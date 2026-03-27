Éledezik a McLaren: Piastrié a második japán szabadedzés, kimásznak a gödörből?

A Forma-1-es Japán Nagydíj pénteki szabadedzésein a Mercedes és a McLaren dominált Szuzukában. Az első gyakorlást a világbajnoki éllovas George Russell, a másodikat pedig Oscar Piastri nyerte.

Az első tréningen a Mercedes pilótái voltak a leggyorsabbak. Russell mögött csapattársa, Andrea Kimi Antonelli zárt a második helyen. Őket a McLaren párosa követte: a címvédő Lando Norris alig több mint egy tizedmásodperccel, míg Piastri közel két tizeddel maradt el az élen álló idejétől. Az ötödik és hatodik pozíciót a Ferrari versenyzői, Charles Leclerc és Lewis Hamilton szerezték meg. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a hetedik helyen végzett.

A második gyakorláson is ugyanez a hat pilóta osztozott az élmezőny pozícióin, de a sorrend megváltozott. Ezúttal Piastri bizonyult a leggyorsabbnak, akit egy tizedmásodpercen belül követett Antonelli. A harmadik helyen záró Russell hátránya már két tized fölé nőtt. Norris negyedik lett, lemaradása azonban több mint fél másodperc volt csapattársához képest.

A Ferrarik megőrizték az ötödik és hatodik helyüket, és ismét Leclerc volt a gyorsabb. Verstappen eközben a tizedik pozícióba csúszott vissza.

A versenyhétvége programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik. Ezt követően, reggel 7 órakor rendezik meg az időmérő edzést. Az 53 körös futam vasárnap reggel 8 órakor rajtol.

