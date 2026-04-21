A Forma-1 döntéshozói és a csapatok egyre közelebb állnak az idén bevezetett, sok vitát kiváltó szabályok módosításához.
Megszólalt végre Lando Norris a rettenetes szezonkezdésről: elmondta a világbajnok, hogyan tovább
Lando Norris, a regnáló Forma-1-es világbajnok a Laureus-díj átvétele kapcsán adott interjút. Ebben őszintén vallott korábbi bizonytalanságairól, a nehéz szezonkezdetről és arról, hogyan merített erőt más sportágak kiválóságaitól. Mindeközben menedzsmentje mindent megtett, hogy elkerülje a kényes témákat - tudósított a The Guardian.
A 26 éves brit versenyző az Év Áttörése kategóriában vehette át a Laureus-díjat. Ezt az elismerést korábban többek között Rafael Nadal, Lewis Hamilton és Jude Bellingham is megkapta. Norris a madridi gálán nem tudott részt venni, így Sir Chris Hoy egy surrey-i helyszínen adta át neki a trófeát.
Soha nem álmodtam arról gyerekként, hogy bajnokok társaságába kerülhetek. Az én gondolkodásmódom sosem az volt, hogy 'meg fogom csinálni', hanem mindig az, hogy képes vagyok rá egyáltalán?
- fogalmazott a világbajnok.
A díjátadásra a 2026-os szezon csalódást keltő nyitánya után került sor. Norris jelenleg az ötödik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, 47 ponttal lemaradva a Mercedes csodagyerekétől, Kimi Antonellitől. Az iráni háború miatt a bahreini és a szaúd-arábiai futam is elmaradt, ami több mint egy hónapos kényszerszünetet jelent a mezőny számára. Norris ezt az időszakot edzésre és feltöltődésre használja.
A McLaren versenyzője elárulta, hogy a tavalyi, világbajnoki címet hozó szezon nehezebb szakaszaiban más sportágak élsportolóihoz fordult segítségért. Bár neveket nem említett, elmondta, hogy főként a zavaró tényezők kizárásáról és a pályán mutatott önazonosságról beszélgetett velük. Rory McIlroyval viszont többször is szót váltott. Norris nagyon nagyra értékeli a golfozó nyíltságát a saját küzdelmeivel kapcsolatban.
Norris nem először beszélt arról, hogy 2019-es újoncszezonjában az imposztor-szindróma és a depresszió majdnem kisiklatta a pályafutását. Akkori sebezhetősége ellenére is gondolt másokra, és 800 névre szóló vizeskulacsot rendelt a McLaren minden egyes dolgozójának. "Sokan még ma is használják" - jegyezte meg. A tavalyi monacói időmérő edzésen elért pole-pozíciót nevezte meg annak a pillanatnak, amikor a tökéletes flow-élmény leginkább megvalósult. Ez volt az egyetlen olyan kvalifikációs köre, amely után könnyekre fakadt.
Az idei szezon kihívásait az új szabályokhoz tervezett autóval és motorral magyarázta. A McLaren jelenleg jelentősen le van maradva a Mercedestől.
Nehéz megmondani, mikor hozzák a többiek a fejlesztéseket, de bízunk benne, hogy egy-két hónapon belül sokkal versenyképesebb autónk lesz
- mondta. Az új szabályokról korábban keményen fogalmazott. Szerinte a Forma-1 valaha készült legjobb autóiról a legrosszabbakra váltottak. Az interjú során azonban menedzsmentje telefonon keresztül megtiltotta az újságírónak, hogy erről a témáról kérdezzen.
Az interjú leginkább arról volt beszédes, amit Norris nem mondhatott el. Menedzsmentje előzetesen kérte, hogy Verstappenről, Russellről és az új szabályokról ne essen szó, majd a beszélgetés közben többször is félbeszakították a kérdezőt. Norris láthatóan kellemetlenül érezte magát. "Nem én vagyok a főnök" - ismételte zavartan. Később egy ártatlanabb kérdésre, miszerint utolérhető-e a Mercedes, végül mégis a válaszadás mellett döntött.
Igen, utolérhetők, és mindent megteszünk azért, hogy mi legyünk azok, akik ezt megteszik
- jelentette ki a világbajnok.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták.
Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.
Hatalmas változások a hokiválogatott keretében: máris elköszöntek hét játékostól, így áll most a vb-felkészülés
A szakmai stáb hét játékostól elköszönt, tízen viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz.
A románok legendája nehéz örökséget vesz át: alig két hete hunyt el elődje, és a vébére sem jutottak ki.
A Bayern München vasárnap a Stuttgart elleni 4–2-es győzelemmel bebiztosította 35. bajnoki címét, így továbbra is esélyes a triplázásra.
Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon.
Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal.
Elképesztő botrány a fociderbin: gumilövedék, verekedés volt a meccsen, fél órát sem tartott + videó
Félbeszakadt a paraguayi labdarúgó-bajnokság szuperrangadója, miután a rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be a lelátón kialakult összecsapások miatt.
Visszatalál végre a győztes útra Szoboszlai Liverpoolja? Agyondicsérte az edző a játékosokat a derbi után
Virgil van Dijk fejese hozta meg a győzelmet, amellyel a csapat hétpontos előnyre tett szert a hatodik Chelsea-vel szemben a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyfutásban
A Fizz Ligában a Győri ETO FC három ponttal megugrott a Ferencváros elől, míg a Premier League-ben a City egy pontra megközelítette az Arsenalt.
Bajnoki döntőnek beillő meccseket rendeznek itthon és Angliában is: kint a City-Arsenal, hazánkban a Győr-Fradi szegezhet minden focibarátot a tévé elé.
A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.
A második helyezett Budapest Honvéd 2-1-re győzött közvetlen riválisa, a negyedik Mezőkövesd vendégeként
Csodát tett Frank Lampard, legendás csapat tér vissza a Premier League-be: 25 éve vártak erre a szurkolók
Huszonöt év után jutott fel újra az angol labdarúgó Premier League-be a Coventry City.
Mindenképp győznie kell a Diósgyőrnek, de az sem feltétlen elég: a hétvégén már eldől, ki esik ki az NB I-ből?
A hétvége legizgalmasabb napja előtt állunk: a délutáni órákban indul a Fizz Liga és a Bundesliga programja, míg az esti sávot az angol és olasz...
Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április végén nyílt tendert ír ki a hazai élvonalbeli bajnokság televíziós közvetítési jogaira.
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás.
