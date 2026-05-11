A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak.
Kiderült végre, ki dirigál majd a budapesti BL-döntőn: ezt a bírót jelölte ki az UEFA
A német sípmester ebben a szezonban kilenc BL-meccsen is ott volt, de ez karrierje első kupadöntője lesz.
A német Daniel Siebert vezeti a labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i, budapesti döntőjét. A fináléban a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint a 42 éves játékvezető 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket. Pályafutása során azonban ez lesz az első európai kupadöntője. A jelenlegi szezonban összesen kilenc BL-találkozón működött közre. A finálé résztvevői közül az Arsenalnak két meccset is vezetett. Ő bíráskodott a Sporting elleni negyeddöntő első felvonásán, valamint az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóján is.
A Puskás Arénában sorra kerülő mérkőzésen Siebert munkáját honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn segítik asszisztensként. A negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz. A videóbírói (VAR) feladatokat a szintén német Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande látja el.
Victor Wembanyamát pályafutása során először állították ki NBA-mérkőzésen, miután könyökkel eltalálta Naz Reid arcát.
A labdarúgó-világbajnokság fokozott terrorfenyegetettség mellett zajlik majd: szakértők szerint a kockázatot tovább növeli az amerikai–izraeli–iráni konfliktus
A hétvége leginkább várt mérkőzése az El Clásico volt, amelyen a Barcelona a Real Madrid ellen aratott 2-0-s győzelmével bebiztosította bajnoki címét.
Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó
A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára.
Irán újból jelezte részvételi szándékát a nyári labdarúgó-világbajnokságon, ám a növekvő feszültségek közepette tíz feltételhez kötötte a szereplését.
Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.
Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik
A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját.
A Chelsea elleni hazai döntetlen után ismét kifütyülték a játékosokat a Liverpool szurkolói, de Arne Slot vezetőedző biztos benne, hogy rátaálnak a helyes útra.
Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke szerint az amerikai bevándorlási hatóság nem lesz jelen a mérkőzéseken.
Rekordszintre, csapatonként 104 millió dollárra emelkedik az NHL fizetési sapkája a 2026–27-es szezonban a liga és a játékosszakszervezet közös bejelentése szerint.
A nap csúcspontja az El Clásico, de Angliában, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is rangadók várják a szurkolókat.
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
Az amerikai ultramaratonista a mintegy 400 kilométeres távot 56 óra alatt teljesítette, ezzel abszolút pályacsúcsot futott.
A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett döntőben. A Fradi ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.
Soha nem látott roham indult a legmagasabb hegycsúcsért: életveszélyes torlódás alakulhat ki a hírhedt halálzónában
Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban: május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt.
Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.
A Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, de pályán lesz ma az Inter és a Bayern München is.
Már az amerikai elnök is kritizálja a vb elképesztően magas jegyárait, ami egy újabb tőrdöfés a kritikák kereszttüzében álló FIFA-nak.
