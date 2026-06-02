Szelektív fókusz a színpadon lévő megvilágított mikrofonra a színes reflektorok fényében.
Vállalkozás

Meglepő, hogyan teljesített Fásy Ádámék családi cége: mi történhetett a háttérben?

2026. június 2. 11:33

Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója. Az adózás utáni eredmény mindössze 620 ezer forint volt.

A társaság taggyűlése a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 108,8 millió forintos mérlegfőösszeggel fogadta el, míg az adózás utáni eredmény 620 ezer forint volt.

A dokumentum szerint a tulajdonosok eredetileg úgy döntöttek, hogy a tárgyévi eredményből nem fizetnek osztalékot. A taggyűlési határozat ugyanakkor rögzíti, hogy az eredménytartalék terhére mégis osztalékfelvételről szavaztak. A kifizetett összeg azonban nem szerepel a beszámolóban.

A Zsam-Art Kft. mögött Fásyné Gurzó Mária és Fásy Zsüliett áll tulajdonosként, akik a 2026. április 29-én megtartott taggyűlésen fogadták el a társaság éves beszámolóját.

A cég tavaly került be a hírekbe annak kapcsán, hogy több mint százmillió forintos támogatást kapott a Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszter saját támogatási keretéből. A százmilliós támogatás „a Munkácsy Művészeti Misszió égisze alatt megvalósuló vándorkiállításhoz kapcsolódó projekt művészi kivitelezésére” ment a hivatalos leírás szerint.
