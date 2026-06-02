Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó

Különleges, ritkán látott családi eseménynek adott otthont Keszthely hétvégén: a Festetics-család több tagja is visszatért a városba, ahol a karmelita bazilikában tartottak keresztelőt.

A városba érkezett a Festetics-család több tagja is egy családi ünnep alkalmából – számolt be róla dr. Tóth Gergely, Keszthely polgármestere közösségi oldalán. A Festetics-család hazatért.

A keresztelőre a Kis Szent Teréz Karmelita Bazilikában került sor, ahol a család legfiatalabb tagját, a hároméves Scarlettet keresztelték meg. A gyermek Festetics Tasziló és felesége, Shadi lánya. A családtagok több országból érkeztek az eseményre: Festetics György herceg Bécsből utazott Keszthelyre, míg a szülők Miamiból érkeztek Magyarországra a keresztelő alkalmából.

A Festetics-család neve szorosan összefonódik Keszthely történetével, a város kulturális és épített örökségével, különösen a Festetics-kastéllyal. A mostani esemény így nemcsak egy családi ünnep volt, hanem egyfajta szimbolikus visszatérés is a történelmi gyökerekhez.