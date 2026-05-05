Történelmi mélységben a londoni kékek: ha nincs BL, tönkremehet a Chelsea
A Chelsea történelmi mélypontra süllyedt. A hétfő esti, Nottingham Forest elleni 1–3-as hazai vereséggel a klub sorozatban a hatodik bajnoki meccsét veszítette el, amire 1993 óta nem volt példa. A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt "széthullott klubról" beszélnek - tudósított a BBC Sport.
A Stamford Bridge-en a hazai szurkolók nagy része már jóval a lefújás előtt elhagyta a stadiont, a maradók pedig kifütyülték a csapatot. A Liam Rosenior menesztése óta Calum McFarlane ideiglenes irányítása alatt álló Chelsea a tabella kilencedik helyén áll. A gárda hátránya tíz pont az ötödik, Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióhoz képest, miközben mindössze három forduló van hátra az idényből.
A Bajnokok Ligájáról való lemaradás súlyos pénzügyi következményekkel jár. A klub az idei szezonban mintegy 78,9 millió fontot keresett a legrangosabb európai kupasorozatban azzal, hogy bejutott a legjobb tizenhat közé. Ezzel szemben a tavalyi Konferencialiga-győzelemért csupán 15 milliót kapott.
A jegybevételekkel, a meccsnapi vendéglátásból származó bevételekkel és a szponzori pénzekkel együtt a BL-szereplés értéke óvatos becslések szerint is meghaladja a 100 millió fontot. A 2024–25-ös pénzügyi évben a Chelsea 490,9 millió fontos bevétel mellett 262 millió fontos adózás előtti veszteséget könyvelt el, ami a Premier League történetének eddigi legnagyobb hiánya.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
8.
Brighton
|
35
|
13
|
11
|
11
|
49
|
42
|
7
|
50
|
9.
Chelsea
|
35
|
13
|
9
|
13
|
54
|
48
|
6
|
48
|
10.
Everton
|
35
|
13
|
9
|
13
|
44
|
44
|
0
|
48
Az UEFA-val kötött pénzügyi megegyezés tovább szűkíti a klub mozgásterét. A 2023–24-es Pénzügyi Fair Play szabályok megsértése miatt a Chelsea vesztesége a különböző UEFA-kedvezmények levonása után sem haladhatja meg az 52,2 millió fontot. Ha a hiány átlépi a 69,7 millió fontot, az akár egyéves európai kupákból való kizárást is maga után vonhat. Pénzügyi szakértők szerint a klub anyavállalata, a 22 Holdco szintjén a tényleges veszteség elérte a 701 millió fontot. Ennek oka, hogy a cégcsoporton belüli tranzakciókat az UEFA nem veszi figyelembe, hiába engedélyezik azokat a Premier League szabályai.
A szurkolók egyre elégedetlenebbek a Todd Boehly és a Clearlake Capital vezette tulajdonosi körrel. A Not A Project CFC elnevezésű szurkolói mozgalom két tiltakozó akciót is szervez. Az egyiket az FA-kupa-döntő előtt a Wembley stadion lépcsőire tervezik, a másikat pedig az utolsó, Tottenham elleni hazai bajnokira, amely során arra kérik a drukkereket, hogy a 22. percben fordítsanak hátat a pályának. A tulajdonosok érkezésük óta több mint 1,5 milliárd fontot költöttek játékosvásárlásokra, ám ez a befektetés eddig nem hozott tartós sikereket a Premier League-ben. Eközben a játékosjogok amortizációs költségei már meghaladják az évi 200 millió fontot, ami abszolút ligacsúcs.
Az új vezetőedző kinevezése kulcskérdés lesz. A lehetséges jelöltek között Xabi Alonso, Andoni Iraola és Marco Silva neve is felmerült. A klub vezetősége határozottan cáfolja, hogy a pénzügyi helyzet miatt eladná olyan sztárjátékosait, mint Cole Palmer, Moises Caicedo vagy Levi Colwill. Ugyanakkor maga Palmer is elismerte, hogy Bajnokok Ligája-szereplés nélkül "minden megváltozik". A játékoseladások eddig is elengedhetetlenek voltak a költségvetés egyensúlyban tartásához, a BL-indulás elmaradása pedig a legnívósabb edzőjelöltek megszerzését is jelentősen megnehezíti.
