A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon. A klub 1912 óta először szenvedett el öt egymást követő, lőtt gól nélküli vereséget a Premier League-ben - írja a BBC.
Rosenior januárban érkezett a Stamford Bridge-re egy öt és fél éves szerződéssel, ám 23 mérkőzéséből mindössze 11-et nyert meg. A keddi, Brighton elleni 3–0-s vereség után maga az edző is "védhetetlen" és "elfogadhatatlan" teljesítményről beszélt. Eközben a csapatot idegenbe elkísérő szurkolók dühös kórusát kellett hallgatnia. A sorozatos kudarcok nyomán a Chelsea a hetedik helyre csúszott vissza a tabellán, ami komolyan veszélyezteti a Bajnokok Ligája-indulást.
A klub közleményében elismerte, hogy Rosenior végig professzionálisan és tisztességesen végezte a munkáját. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az utóbbi időszak eredményei és a mutatott játék messze elmaradtak az elvárt szinttől, miközben a szezon hátralévő részében még sok forog kockán.
A BBC Sport értesülései szerint a Chelsea több lehetséges utódot is mérlegel. Köztük van a Bournemouth együttesétől a szezon végén távozó Andoni Iraola, a Fulham vezetőedzője, Marco Silva, valamint a Borussia Dortmund korábbi trénere, Edin Terzić. Silva szerződése júliusban jár le a Fulhamnél. Terzić neve pedig korábban a Tottenham kispadja kapcsán is felmerült, amikor Thomas Franket menesztették.
Az idény végéig Calum McFarlane veszi át az irányítást megbízott vezetőedzőként. McFarlane, aki eddig Rosenior segítőjeként dolgozott, nem ismeretlen ebben a szerepben. Januárban, Enzo Maresca menesztése után már ő vezette a csapatot egy Manchester City elleni 1–1-es döntetlen, illetve egy Fulham elleni vereség alkalmával.
McFarlane első mérkőzése vasárnap lesz, amikor a Chelsea a Wembley-ben a Leeds ellen lép pályára az FA-kupa elődöntőjében.
