Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon

A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon. A klub 1912 óta először szenvedett el öt egymást követő, lőtt gól nélküli vereséget a Premier League-ben - írja a BBC.

Rosenior januárban érkezett a Stamford Bridge-re egy öt és fél éves szerződéssel, ám 23 mérkőzéséből mindössze 11-et nyert meg. A keddi, Brighton elleni 3–0-s vereség után maga az edző is "védhetetlen" és "elfogadhatatlan" teljesítményről beszélt. Eközben a csapatot idegenbe elkísérő szurkolók dühös kórusát kellett hallgatnia. A sorozatos kudarcok nyomán a Chelsea a hetedik helyre csúszott vissza a tabellán, ami komolyan veszélyezteti a Bajnokok Ligája-indulást.

A klub közleményében elismerte, hogy Rosenior végig professzionálisan és tisztességesen végezte a munkáját. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az utóbbi időszak eredményei és a mutatott játék messze elmaradtak az elvárt szinttől, miközben a szezon hátralévő részében még sok forog kockán.

A BBC Sport értesülései szerint a Chelsea több lehetséges utódot is mérlegel. Köztük van a Bournemouth együttesétől a szezon végén távozó Andoni Iraola, a Fulham vezetőedzője, Marco Silva, valamint a Borussia Dortmund korábbi trénere, Edin Terzić. Silva szerződése júliusban jár le a Fulhamnél. Terzić neve pedig korábban a Tottenham kispadja kapcsán is felmerült, amikor Thomas Franket menesztették.

Premier League 34. forduló Brighton 3 0 Chelsea Félidő: 1-0 2026. április 21. kedd 21:00 | American Express Stadium, Falmer Hazai gólszerzők 3' Ferdi Kadıoğlu, 56' Jack Hinshelwood, 91' Danny Welbeck Vendég gólszerzők 54 Labdabirtoklási arány 46 100 Támadások 74 54 Veszélyes támadások 29 9 Kaput eltaláló lövések 0 4 Kaput elkerülő lövések 2 6 Szögletek 5 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 4 Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

Az idény végéig Calum McFarlane veszi át az irányítást megbízott vezetőedzőként. McFarlane, aki eddig Rosenior segítőjeként dolgozott, nem ismeretlen ebben a szerepben. Januárban, Enzo Maresca menesztése után már ő vezette a csapatot egy Manchester City elleni 1–1-es döntetlen, illetve egy Fulham elleni vereség alkalmával.

McFarlane első mérkőzése vasárnap lesz, amikor a Chelsea a Wembley-ben a Leeds ellen lép pályára az FA-kupa elődöntőjében.