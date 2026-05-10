Még mindig nincs fény az alagút végén: ezek Slot végnapjai a Liverpoolnál?

A Liverpool szurkolói egyre türelmetlenebbek Arne Slot csapatával szemben: a Chelsea elleni hazai döntetlen után ismét kifütyülték a játékosokat. A csapa továbbra sem mutat felismerhető játékstílust és kellő intenzitást a bajnoki mérkőzéseken - írja elemzésében a BBC Sport.

1-1-es döntetlent játszott szombat kora délután a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Liverpool a Chelsea ellen, vagyis még mindig nem sikerült bebiztosítani teljesen a jövő évi BL-indulást - az idő pedig egyre fogy. A döntetlen kínos azért is, mert a Chelsea az utolsó hat Premier League-mérkőzését elveszítette. A korai liverpooli gól után minden adott volt ahhoz, hogy a hazaiak magabiztos győzelmet arassanak.

Ehelyett Slot együttese magára húzta Calum McFarlane gyengélkedő csapatát, Enzo Fernández pedig egyenlített. A Liverpool ezzel már kilenc pontot hullajtott el az Anfielden vezetésből ebben az idényben.

Ilyen utoljára a 2015–2016-os szezonban fordult elő, amikor Jürgen Klopp váltotta Brendan Rodgerst a kispadon.

A Liverpoolnak mostantól hátrafelé is nézelődnie kell, mert a Brighton és az Aston Villa is megelőzheti még őket a fennmaradó két forduló alatt. Ez pedig azt jelentené, hogy a Liverpool kicsúszna a top5-ből, ezzel pedig nem indulhatna a jövő szezonban a BL-ben.

Wayne Rooney a Match of the Day műsorában arról beszélt, hogy a szurkolók kezdik elveszíteni a türelmüket.

A közönség ideges volt, ami nagyon ritka a Liverpool drukkereitől. Ez abból fakad, hogy nem ilyen szezont képzeltek el, különösen a jelentős összegek elköltése után

- mondta az egykori válogatott csatár. Az elégedetlenség a lefújás után hangos füttykoncertben nyilvánult meg, ami ebben az idényben már korántsem számít egyedi esetnek.

A 67. percben volt talán a leghangosabb a nemtetszés. Slot ekkor cserélte le a 17 éves Rio Ngumohát, aki a gárda legveszélyesebb játékosa volt, ráadásul gólpasszt is adott. A holland vezetőedző később tisztázta, hogy a fiatal tehetség izomgörccsel küzdött.

Érthető a reakció, ha egy jól játszó futballistát hozok le a pályáról. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ötven-hatvan százalékos állapotban képes lenne döntő különbséget tenni

- magyarázta a döntést Slot.

Pep Lijnders, Klopp egykori másodedzőjének idején a "mi identitásunk az intenzitás" volt a Liverpool mottója. Slot ugyan a kezdetektől a saját útját járja, de csapata ebben a szezonban sem felismerhető stílust, sem kellő erőt nem képes felmutatni. Ryan Gravenberch középpályás a mérkőzés után arra kérte a szurkolókat, hogy a teljes kilencven perc során álljanak a gárda mögé. Szerinte ugyanis a második félidőben, amikor a közönség támogatta őket, érezhetően jobban működött a letámadás.

Slot a sajtótájékoztatón elismerte, hogy nem tudja azt nyújtani a szurkolóknak, amit szeretne. Ugyanakkor határozottan kijelentette:

Száz százalékig meg vagyok győződve róla, hogy a következő szezonban teljesen más csapat leszünk, feltéve, ha az elképzeléseinknek megfelelően alakul a nyár.

Richard Hughes sportigazgató is a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, és nyilvánvalóvá vált, hogy a nyári átigazolási időszakban komolyabb változásokra lesz szükség: az olasz támadó, Federico Chiesa például szinte biztosan távozik. A vezetőségnek így gondoskodnia kell arról, hogy a keret átalakítása egy olyan játékstílust eredményezzen, amelyet a szurkolók is élvezhetnek.