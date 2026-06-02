2026. június 2. kedd Kármen, Anita
28 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Fontos bejelentést tett Berlinben Magyar Péter: kész találkozni az ukrán elnökkel

Pénzcentrum
2026. június 2. 14:37

A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át. Magyar Péter ma még Párizsba is megy, ahol Emmanuel Macronnal találkozik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélés középpontjában a két ország közötti szorosabb együttműködés, az európai versenyképesség javítása, valamint a gazdasági kapcsolatok fellendítése állt. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter kormányfő kiterjedt diplomáciai körútjának mai állomásán a felek hazánk nyugati szövetségi rendszerben betöltött helyének megerősítéséről is egyeztettek. A találkozó kiemelt témája volt még a többéves uniós költségvetés elfogadása és a kontinens versenyképességének kérdése.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy "bár a jövőben sem fognak mindenben egyetérteni", a kabinet kész a nyílt és konstruktív vitákra olyan fajsúlyos ügyekben, mint a migráció vagy a külpolitika. Szóba került Ukrajna uniós integrációja is, amellyel kapcsolatban a felek leszögezték, hogy minden csatlakozni vágyó országnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania az alapvető európai értékeket.

Ukrajnával kapcsolatban Magyar Péter hozzátette: kész a jövő héten találkozni Volodimir Zenelszjkij ukrán elnökkel is.

A tárgyaláson kiemelt szerepet kaptak a gazdasági kapcsolatok is. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány hamarosan egyeztet a legjelentősebb német befektetők képviselőivel, hogy első kézből ismerje meg a tapasztalataikat.

Magyarország elemi érdeke, hogy a jövőben még több német tőke érkezzen az országba, a Tisza-kormány pedig mindent megtesz a beruházások ösztönzéséért

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott a kormányfő.

A gazdasági kérdések kapcsán elhangzott az is, hogy a piaci verseny fenntartása nemcsak az ellátásbiztonság, hanem az alacsonyabb árak biztosítása szempontjából is kulcsfontosságú.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#gazdaság #ukrajna #németország #versenyképesség #külpolitika #volodimir zelenszkij #Friedrich Merz #diplomácia #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:29
15:15
15:07
15:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 1. 16:44
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak - Mi lesz így a gazdasággal?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. június 2. 13:26
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a ve...
Bankmonitor  |  2026. június 2. 12:50
Közös kassza vagy külön számla? A legnagyobb pénzügyi dilemma összeköltözéskor
Az összeköltözés vagy az esküvő után előbb-utóbb minden pár életében eljön egy nagyon fontos beszélg...
MEDIA1  |  2026. június 2. 11:11
18 állást hirdet Balásy Gyula Lounge Groupja, pedig a cég nem tud bért fizetni a zárolások miatt
Ha valaki szeretne úgy dolgozni egy NER-es oligarchának, hogy nagyon bizonytalan, hogy végül megkapj...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 31. 18:36
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
5 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
7 napja
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 14:44
Megdöbbentően egyszerű trükkel törték fel Barack Obama profilját a mesterséges intelligencia segítségével
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 14:33
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
Agrárszektor  |  2026. június 2. 14:29
Rossz hírt kapott rengeteg magyar: ezt csak az élelmesek úszhatják meg