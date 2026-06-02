A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli.
Fontos bejelentést tett Berlinben Magyar Péter: kész találkozni az ukrán elnökkel
A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át. Magyar Péter ma még Párizsba is megy, ahol Emmanuel Macronnal találkozik.
Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélés középpontjában a két ország közötti szorosabb együttműködés, az európai versenyképesség javítása, valamint a gazdasági kapcsolatok fellendítése állt.
Magyar Péter kormányfő kiterjedt diplomáciai körútjának mai állomásán a felek hazánk nyugati szövetségi rendszerben betöltött helyének megerősítéséről is egyeztettek. A találkozó kiemelt témája volt még a többéves uniós költségvetés elfogadása és a kontinens versenyképességének kérdése.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy "bár a jövőben sem fognak mindenben egyetérteni", a kabinet kész a nyílt és konstruktív vitákra olyan fajsúlyos ügyekben, mint a migráció vagy a külpolitika. Szóba került Ukrajna uniós integrációja is, amellyel kapcsolatban a felek leszögezték, hogy minden csatlakozni vágyó országnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania az alapvető európai értékeket.
Ukrajnával kapcsolatban Magyar Péter hozzátette: kész a jövő héten találkozni Volodimir Zenelszjkij ukrán elnökkel is.
A tárgyaláson kiemelt szerepet kaptak a gazdasági kapcsolatok is. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány hamarosan egyeztet a legjelentősebb német befektetők képviselőivel, hogy első kézből ismerje meg a tapasztalataikat.
Magyarország elemi érdeke, hogy a jövőben még több német tőke érkezzen az országba, a Tisza-kormány pedig mindent megtesz a beruházások ösztönzéséért
- fogalmazott a kormányfő.
A gazdasági kérdések kapcsán elhangzott az is, hogy a piaci verseny fenntartása nemcsak az ellátásbiztonság, hanem az alacsonyabb árak biztosítása szempontjából is kulcsfontosságú.
