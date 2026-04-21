Megszólalt végre Lando Norris a rettenetes szezonkezdésről: elmondta a világbajnok, hogyan tovább

Lando Norris, a regnáló Forma-1-es világbajnok a Laureus-díj átvétele kapcsán adott interjút. Ebben őszintén vallott korábbi bizonytalanságairól, a nehéz szezonkezdetről és arról, hogyan merített erőt más sportágak kiválóságaitól. Mindeközben menedzsmentje mindent megtett, hogy elkerülje a kényes témákat - tudósított a The Guardian.

A 26 éves brit versenyző az Év Áttörése kategóriában vehette át a Laureus-díjat. Ezt az elismerést korábban többek között Rafael Nadal, Lewis Hamilton és Jude Bellingham is megkapta. Norris a madridi gálán nem tudott részt venni, így Sir Chris Hoy egy surrey-i helyszínen adta át neki a trófeát.

Soha nem álmodtam arról gyerekként, hogy bajnokok társaságába kerülhetek. Az én gondolkodásmódom sosem az volt, hogy 'meg fogom csinálni', hanem mindig az, hogy képes vagyok rá egyáltalán?

- fogalmazott a világbajnok.

A díjátadásra a 2026-os szezon csalódást keltő nyitánya után került sor. Norris jelenleg az ötödik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, 47 ponttal lemaradva a Mercedes csodagyerekétől, Kimi Antonellitől. Az iráni háború miatt a bahreini és a szaúd-arábiai futam is elmaradt, ami több mint egy hónapos kényszerszünetet jelent a mezőny számára. Norris ezt az időszakot edzésre és feltöltődésre használja.

A McLaren versenyzője elárulta, hogy a tavalyi, világbajnoki címet hozó szezon nehezebb szakaszaiban más sportágak élsportolóihoz fordult segítségért. Bár neveket nem említett, elmondta, hogy főként a zavaró tényezők kizárásáról és a pályán mutatott önazonosságról beszélgetett velük. Rory McIlroyval viszont többször is szót váltott. Norris nagyon nagyra értékeli a golfozó nyíltságát a saját küzdelmeivel kapcsolatban.

Norris nem először beszélt arról, hogy 2019-es újoncszezonjában az imposztor-szindróma és a depresszió majdnem kisiklatta a pályafutását. Akkori sebezhetősége ellenére is gondolt másokra, és 800 névre szóló vizeskulacsot rendelt a McLaren minden egyes dolgozójának. "Sokan még ma is használják" - jegyezte meg. A tavalyi monacói időmérő edzésen elért pole-pozíciót nevezte meg annak a pillanatnak, amikor a tökéletes flow-élmény leginkább megvalósult. Ez volt az egyetlen olyan kvalifikációs köre, amely után könnyekre fakadt.

Az idei szezon kihívásait az új szabályokhoz tervezett autóval és motorral magyarázta. A McLaren jelenleg jelentősen le van maradva a Mercedestől.

Nehéz megmondani, mikor hozzák a többiek a fejlesztéseket, de bízunk benne, hogy egy-két hónapon belül sokkal versenyképesebb autónk lesz

- mondta. Az új szabályokról korábban keményen fogalmazott. Szerinte a Forma-1 valaha készült legjobb autóiról a legrosszabbakra váltottak. Az interjú során azonban menedzsmentje telefonon keresztül megtiltotta az újságírónak, hogy erről a témáról kérdezzen.

Az interjú leginkább arról volt beszédes, amit Norris nem mondhatott el. Menedzsmentje előzetesen kérte, hogy Verstappenről, Russellről és az új szabályokról ne essen szó, majd a beszélgetés közben többször is félbeszakították a kérdezőt. Norris láthatóan kellemetlenül érezte magát. "Nem én vagyok a főnök" - ismételte zavartan. Később egy ártatlanabb kérdésre, miszerint utolérhető-e a Mercedes, végül mégis a válaszadás mellett döntött.

Igen, utolérhetők, és mindent megteszünk azért, hogy mi legyünk azok, akik ezt megteszik

- jelentette ki a világbajnok.

