A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli.
Rengeteg magyar bukhat el éveket a nyugdíjából: sokan nem tudják, hogy ez is szolgálati időnek számít
Sokan nem tudják, hogy a szakmunkásképzésben vagy szakképzésben eltöltött évek bizonyos feltételek mellett beleszámíthatnak a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe. Farkas András nyugdíjszakértő szerint azonban az elismerés szabályai attól függnek, hogy az érintett mikor folytatta tanulmányait.
A szakmunkástanulóként eltöltött idő 1995. március 31-éig automatikusan szolgálati időnek minősül, függetlenül attól, hogy a tanuló kapott-e ösztöndíjat vagy szakmunkásbért. Az 1995. április 1. és 1995. december 31. közötti időszakban már csak akkor számítható be a nyugdíjba, ha a tanuló ösztöndíjban vagy szakmunkásbérben részesült.
A szabályok 1996-tól ismét módosultak. Az 1996. január 1. és 1997. december 31. között tanulószerződéssel, iskolarendszerű szakképzésben tanuló diákok esetében a képzés időtartama szolgálati időnek minősül. Az 1998. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban a tanulószerződéssel folytatott szakképzés már csak abban az esetben vehető figyelembe, ha az érintett után nyugdíjjárulékot is fizettek. A nyugdíjjárulék alapját a tanulószerződésben meghatározott díj képezte.
A szakképzés rendszere 2020. január 1-jétől újabb változáson ment keresztül. Ekkortól a tanuló és a képzőhely között munkaviszony jön létre, így a tanuló biztosított személynek minősül, ezért a munkaviszony teljes időtartama szolgálati időként számítható be a nyugdíjba.
Farkas András arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes szakiskolai tanulmányok szintén elismerhetők szolgálati időként, ha külön megállapodás alapján a biztosítási jogviszony kiterjedt a tanulókra. Ilyen lehet például az egészségügyi szakiskolában folytatott képzés, amely legkésőbb az 1975. március 1-je előtt megkezdett tanulmányok esetében vehető figyelembe.
A szakközépiskolák esetében ugyanakkor főszabály szerint csak a nyári szakmai gyakorlat időtartama számíthat szolgálati időnek, amennyiben a járulékfizetés igazolható.
Külön szabály vonatkozik a két éves rendőr szakközépiskolákra. Ezeknél a második tanév szolgálati időnek minősül, mivel a tanulók próbaidős kinevezéssel hivatásos állományú jogviszonyba kerülnek.
A nyugdíjszakértő szerint érdemes ellenőrizni a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokat, mert a korábbi szakmunkásképzés vagy tanulószerződéses időszak nem minden esetben jelenik meg automatikusan. Az 1998 előtti időszakok tanulószerződéssel, tanulókönyvvel vagy oklevéllel igazolhatók, míg az 1998 és 2019 közötti időszakban a járulékfizetés tényét fizetési jegyzékekkel vagy a foglalkoztató igazolásával lehet bizonyítani.
