereplésével. Az együttállások mellett természetesen megfigyelhetünk csillagfedéseket, illetve kisbolygók jelenségeit is. Lássuk, mi mindent tartogat számunkra a júniusi égbolt!

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Érdemes figyelemmel követni a napi csillagászati eseményeket ebben a hónapban is. A csillagászati honlap elsőként a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket sorolja fel.

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Június 9. - A Jupiter és a Vénusz együttállása: este 21:20-kor közel kerül egymáshoz a -4,0 magnitúdós látszó fényességű Vénusz és a -1,9 magnitúdós látszó fényességű Jupiter. A bolygók királya 1,6 fokkal az Esthajnalcsillagtól balra lefelé látszik majd, 16 fokos horizont feletti magasságban. Kicsit később, 21:56-kor látszik egymáshoz a legközelebb a két bolygó, az együttállás azonban az előző, illetve a következő estén is érdekes lehet majd. Mindenkit biztatunk a naplemente után a nyugati látóhatár szemlélésére ezekben a napokban.

Ezen a napon figyelhető meg a Merkúr dichotómiája is: este 22:28-kor a Naprendszer legbelső bolygója eléri 50%-os fázisát, vagyis szakszóval dichotómiáját. A bolygót már 21:20-kor, a polgári szürkület végén is megfigyelhetjük az élesebb szeműek akár szabad szemmel, de még jobb távcsővel. Ekkor a 7,2"-es látszó átmérőjű, 0,1 magnitúdós bolygó 9,6 fokos magasságban látszik majd. Megjegyzendő, hogy ebben az időszakban látszik a legmagasabban a Merkúr az égen, a Metsuba nevű, 3,0 magnitúdós csillag közelében. Aki még nem látta a legkisebb bolygót, a júniusi hónap kiváló lehetőséget kínál az észlelésére.

Június 10. - A Szaturnusz és a Hold együttállása: hajnali 3:12-kor a 33%-os holdsarló laza együttállásba lép az attól 5,5 fokos távolságban, alatta látható gyűrűs bolygóval. A Szaturnusz ekkor a látóhatár felett 11 fokkal látszik majd.

Június 13. - A Fiastyúk, a holdsarló és a Mars laza együttállása: aki nem riad vissza az éjszakázástól, hajnali 3:25-kor tanúja lehet a szabad szemmel talán éppen kivehető Fiastyúk, a 6%-os, mindössze 2,1 napos holdsarló, illetve az 1,3 magnitúdós látszó fényességű vörös bolygó együttállásának. Égi kísérőnk 5 fokos magasságban látszik majd a közeleség pillanatában, amelytől 6,5 fokra, balra lefelé láthatjuk a Fiastyúkot a horizont felett 2,5 fokkal. Végül a Mars a Holdtól ellenkező irányba, 6,1 fokos távolságban, 3 fokkal a látóhatár felett fénylik majd. A megfigyelés különösen jól belátható horizontot igényel, így érdemes gondosan megválasztani az észlelés helyszínét.

Június 15. - A Merkúr legnagyobb keleti kitérése: 22:00-kor 24,5 fokos elongációval eléri legnagyobb keleti kitérését a Merkúr. A napnyugta utáni nyugati égbolton látható ilyenkor.

Június 16. - A Hold, a Merkúr, a Jupiter és a Vénusz együttállása: este 21:45-kor egymás közelségébe ér a 4%-os fázisú, 40 óra 51 perces holdsarló, a 0,6 magnitúdós látszó fényességű, 8,4"-es látszó átmérőjű, 36%-os fázisú Merkúr, a -1,8 magnitúdós Jupiter és a -4,0 magnitúdós Vénusz. Az említett égitestek rendre 6 fokos, 5 fokos, 9 fokos, illetve 13 fokos magasságban látszanak majd a nyugati horizont felett, így ezúttal is fontos, hogy a látóhatárt ne takarja semmilyen mesterséges vagy természetes akadály.    

