Történelmi mélységben a londoni kékek: ha nincs BL, tönkremehet a Chelsea

A Chelsea történelmi mélypontra süllyedt. A hétfő esti, Nottingham Forest elleni 1–3-as hazai vereséggel a klub sorozatban a hatodik bajnoki meccsét veszítette el, amire 1993 óta nem volt példa. A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt "széthullott klubról" beszélnek - tudósított a BBC Sport.

A Stamford Bridge-en a hazai szurkolók nagy része már jóval a lefújás előtt elhagyta a stadiont, a maradók pedig kifütyülték a csapatot. A Liam Rosenior menesztése óta Calum McFarlane ideiglenes irányítása alatt álló Chelsea a tabella kilencedik helyén áll. A gárda hátránya tíz pont az ötödik, Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióhoz képest, miközben mindössze három forduló van hátra az idényből.

A Bajnokok Ligájáról való lemaradás súlyos pénzügyi következményekkel jár. A klub az idei szezonban mintegy 78,9 millió fontot keresett a legrangosabb európai kupasorozatban azzal, hogy bejutott a legjobb tizenhat közé. Ezzel szemben a tavalyi Konferencialiga-győzelemért csupán 15 milliót kapott.

A jegybevételekkel, a meccsnapi vendéglátásból származó bevételekkel és a szponzori pénzekkel együtt a BL-szereplés értéke óvatos becslések szerint is meghaladja a 100 millió fontot. A 2024–25-ös pénzügyi évben a Chelsea 490,9 millió fontos bevétel mellett 262 millió fontos adózás előtti veszteséget könyvelt el, ami a Premier League történetének eddigi legnagyobb hiánya.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 164,05M € Edző: Calum Mcfarlane Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #9 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 8. Brighton 35 13 11 11 49 42 7 50 9. Chelsea 35 13 9 13 54 48 6 48 10. Everton 35 13 9 13 44 44 0 48 Adatlap létrehozva: 2026.05.05.

Az UEFA-val kötött pénzügyi megegyezés tovább szűkíti a klub mozgásterét. A 2023–24-es Pénzügyi Fair Play szabályok megsértése miatt a Chelsea vesztesége a különböző UEFA-kedvezmények levonása után sem haladhatja meg az 52,2 millió fontot. Ha a hiány átlépi a 69,7 millió fontot, az akár egyéves európai kupákból való kizárást is maga után vonhat. Pénzügyi szakértők szerint a klub anyavállalata, a 22 Holdco szintjén a tényleges veszteség elérte a 701 millió fontot. Ennek oka, hogy a cégcsoporton belüli tranzakciókat az UEFA nem veszi figyelembe, hiába engedélyezik azokat a Premier League szabályai.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szurkolók egyre elégedetlenebbek a Todd Boehly és a Clearlake Capital vezette tulajdonosi körrel. A Not A Project CFC elnevezésű szurkolói mozgalom két tiltakozó akciót is szervez. Az egyiket az FA-kupa-döntő előtt a Wembley stadion lépcsőire tervezik, a másikat pedig az utolsó, Tottenham elleni hazai bajnokira, amely során arra kérik a drukkereket, hogy a 22. percben fordítsanak hátat a pályának. A tulajdonosok érkezésük óta több mint 1,5 milliárd fontot költöttek játékosvásárlásokra, ám ez a befektetés eddig nem hozott tartós sikereket a Premier League-ben. Eközben a játékosjogok amortizációs költségei már meghaladják az évi 200 millió fontot, ami abszolút ligacsúcs.

Az új vezetőedző kinevezése kulcskérdés lesz. A lehetséges jelöltek között Xabi Alonso, Andoni Iraola és Marco Silva neve is felmerült. A klub vezetősége határozottan cáfolja, hogy a pénzügyi helyzet miatt eladná olyan sztárjátékosait, mint Cole Palmer, Moises Caicedo vagy Levi Colwill. Ugyanakkor maga Palmer is elismerte, hogy Bajnokok Ligája-szereplés nélkül "minden megváltozik". A játékoseladások eddig is elengedhetetlenek voltak a költségvetés egyensúlyban tartásához, a BL-indulás elmaradása pedig a legnívósabb edzőjelöltek megszerzését is jelentősen megnehezíti.