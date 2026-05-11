Katonai egyenruhás amerikai katona a katonai hírszerző központban megakadályozza a kibertámadást. Egy amerikai tiszt üzeneteket hallgat le a terrorizmus megállítása érdekében. Modern hadviselési rendszer felügyeleti koncepciója.
Súlyos terrorveszély leselkedhet a focivébén: ezt vajon meg lehet oldani a rajt előtt?

2026. május 11. 10:24

Az Egyesült Államokban rendezett labdarúgó-világbajnokság fokozott terrorfenyegetettség mellett zajlik majd: szakértők szerint a kockázatot tovább növeli az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, valamint az, hogy a szövetségi bűnüldöző szervek terrorelhárítási kapacitásai meggyengültek - írta a The Guardian.

A legnagyobb veszélyt a belföldön radikalizálódott magányos elkövetők jelentik – vélik a The Guardian által megkérdezett terrorelhárítási szakértők. Az FBI márciusban nagyszabású felkészítő gyakorlatot tartott a belföldi terrorfenyegetésekre specializálódott ügynökei számára.

Az egyik résztvevő névtelenül arról számolt be, hogy a jelenlévők megdöbbentek a torna biztosításának összetettségén. A forrás szerint valós esélyt látnak arra, hogy valamilyen biztonsági incidens történik az esemény alatt.

Az Egyesült Államok összesen 78 mérkőzésnek ad otthont tizenegy helyszínen, hat héten keresztül. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) csak a döntőt minősítette kiemelt nemzeti biztonsági eseménynek. Ezt a finálét a New Jersey állambeli East Rutherfordban található MetLife Stadionban rendezik.

A minősítés azt jelenti, hogy a biztosítás a Secret Service vezetésével zajló, központosított szövetségi művelet lesz. A többi meccs egy fokkal alacsonyabb, de még mindig kiemelt kockázati besorolást kap. A Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) 625 millió dollárt különített el a világbajnokság biztonsági előkészületeire.

Bár a stadionokat a kiterjedt intézkedések miatt úgynevezett védett célpontoknak tekintik, a szakértők szerint az igazi sebezhetőséget a könnyű célpontok jelentik. Ide tartoznak a szállodák, a közlekedési csomópontok, a szurkolói zónák és a kocsmákban szervezett meccsnézések. Mind a tizenegy rendező város hivatalos FIFA-szurkolói fesztivált tart. Emellett országszerte ezrével lesznek további közvetítési helyszínek.

Különös aggodalomra ad okot az Iránnal fennálló konfliktus. A szakértők kiemelték a július 3-ra tervezett esetleges Irán–Egyesült Államok mérkőzést, amelyet Texasban, az amerikai függetlenség napjának előestéjén rendeznének. A szaúdi királyi család Houstonban való jelenléte mellett ez különösen kényes helyzetet teremthet.

Ugyanakkor többen úgy vélik, hogy az iráni alvó sejtek jelentette fenyegetés eltúlzott. Teherán korábban is bérgyilkosokra és a bűnözői körökhöz tartozó közvetítőkre volt kénytelen hagyatkozni az amerikai akcióihoz. Ezek a próbálkozások többnyire amatőr szinten valósultak meg.

Az elmúlt időszak támadásai jól mutatják a fenyegetettség mértékét. 2025 újév napján egy férfi teherautóval hajtott a tömegbe New Orleansban, tizennégy embert megölve. A járművében az Iszlám Állam zászlaját találták meg. Márciusban egy korábban az Iszlám Állam támogatásáért elítélt férfi lövöldözött egy virginiai egyetem katonai felkészítőjén, áprilisban pedig a Fehér Ház tudósítói vacsoráját vette célba egy fegyveres. A drónok jelentette fenyegetés szintén egyre komolyabb. Bár a stadionok felett repüléstilalmi zónát jelölnek ki, a többi tömeges esemény védtelen maradhat.

A szakértők szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy februárban feloszlatták az FBI CI-12 jelű kémelhárítási egységét. Ez az osztály a külföldi hírszerzési és terrorfenyegetéseket követte nyomon. A döntés a Trump-féle minősített iratok ügyében folytatott nyomozásban való részvétel miatti megtorlásnak tűnik.

Remélem, hogy ezek a lépések nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az FBI ne tudja ellátni a nemzetbiztonsági feladatait. Ettől ugyanis az ország kevésbé lesz biztonságos

– mondta Javed Ali, a Michigani Egyetem docense, az FBI és a Nemzetbiztonsági Tanács korábbi tisztviselője.
