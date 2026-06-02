Toronto, Kanada - 2025. május 9: AI asszisztens alkalmazások okostelefonon - OpenAI ChatGPT, Meta AI és Google Gemini
Tech

Megdöbbentően egyszerű trükkel törték fel Barack Obama profilját a mesterséges intelligencia segítségével

2026. június 2. 14:44

Többek között Barack Obama volt elnöki profilját is feétörték a hackerek a Meta egyik chatbotját használva. A Meta megerősítette az incidenst, és közölte, hogy már elhárította a hibát - írta meg a The Guardian.

A Meta mesterséges intelligencia-alapú ügyfélszolgálati chatbotját kihasználva törtek fel hackerek ismert Instagram-fiókokat, köztük Barack Obama korábbi fehér házi profilját, a Sephora kozmetikai lánc oldalát és az amerikai Space Force egyik vezető altisztjének fiókját.

A támadás módszere megdöbbentően egyszerűnek bizonyult. A nyilvánosságra került felvételek tanúsága szerint a hackerek arra utasították a Meta AI-asszisztensét, hogy rendeljen hozzá egy új e-mail-címet a kiszemelt fiókhoz. A chatbot ezt követően elküldte a megerősítő kódot az új címre, ezt a támadók beírták a csevegőfelületen, és ezzel jelszó-visszaállítási lehetőséget kaptak. Legalább egy esetben a hacker virtuális magánhálózattal (VPN) játszotta ki a Meta biztonsági szűrőit, meghamisítva a tartózkodási helyét.

Az incidens nem korlátozódott a nagy nyilvánosságot kapott profilokra, hétköznapi felhasználók is tucatjával panaszkodtak hasonló fiókrablásokra a Redditen és az X-en. Az eltulajdonított felhasználói fiókokat később a Telegram üzenetküldő alkalmazásban kínálták eladásra. A Meta hétfői közleményében megerősítette, hogy a problémát elhárították, és folyamatban van az érintett fiókok biztonságba helyezése, de azt nem részletezték, hogy pontosan hány profilt érintett a támadás.

Az eset komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztonságos a mesterséges intelligenciára bízni olyan kritikus folyamatokat, mint a jelszókezelés és a fiókhozzáférés biztosítása. A Meta idén világszerte bevezette az AI-alapú ügyfélszolgálati asszisztenst a Facebookon és az Instagramon, amely a felhasználók helyett képes elvégezni a jelszavak visszaállítását, valamint a csalások és a nemkívánatos tartalmak bejelentését is.

A vállalat Mark Zuckerberg irányítása alatt egyre mélyebben integrálja a mesterséges intelligenciát a szolgáltatásaiba, és idén egy 145 milliárd dolláros, az AI-infrastruktúrát célzó beruházást tervez, amely új adatközpontok építését is magában foglalja. Zuckerberg távlati célja az úgynevezett "szuperintelligencia" elérése, vagyis olyan modellek fejlesztése, amelyek minden szellemi feladatban felülmúlják az embert. A cég ráadásul a chatbotok használatát a mentális egészségügyi ellátásra is kiterjesztené. Zuckerberg tavaly úgy nyilatkozott, hogy az AI-asszisztensek akár az emberi terapeutákat is helyettesíthetnék, ami szakmai körökben éles kritikát váltott ki.
#tech #adatvédelem #facebook #instagram #kibertámadás #közösségi média #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #meta #hackerek

Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

