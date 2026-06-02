Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.
Vaskos meglepetsét hozott a friss GDP-adat: nagyon régen nem történt ilyen Magyarországon
1,7 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal második becslése megerősítette a korábban közölt adatokat, miközben negyedéves alapon 0,8 százalékos bővülést mértek.
A növekedést elsősorban a szolgáltatási szektor húzta. A szolgáltatások hozzáadott értéke összességében 2,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek teljesítménye 5,3 százalékkal nőtt. A pénzügyi és biztosítási szektor 2,9 százalékos, az információ és kommunikáció 2,4 százalékos, míg a kereskedelem, valamint a vendéglátás egyaránt 2,3 százalékos bővülést ért el.
Az ipar teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a feldolgozóipar 1,3 százalékos növekedést mutatott. A pozitív teljesítményhez leginkább a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása járult hozzá. Ezzel szemben az építőipar továbbra is gyengélkedett, hozzáadott értéke 4,3 százalékkal csökkent.
Felhasználási oldalról a háztartások fogyasztása jelentette a gazdasági növekedés fő motorját. A háztartások tényleges fogyasztása 4,9 százalékkal, a fogyasztási kiadások pedig 5,5 százalékkal emelkedtek. A magyarországi fogyasztás minden kategóriában nőtt, a tartós termékek esetében 7,6 százalékkal, a féltartós termékeknél 7,9 százalékkal, a nem tartós termékeknél 7 százalékkal, a szolgáltatásoknál pedig 4,1 százalékkal.
A beruházások ugyanakkor továbbra sem mutatnak egyértelmű fordulatot. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,1 százalékkal csökkent éves alapon, mivel az építési beruházások visszaestek, amit csak részben ellensúlyozott a gép- és berendezésberuházások növekedése.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A külkereskedelem fékezte a gazdaság bővülését. Az export volumene 1,8 százalékkal csökkent, miközben az import 4,1 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 4,5 százalékponttal rontotta a GDP alakulását, annak ellenére, hogy folyó áron 653 milliárd forintos többlet keletkezett.
A KSH adatai alapján a 2026 első negyedévi 1,7 százalékos GDP-növekedéshez legnagyobb mértékben a szolgáltatási szektor járult hozzá, míg a lakossági fogyasztás továbbra is a gazdaság legfontosabb hajtóerejének bizonyult.
Titokban újabb kínai gigahitelt vettek volna fel Lázárék: megszólalt a költségvetésben tátongó lyukról a Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részletes magyarázatot adott az idei költségvetésből hiányzó, 286 milliárd forintos tétel ügyében.
A 2025‑ös beszámolók világosan megmutatták, hogy a hazai borászatok ma már egy olyan piaci környezetben működnek, ahol a pozitív adózott eredmény önmagában is komoly teljesítménynek...
Óriási bejelentést tett Kármán András: visszatér a magyarok kedvenc adózási formája, százezrek lélegezhetnek fel
A kormány tervei szerint 2027-től új, kibővített, de a visszaélésekkel szemben védett formában tér vissza a kata széles körben elérhető változata.
Kíméletlen pofont kapott a hazai tőzsde: az Egyesült Államok háborús konfliktusa miatt menekültek a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 819,4 pontos, 0,61 százalékos csökkenéssel, 133 797,41 ponton zárt hétfőn.
Rejtett kapcsolóval verte át a hatóságot a külföldi kamionos: elképesztő trükkre derült fény az ellenőrzésen
Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak.
Több mint 500 milliárdos volt a forgalom a budapesti tőzsdén, a prímet az OTP, a Mol és a Magyar Telekom vitték.
A találkozó fókuszában a forint stabilitása, a gazdaságpolitika összehangolása, az uniós források lehívása és az euró bevezetésének előkészítése állt.
Amerikai cég kebelezné be a népszerű fapados légitársaságot: azonnal kilőtt az árfolyam a bejelentésre
Az amerikai Castlelake befektetési cég felvásárlási ajánlatot fontolgat az EasyJetre vonatkozóan, ami azonnal 11 százalékos ugrást eredményezett a részvényárfolyamban.
Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar exportőrök a forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős erősödése miatt, a folyamat szinte teljesen felemészti a nyereségüket.
Bár hétfő reggelre kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, a májust mégis jelentős erősödéssel zárta. Az év eleje óta a forint stabilan növeli...
Csökkenő forgalomban emelkedett az elmúlt négy napos kereskedési héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Megszólalt az Európai Központi Bank döntéshozója: kemény lépést sürget az inflációs nyomás letörésére
Mielőbbi, határozott kamatemelést sürget az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának egyik tagja.
Bár nem érte el a rekordév bevételeit, így jelentősen visszaesett Azahriah cégeinek bevétele 2025-ben, de Baukó Attila vállalkozása még így is elképesztő nyereséget termelt.
Újabb szankciós csomagot készít elő az EU: az orosz olaj és az árnyékflotta is a célpontok között van
Az Európai Unió az olajár-emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő szankciós csomagjában.
Egy friss amerikai felmérés szerint a magasabb jövedelem önmagában nem csökkenti érdemben a pénzügyi szorongást.
Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?
Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza akkor is, ha véget ér a konfliktus és tartósan ezen a szinten...
Közel félmilliárd forintos árbevételt és több mint 213 millió forintos nyereséget ért el 2025-ben a TheVR influenszer-formáció mögött álló We Are Media Tech Bt.
Kármán András Facebookon közölte, hogy 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.