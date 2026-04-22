2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon

Pénzcentrum
2026. április 22. 19:10

A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon. A klub 1912 óta először szenvedett el öt egymást követő, lőtt gól nélküli vereséget a Premier League-ben - írja a BBC.

Rosenior januárban érkezett a Stamford Bridge-re egy öt és fél éves szerződéssel, ám 23 mérkőzéséből mindössze 11-et nyert meg. A keddi, Brighton elleni 3–0-s vereség után maga az edző is "védhetetlen" és "elfogadhatatlan" teljesítményről beszélt. Eközben a csapatot idegenbe elkísérő szurkolók dühös kórusát kellett hallgatnia. A sorozatos kudarcok nyomán a Chelsea a hetedik helyre csúszott vissza a tabellán, ami komolyan veszélyezteti a Bajnokok Ligája-indulást.

A klub közleményében elismerte, hogy Rosenior végig professzionálisan és tisztességesen végezte a munkáját. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az utóbbi időszak eredményei és a mutatott játék messze elmaradtak az elvárt szinttől, miközben a szezon hátralévő részében még sok forog kockán.

A BBC Sport értesülései szerint a Chelsea több lehetséges utódot is mérlegel. Köztük van a Bournemouth együttesétől a szezon végén távozó Andoni Iraola, a Fulham vezetőedzője, Marco Silva, valamint a Borussia Dortmund korábbi trénere, Edin Terzić. Silva szerződése júliusban jár le a Fulhamnél. Terzić neve pedig korábban a Tottenham kispadja kapcsán is felmerült, amikor Thomas Franket menesztették.

Premier League 34. forduló
Brighton
3
0
Chelsea
Félidő: 1-0
2026. április 21. kedd 21:00
|
American Express Stadium, Falmer
Hazai gólszerzők
3' Ferdi Kadıoğlu, 56' Jack Hinshelwood, 91' Danny Welbeck
Vendég gólszerzők
54
Labdabirtoklási arány
46
100
Támadások
74
54
Veszélyes támadások
29
9
Kaput eltaláló lövések
0
4
Kaput elkerülő lövések
2
6
Szögletek
5
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
4
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

Az idény végéig Calum McFarlane veszi át az irányítást megbízott vezetőedzőként. McFarlane, aki eddig Rosenior segítőjeként dolgozott, nem ismeretlen ebben a szerepben. Januárban, Enzo Maresca menesztése után már ő vezette a csapatot egy Manchester City elleni 1–1-es döntetlen, illetve egy Fulham elleni vereség alkalmával.

McFarlane első mérkőzése vasárnap lesz, amikor a Chelsea a Wembley-ben a Leeds ellen lép pályára az FA-kupa elődöntőjében.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #premier league #edző #chelsea #angol foci #angol bajnokság #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:15
19:45
19:29
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
3
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
4
4 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
5
5 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 19:45
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 19:00
Egyre több rettegett ragadozó bukkan fel Magyarországon: tényleg okunk van a pánikra?
Agrárszektor  |  2026. április 22. 19:31
Hiába a hazai gyümölcs, ha drága: ezt az árat már sokan nem fizetik ki