Fontos bejelentést tett Berlinben Magyar Péter: kész találkozni az ukrán elnökkel

A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át. Magyar Péter ma még Párizsba is megy, ahol Emmanuel Macronnal találkozik.

Magyar Péter miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélés középpontjában a két ország közötti szorosabb együttműködés, az európai versenyképesség javítása, valamint a gazdasági kapcsolatok fellendítése állt.

Magyar Péter kormányfő kiterjedt diplomáciai körútjának mai állomásán a felek hazánk nyugati szövetségi rendszerben betöltött helyének megerősítéséről is egyeztettek. A találkozó kiemelt témája volt még a többéves uniós költségvetés elfogadása és a kontinens versenyképességének kérdése.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy "bár a jövőben sem fognak mindenben egyetérteni", a kabinet kész a nyílt és konstruktív vitákra olyan fajsúlyos ügyekben, mint a migráció vagy a külpolitika. Szóba került Ukrajna uniós integrációja is, amellyel kapcsolatban a felek leszögezték, hogy minden csatlakozni vágyó országnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania az alapvető európai értékeket.

Ukrajnával kapcsolatban Magyar Péter hozzátette: kész a jövő héten találkozni Volodimir Zenelszjkij ukrán elnökkel is.

A tárgyaláson kiemelt szerepet kaptak a gazdasági kapcsolatok is. A magyar miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány hamarosan egyeztet a legjelentősebb német befektetők képviselőivel, hogy első kézből ismerje meg a tapasztalataikat.

Magyarország elemi érdeke, hogy a jövőben még több német tőke érkezzen az országba, a Tisza-kormány pedig mindent megtesz a beruházások ösztönzéséért

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott a kormányfő.

A gazdasági kérdések kapcsán elhangzott az is, hogy a piaci verseny fenntartása nemcsak az ellátásbiztonság, hanem az alacsonyabb árak biztosítása szempontjából is kulcsfontosságú.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA