Gazdaság

Vaskos meglepetsét hozott a friss GDP-adat: nagyon régen nem történt ilyen Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 2. 08:31

1,7 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal második becslése megerősítette a korábban közölt adatokat, miközben negyedéves alapon 0,8 százalékos bővülést mértek.

A növekedést elsősorban a szolgáltatási szektor húzta. A szolgáltatások hozzáadott értéke összességében 2,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységek teljesítménye 5,3 százalékkal nőtt. A pénzügyi és biztosítási szektor 2,9 százalékos, az információ és kommunikáció 2,4 százalékos, míg a kereskedelem, valamint a vendéglátás egyaránt 2,3 százalékos bővülést ért el.

Az ipar teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a feldolgozóipar 1,3 százalékos növekedést mutatott. A pozitív teljesítményhez leginkább a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása járult hozzá. Ezzel szemben az építőipar továbbra is gyengélkedett, hozzáadott értéke 4,3 százalékkal csökkent.

Felhasználási oldalról a háztartások fogyasztása jelentette a gazdasági növekedés fő motorját. A háztartások tényleges fogyasztása 4,9 százalékkal, a fogyasztási kiadások pedig 5,5 százalékkal emelkedtek. A magyarországi fogyasztás minden kategóriában nőtt, a tartós termékek esetében 7,6 százalékkal, a féltartós termékeknél 7,9 százalékkal, a nem tartós termékeknél 7 százalékkal, a szolgáltatásoknál pedig 4,1 százalékkal.

A beruházások ugyanakkor továbbra sem mutatnak egyértelmű fordulatot. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,1 százalékkal csökkent éves alapon, mivel az építési beruházások visszaestek, amit csak részben ellensúlyozott a gép- és berendezésberuházások növekedése.

A külkereskedelem fékezte a gazdaság bővülését. Az export volumene 1,8 százalékkal csökkent, miközben az import 4,1 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 4,5 százalékponttal rontotta a GDP alakulását, annak ellenére, hogy folyó áron 653 milliárd forintos többlet keletkezett.

A KSH adatai alapján a 2026 első negyedévi 1,7 százalékos GDP-növekedéshez legnagyobb mértékben a szolgáltatási szektor járult hozzá, míg a lakossági fogyasztás továbbra is a gazdaság legfontosabb hajtóerejének bizonyult.
