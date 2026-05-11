Kiderült végre, ki dirigál majd a budapesti BL-döntőn: ezt a bírót jelölte ki az UEFA

A német sípmester ebben a szezonban kilenc BL-meccsen is ott volt, de ez karrierje első kupadöntője lesz.

A német Daniel Siebert vezeti a labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i, budapesti döntőjét. A fináléban a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint a 42 éves játékvezető 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket. Pályafutása során azonban ez lesz az első európai kupadöntője. A jelenlegi szezonban összesen kilenc BL-találkozón működött közre. A finálé résztvevői közül az Arsenalnak két meccset is vezetett. Ő bíráskodott a Sporting elleni negyeddöntő első felvonásán, valamint az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóján is.

A Puskás Arénában sorra kerülő mérkőzésen Siebert munkáját honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn segítik asszisztensként. A negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz. A videóbírói (VAR) feladatokat a szintén német Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande látja el.