Június 17. - A Merkúr, a Hold, a Jupiter, a Vénusz és a Praesepe vonala: az előző napi együttálláshoz csatlakozik a Praesepe nevű nyílthalmaz is. Este 21:45-kor a következő formában láthatjuk az említett égitestek vonalát: legalul, 5 fokos magasságban a merkúrsarló látszik, amelytől balra felfelé 8 fokos magasságban megfigyelhetjük a Jupitert. A Jupitertől tovább balra felfelé, 12 fokkal a látóhatár felett felsejlik a már 10%-os fázisú holdsarló, végül attól 0,8 fokra, balra felfelé megfigyelhetjük a fényes Vénuszt. Kicsit később, 22:20-kor a vonalhoz csatlakozik a Praesepe is, amely a Vénusztól 2,7 fokra látszik majd. Ebben az időpontban a Vénusz és a Hold is különlegesen közel, mindössze 32'-re látszik majd egymástól. A Hold, illetve a bolygók észlelése lehetséges szabad szemmel is, ám a nyílthalmaz megfigyelése binokulárt igényel.

Június 19. - A Vénusz a Méhkas-halmazba ér: este 22:20-kor megfigyelhetjük az Esthajnalcsillagot, mégpedig nem is akárhol: a Praesepe nyílthalmaz közepétől mindössze 46'-es távolságban! Mivel mindez a horizont felett 7 fokkal történik majd, a binokulár mellett fontos egy olyan megfigyelési helyszín, ahonnan jól látszik a nyugati horizont.

A Regulus és a Hold együttállása: az előző jelenséggel azonos időpontban megfigyelhetjük a 28%-os fázisú holdsarló és az Oroszlán csillagképben található Regulus együttállását. Este 22:20-kor a két égitest egymástól 2,8 fokos távolságban látszik majd olyan módon, hogy a Regulus 16 fokkal a látóhatár felett figyelhető majd meg. Mivel az együttállás mindkét résztvevője fényes, ezért feltűnő, az észlelés akár kezdő észlelőknek is igazi csemege lehet.

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Június 21-én, egészen pontosan 10:25-kor bekövetkezik a nyári napforduló. Innentől kezdve a nappalok egyre rövidülnek, az éjszakák pedig egyre hosszabbá válnak.

Június 22. - A Merkúr és a Jupiter együttállása: este 21:26-kor, a polgári szürkület végén 8 fokos magasságban láthatjuk a Jupitert, amelytől a Merkúr 4,1 fokos távolságban, jobbra lefelé látszik majd, a horizont felett 5,7 fokkal. Bár a 26%-os fázisú, 1,0 magnitúdós látszó fényességű Merkúr észlelése egyébként kihívást okozna, most a Jupiterhez való közelsége miatt egyszerűbben megtaláljuk egy kézi látcsőben.

Június 23. - A Hold és a Spica együttállása: 22:20-kor 2,6 fokra közelíti meg egymást a 69%-os fázisú, tehát már igencsak könnyen észrevehető Hold és a Szűz csillagkép Spica csillaga. A Hold ekkor 21 fokos magasságban látszik majd.

Június 27. - Az Antares és a Hold együttállása: este 22:30-kor 2,8 fokos távolságba ér a 96%-os fázisú majdnem-telihold, illetve az Antares. Ekkor a Skorpió csillagkép tau görög betűvel jelölt, Paikauhale nevű, 2,8 magnitúdós látszó fényességű csillaga a Hold peremétől mindössze 56'-re jobbra látszik majd.

Június 29. - A Mars és a Fiastyúk laza együttállása: hajnali 3:15-kor az 1,4 magnitúdós látszó fényességű Mars 4,4 fokos közelségbe kerül a Fiastyúkkal, a horizont felett 6,2, illetve 10 fokos magasságban. Bár a Fiastyúk szabad szemmel is megfigyelhető, az élmény teljességének érdekében érdemes binokulárt is magunkkal vinni. Ha valakinek ezen a napon nem sikerülne az észlelés, érdemes másnap, június 30-án is megpróbálkoznia, hiszen akkor is pontosan ugyanilyen távolságban lesz egymástól a két objektum.

Június 30-án, 1:56-kor megfigyelhetjük az első nyári teliholdat.

Tapasztalt észlelőknek javasolt, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről, bolygóhold és kisbolygó jelenségekről, a Hold csillagfedéseiről, és a bolygók áprilisi láthatóságáról bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. Ezek közül több jelenség észleléséhez nagyobb tapasztalat szükséges. 
Címlapkép: Getty Images
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