Közelkép egy mikrofonról fókuszban, elmosódott tömeggel körülvéve egy szabadtéri rendezvényen, kiemelve a nyilvános beszédet
Vállalkozás

Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében

2026. június 2. 14:33

Jelentősen javított eredményén 2025-ben a Gáspár Laci és felesége, Gáspár Nikoletta tulajdonában álló GL Sztár Bt. A társaság árbevétele és profitja egyaránt emelkedett az előző évhez képest, a tulajdonosok azonban úgy döntöttek, hogy nem vesznek ki osztalékot, a több mint 28 millió forintos adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerül.

Közzétette 2025-ös beszámolóját a Gáspár Laci és Gáspár Nikoletta tulajdonában lévő GL Sztár Bt., amelynek számai alapján kifejezetten sikeres évet zárt a vállalkozás.

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 87,1 millió forintra emelkedett, ami meghaladta az egy évvel korábbi 78,9 millió forintos szintet. A vállalkozás üzemi eredménye szintén jelentősen javult: a 2024-es 17,6 millió forintról 30,7 millió forintra nőtt.

Az adófizetési kötelezettség levonása után a cég 28,36 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet, ami közel duplája az előző üzleti évben elért 14,95 millió forintos profitnak.

A tulajdonosok ugyanakkor úgy döntöttek, hogy nem vesznek ki osztalékot sem Gáspár Laci, sem Gáspár Nikoletta részére, a nyereség teljes egészében eredménytartalékba kerül.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

