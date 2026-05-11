UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

Kiderült végre, ki dirigál majd a budapesti BL-döntőn: ezt a bírót jelölte ki az UEFA

2026. május 11. 15:53

A német sípmester ebben a szezonban kilenc BL-meccsen is ott volt, de ez karrierje első kupadöntője lesz.

A német Daniel Siebert vezeti a labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i, budapesti döntőjét. A fináléban a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint a 42 éves játékvezető 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket. Pályafutása során azonban ez lesz az első európai kupadöntője. A jelenlegi szezonban összesen kilenc BL-találkozón működött közre. A finálé résztvevői közül az Arsenalnak két meccset is vezetett. Ő bíráskodott a Sporting elleni negyeddöntő első felvonásán, valamint az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóján is.

A Puskás Arénában sorra kerülő mérkőzésen Siebert munkáját honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn segítik asszisztensként. A negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz. A videóbírói (VAR) feladatokat a szintén német Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande látja el.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
15
2.
Harry Kane
(Bayern München)
14
3.
Khvicha Kvaratskhelia
(Paris Saint Germain)
10
4.
Julián Álvarez
(Atletico Madrid)
10
5.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
Teljes lista
